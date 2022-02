Matthew Stafford: Rams QB sotto tiro dopo che il fotografo della NFL si è fratturato la colonna vertebrale in autunno

Un fotografo della NFL ha detto di essersi fratturata la spina dorsale mentre cercava di scattare una foto a un evento vincente del Super Bowl ai Los Angeles Rams.

“Aspettando i risultati dei raggi X al pronto soccorso. Entrambe le telecamere sono in frantumi ma sto bene”, ha scritto l’editor fotografico della NFL Kelly Smiley condividendo un video clip della sua caduta dal palco durante l’evento. In un tweet successivo, la signora Smiley ha detto: “Purtroppo mi sono rotta la spina dorsale”.

Il video è stato catturato nel momento in cui la signora Smiley è caduta e si vede il signor Stafford reagire al suo inciampare prima di voltare le spalle all’incidente. La sua risposta ha suscitato critiche sui social media, con alcuni che hanno definito la mossa “fredda”. La moglie del signor Stafford, Kelly, sembra controllare la signora Smiley dopo la caduta.

Questo fotografo si è ritrovato con una spina dorsale rotta e [I don’t know] Ciò che è ancora più inquietante: il modo in cui Stafford si è immediatamente girato senza nemmeno cercare di controllare se stesse bene o se tutti i commenti erano tipo “Beh, fratello non l’ha spinto, non è un problema suo”, un utente di Twitter Egli ha detto.

“Mossa patetica di Stafford, ma qualcuno è davvero sorpreso?” Michael Dworkin cinguettare.

“Onestamente, questo è un comportamento umano senza senso… Non sono qui per la sua scusa da ubriaco o altro. Come fai a voltarti e ad andartene…” un altro Il titolare del conto ha scritto.

Il collega Tim Kothlow ha scritto su a GoFundMe La pagina della signora Smiley è descritta come “amata da tutti coloro che la conoscono ed è una persona molto rispettata nella comunità fotografica”.

indipendente Ho contattato Rams per un commento.

Stafford, Cooper Cope, Aaron Donald e il resto dei Los Angeles Rams hanno celebrato il Super Bowl mercoledì con una parata per la vittoria e una folla affollata mentre dicevano a migliaia di fan esultanti che avrebbero cercato di “restituire la palla” e vincere di nuovo in seguito . generale.

I fan hanno fiancheggiato i marciapiedi lungo il percorso della parata lunga un miglio mentre i membri della squadra passavano intorno a una Lombardi Cup, bevendo champagne e salutando dagli autobus a due piani scoperti che rotolavano in una piazza fuori dal Los Angeles Memorial Coliseum.

Li attendeva un mare giallo e azzurro, una folla di tifosi che sventolavano bandiere e si vestivano da ariete.

“È una testimonianza di questa squadra e delle persone che stanno qui, e del lavoro che abbiamo svolto, che siamo stati in grado di riportare questo in questa città che richiede niente di meno che un campionato del mondo”, ha affermato Cobb.

La celebrazione è iniziata domenica quando i Rams hanno battuto i Cincinnati Bengals 23-20 dopo un drive finale di 79 yard di Mr. Stafford che si è concluso con un tiro da TD di una yard per Mr. Cobb.

Tre squadre sportive di Los Angeles hanno vinto campionati negli ultimi due anni, ma Lakers e Dodgers non hanno avuto rally a causa della pandemia di COVID-19. La festa di Rams è arrivata lo stesso giorno in cui la contea di Los Angeles ha revocato il mandato della maschera all’aperto poiché i tassi di casi di coronavirus e ricoveri hanno continuato a diminuire.

L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto