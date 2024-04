I 49ers affermano che gli scambi che coinvolgono Brandon Aiyuk e Deepo Samuel sono improbabili

SANTA CLARA, California – Mentre il direttore generale dei San Francisco 49ers John Lynch e l'allenatore Kyle Shanahan stavano entrando nell'auditorium giovedì sera, un messaggio di testo è apparso sui loro telefoni.

Il mittente era Brandon Aiyuk, che è stato oggetto di molte speculazioni commerciali tra i recenti tentativi dei Niners di completare un'estensione del contratto con la stella ricevente. Lynch e Shanahan avevano appena passato la scelta n. 31 nel draft NFL di giovedì sul ricevitore in Florida. Ricky Pearsalluna scelta che non ha fatto molto per calmare le voci su Aiyuk.

Ma il messaggio di Ayuk non era di rabbia. Era molto più semplice.

“Non posso mentire, non posso mentire”, diceva il messaggio di Aiyuk, secondo Lynch.

Aiyuk e Pearsall hanno giocato insieme all'Arizona State nel 2019 e rimangono amichevoli. In effetti, Pearsall ha parlato con Aiyuk al telefono prima di parlare con i media della Bay Area giovedì sera.

Tutto è accaduto sullo sfondo di speculazioni apparentemente infinite sul futuro di Aiyuk. Sebbene San Francisco abbia insistito nel voler firmare nuovamente Aiyuk, che sta entrando nel quinto e ultimo anno del suo contratto da rookie, le speculazioni sono iniziate giovedì con molti che si chiedevano se i Niners si sarebbero arresi e lo avrebbero scambiato.

Lynch e Shanahan hanno riconosciuto che giovedì ci sono state discussioni con altre squadre. Ma Lynch ha detto che non si stavano verificando scambi, mentre Shanahan ha detto che un accordo per Aiyuk o per il suo collega wide receiver Deebo Samuel non sembrava affatto probabile.

Quando è stato chiesto a tarda notte di giovedì se uno scambio del genere fosse possibile prima di venerdì, Lynch e Shanahan ancora una volta non sembravano che uno scambio per nessuno dei due giocatori fosse imminente, anche se non hanno chiuso completamente la porta.

Era un tono familiare per il direttore generale e l'allenatore, che spesso scherzavano dicendo che si sarebbero scambiati se l'offerta fosse stata giusta.

“Non sembra probabile che sia onesto”, ha detto Shanahan. “Ma sono ancora al tavolo se qualcuno lo offre.” [owner] Bene [York] E per quanto mi riguarda John, me ne vado da qui.”

Raggiungere un simile accordo ora che il primo round si è concluso giovedì è in gran parte il motivo per cui è improbabile che ciò accada. Sebbene i Niners affrontino una crisi del tetto salariale nel 2025, non hanno bisogno di fare alcuna mossa per tagliare lo stipendio nel 2024, il che significa che il tipo di scambio che cerca di scaricare lo stipendio è fuori discussione per una squadra con aspirazioni al Super Bowl.

Naturalmente, l'aggiunta di Pearsall farà squillare il telefono di Lynch solo nel secondo e terzo round di venerdì, mentre altre squadre cercheranno di accaparrarsi uno dei ricevitori più famosi di San Francisco a un prezzo speciale.

“So che continuiamo ad avere conversazioni positive con [Aiyuk] “Stiamo davvero cercando di fare qualcosa con lui”, ha detto Lynch. “Siamo entusiasti di continuare su questa strada e di avere Brandon come parte di questa squadra.

“Debo fa parte di questa squadra e una parte importante di questa squadra. Ci sentiamo bene con questo gruppo e sentiamo di averlo migliorato aggiungendone un altro davvero bravo, che completa bene il gruppo.”

Qualunque cosa accada con Aiyuk e Samuel, i Niners avrebbero sempre dato la priorità al wide receiver nel draft di quest'anno con un occhio al futuro. Aiyuk e Javan Jennings stanno entrando nell'ultimo anno dei loro contratti da rookie. A Samuel restano due anni di contratto con compensi del valore di 28,6 milioni di dollari nel 2024 e 24,2 milioni di dollari nel 2025, anche se non ha più uno stipendio garantito a partire dal 2025.

Quindi i Niners vedevano Pearsall come un giocatore versatile in grado di ricoprire subito qualsiasi posizione di ricezione, con l'idea che ad un certo punto sarebbe entrato in un ruolo da titolare. Potrebbe anche aiutare subito nella partita di ritorno dopo che i Niners hanno perso il ritorno di Ray-Ray McCloud III contro gli Atlanta Falcons in free agency.

Per questi 49ers, ogni decisione che prendono nel roster riguarda il bilanciamento tra un'altra spinta per il sesto Trofeo Lombardi della franchigia con il loro attuale raccolto di stelle e la pianificazione a lungo termine per quando quei giocatori costosi inizieranno ad andare avanti.

“Ascoltiamo tutto”, ha detto Shanahan. “Si tratta di cercare di migliorare il nostro team il più possibile per il 2024 senza metterne a repentaglio il più possibile 25. Quindi è tutto ciò a cui guardi, e ogni volta che arriva questa opportunità, in qualunque modo tu possa migliorare la tua squadra, lo fai.”