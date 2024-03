Agenti governativi fanno irruzione nella residenza del presidente peruviano Boluarte nell'ambito di un'indagine sugli orologi di lusso

Lima (AP) – Presidente del Perù Dina Bolwarti Sabato, in un discorso televisivo, ha dichiarato di respingere il modo “incostituzionale e discriminatorio” con cui si stava indagando su un possibile arricchimento illecito, dopo che la polizia ha sfondato durante la notte la porta d'ingresso di casa sua con un ariete alla ricerca di orologi di lusso.

La polizia ha aspettato invano per diversi minuti che qualcuno aprisse la porta venerdì sera, mentre decine di agenti armati con scudi balistici e manganelli stavano a guardare. Bolwarti ha detto che le autorità non hanno concesso abbastanza tempo ai membri della sua famiglia per svegliarsi, vestirsi ed entrare, soprattutto data l’ora tarda.

La polizia e i pubblici ministeri si trovano davanti alla casa della presidente Dina Boluarte durante un raid volto a sequestrare orologi Rolex come parte di un'indagine preliminare su un presunto arricchimento illecito a Lima, Perù, sabato 30 marzo 2024. (AP Photo/Martin Mejia)

Dopo il raid intorno a mezzanotte, gli agenti si sono diretti al palazzo presidenziale, dove questa volta è stato loro permesso di entrare senza ricorrere alla forza.

Il Paese è abituato alle perquisizioni nelle case degli ex presidenti, ma questa è stata la prima volta nella storia del Perù che la polizia è entrata con la forza nella casa di un presidente in carica. Si sono già verificati raid nel palazzo presidenziale.

Bolwart è sotto indagine preliminare per presunta acquisizione di una collezione segreta di orologi di lusso da quando è diventato vicepresidente e ministro dell’inclusione sociale nel luglio 2021, e poi presidente nel dicembre 2022.

L'indagine è iniziata a metà marzo, dopo che un programma televisivo aveva evidenziato Bolwarti mentre indossava un orologio Rolex del valore di 14.000 dollari in Perù. Successivamente altri programmi scoprirono almeno altri due orologi Rolex.

Boluarte, un avvocato di 61 anni, era un umile funzionario della regione prima di entrare nel governo dell'allora presidente Pedro Castillo con uno stipendio mensile di 8.136 dollari nel luglio 2021. Boluarte ha successivamente assunto la presidenza con uno stipendio inferiore di 4.200 dollari al mese. mese. Poco dopo, ha iniziato a offrire orologi di lusso.

Bulwarti non ha incluso alcun orologio Rolex nel documento di dichiarazione patrimoniale obbligatoria.

Nel suo discorso registrato e trasmesso in televisione sabato, Bolwarti non ha spiegato l’origine degli orologi. Bolwarti ha detto che il suo avvocato le ha consigliato di non rilasciare alcuna dichiarazione finché non fosse apparsa davanti all’accusa per “chiarire i fatti”.

Ma lei ha negato le accuse di corruzione. “Ho sempre detto che sono una donna onesta”, ha detto Bulwarti.

“Mi pongo una domanda: da quando una parte della stampa si preoccupa di cosa indossa o non indossa il presidente? “Spero e voglio credere che questa non sia una questione discriminatoria o sessista”, ha aggiunto Boluarte, la prima presidente donna del Perù.

La polizia ha perquisito sotto i tappeti del palazzo presidenziale e ha trovato quasi 10 “bellissimi” orologi, ha detto sabato mattina Mateo Castañeda, avvocato di Boluarte, a RPP Radio. Castañeda non ha menzionato il numero di orologi Rolex presenti nel palazzo.

“Il personale del Palazzo del Governo ha facilitato l'intera diligenza richiesta dalla Procura della Repubblica, che si è svolta normalmente e senza incidenti”, ha dichiarato sabato mattina la presidenza del Perù in un messaggio sulla piattaforma di social media X, ex Twitter.

Il primo ministro Gustavo Adrianzen ha dichiarato alla radio RPP che “una tempesta si sta preparando dove non c'è tempesta” e che l'azione della procura sta provocando “un tumulto politico che colpisce gli investimenti”.

Bolwarti inizialmente rivendicò la proprietà di almeno un orologio Rolex come proprietà di lunga data e durante una conferenza stampa a marzo esortò i media a non approfondire questioni personali.

All'inizio della settimana, il pubblico ministero Juan Villena ha criticato la richiesta di Boluarte di rinviare di due settimane la sua comparizione in tribunale, sottolineando il suo impegno a collaborare alle indagini.

I disordini politici non sono una novità in Perù, che ha visto sei presidenti negli ultimi sei anni. “Quest’ultima crisi oscurerà ulteriormente l’immagine della presidenza peruviana, con implicazioni politiche ed economiche potenzialmente significative”, ha affermato Benjamin Gedan, direttore del Programma America Latina del Wilson Center.

Date le difficoltà economiche affrontate da molti peruviani, “le accuse di corruzione possono essere controverse”, ha aggiunto Gidan.

Molti vedono le ultime dichiarazioni di Bolwart come una contraddizione con la sua precedente promessa di parlare onestamente ai pubblici ministeri, esacerbando la crisi politica causata dalla sua proprietà ingiustificata di orologi Rolex.

Il Pubblico Ministero ha sottolineato l'impegno di Bolwarti a portare urgentemente i tre orologi Rolex per le indagini, avvertendo di non gettarli via o di distruggerli.

Bolwarti ha assunto la presidenza nel dicembre 2022 Dopo che Castillo fu rimosso Dopo aver tentato di sciogliere il Congresso e governare per decreto. C'erano almeno 49 persone Ucciso durante le proteste Ciò seguì.

I critici accusano il governo Bolwarti di assumere un atteggiamento sempre più autoritario mentre cerca di evitarlo Richieste di elezioni anticipate Lavora con i membri del Congresso su leggi che minacciano di minare l'indipendenza del sistema giudiziario del Perù.

Boluarte testimonierà davanti alla procura il 5 aprile, ha detto Castañeda all'RPP.

Dopo i movimenti dell'anno scorso e le loro conseguenze mortali, non c'è stato alcun movimento sociale forte in grado di rimuovere Boluarte, secondo l'analista politico e avvocato Juan de la Puente.

“C'è un'enorme sfiducia che la loro presenza nelle strade possa portare a qualcosa di positivo”, ha detto De La Puente in un'intervista telefonica, riferendosi ai potenziali manifestanti.

De la Puente ha affermato che i raid del fine settimana evidenziano che il governo di Boluarte ha raggiunto il suo corso, aggiungendo che una data precisa in cui potrebbe dimettersi non è ancora possibile.

___

Hughes ha riferito da Rio de Janeiro.