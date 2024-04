L'arresto del viceministro della Difesa russo potrebbe essere solo l'inizio

Timur Ivanov, viceministro della Difesa russo responsabile dei progetti di infrastrutture militari a Mosca, è stato arrestato. Il ricco funzionario di alto rango considerato vicino al suo capo Sergei Shoigu è accusato di aver accettato tangenti. I commentatori speculano su cosa ci sia dietro questo problema.



L'oppressione divora se stessa

Il politologo Abbas Galliamov non crede alla giustificazione ufficiale dell'arresto. Scrive su Facebook:

“Una bella storia che spiega bene la morale [of the leadership level]. Perché la corruzione di per sé non è in alcun modo un crimine agli occhi di Putin. Se parliamo di corruzione da parte di qualcuno che ha il sostegno di un membro del Politburo informale di Putin, allora va bene. …Ma che bello che la loro ossessione per la spia abbia raggiunto un livello tale da iniziare a dubitare della propria gente. Quando questi idioti gridavano che “dovrebbe essere lì”. 1937Erano stati avvertiti che il 1937 avrebbe colpito non solo l’opposizione ma anche loro stessi. … Adesso vediamo il risultato: “Quindi eri in vacanza in Costa Azzurra?” Ah, una spia francese!».

Forse solo l'inizio

La Stampa sospetta una lotta di potere interna:

“Un arresto clamoroso che indica, secondo molti commentatori moscoviti, una disputa interna al Cremlino, e forse anche un attacco al ministro della Difesa Sergei Shoigu, che aveva promesso a Putin vittorie rapide e indolori. In ogni caso, Ivanov e Shoigu non sembrano all’altezza del compito di condurre la guerra”. L’esistenzialismo” è stato fissato da Putin come missione del suo nuovo mandato al Cremlino.

Buon capro espiatorio

Putin voleva solo dimostrare ancora una volta chi comanda al Cremlino, Elta Sanomat ne è convinta:

“Il momento dell’arresto è stato appropriato anche perché Putin desidera dimostrare il suo crescente potere dopo lo spettacolo Elezioni presidenziali a marzo. È noto che l'entourage di Putin conduce indagini penali estremamente rare contro i suoi membri. Ma di tanto in tanto Putin è costretto a ripristinare la disciplina e a effettuare epurazioni tra le sue fila. Ivanov è un buon capro espiatorio per spaventare altri leader corrotti. Può anche essere incolpato di alcuni fallimenti delle forze armate russe Ucraina“.

Altri ora stanno saccheggiando il suo lavoro

Il politico dell'opposizione e vlogger Maxim Katz non è convinto che sia tutta una questione di giochi di potere. Scrive nell'eco:

“Molte persone intelligenti ora trarranno grandi conclusioni politiche e diranno che la Torre Shoigu è stata indebolita a beneficio di qualcun altro. Ma da quello che possiamo vedere ora, non c'è alcuna logica politica qui, le cose sono solo diventate più turbolente in questa meravigliosa fossa dei serpenti di persone che la pensano allo stesso modo, dove tutti sono uniti e presenti l'uno per l'altro ma pronti a tagliarsi la gola a vicenda in un batter d'occhio. I miliardi di dollari che scorrevano attraverso Ivanov ora fluiranno attraverso qualcun altro.