Aggiornamenti in tempo reale dal lancio del Falcon 9 Twin Florida

È il giorno del lancio e, oggi, c'è una rara sorpresa con il previsto doubleheader SpaceX Falcon 9 Florida. Un triplo colpo se si conta il terzo lancio di SpaceX in California stasera.

Benvenuti a SpaceX Live dal team spaziale Florida Today, prima al Kennedy Space Center e poi alla Cape Canaveral Space Force Station.

Primo: Un Falcon 9 di SpaceX Eutelsat36D ha lanciato il satellite alle 17:52 dal Pad 39A del Kennedy Space Center. È un satellite per le telecomunicazioni per l'Africa e l'Eurasia. Il booster del Falcon 9 è atterrato ed è tornato Leggi le istruzioni Un drone attraversa l’Oceano Atlantico.

Tre ore dopo, SpaceX lancerà il suo prossimo lotto di 23 satelliti Starlink dallo Space Force Launch Complex 40 a Cape Canaveral. Il lancio di Starlink 6-45 è attualmente previsto per le 21:02, con SpaceX che estende la finestra fino alle 22:00.

Il booster scenderà Mancanza di gravità Droneship nell'Oceano Atlantico, quindi nessun boom sonoro seguirà di nuovo questo lancio.

In aggiunta alla febbre del lancio, SpaceX è pronta a lanciare un altro lotto di 22 satelliti Starlink dal Launch Complex 4 East sulla costa occidentale degli Stati Uniti presso la base spaziale Vandenberg in California. Il lancio è previsto per le 22:30 ET. Se tutti i lanci andranno a buon fine, SpaceX invierà nello spazio tre razzi Falcon 9 nel giro di poche ore sabato.

Nel frattempo, secondo la Federal Aviation Administration, il Delta IV Heavy potrebbe fare un altro tentativo dopo la comparsa della sua macchia su Giove alle 13:25 di lunedì.

Vediamo dal vivo entrambe le uscite della Florida. Inizieremo la nostra copertura in diretta 90 minuti prima del lancio previsto del Falcon 9 Starlink alle 21:02.

Torneremo per offrirti la copertura in tempo reale del conto alla rovescia del lancio di SpaceX Starlink dal Cape Canaveral Space Force Launch Complex 40, ora fissato per le 21:02.

È una vera delizia, incluso un doppio lancio in Florida, un lancio a tarda notte. I rilasci notturni possono essere spettacolari.

A partire da stasera, SpaceX spera di realizzare un triplo volo con un lancio alle 22:30 dalla California.

Secondo SpaceX, il satellite Eutelsat36D verrà lanciato 33 minuti e 57 secondi dopo.

Successivo: stasera iniziano i preparativi per il secondo lancio di SpaceX dalla Florida.

Il booster del Falcon 9 è atterrato ed è tornato Leggi le istruzioni Un drone attraversa l’Oceano Atlantico. Si è trattato del 289esimo recupero di un razzo del primo stadio da parte di SpaceX.

SpaceX ha lanciato un razzo Falcon 9 da KSC che trasporta il satellite EutelSat36D, il primo dei due lanci previsti oggi da Cape Florida. Un terzo lancio è mirato alla California.

SpaceX afferma che il Falcon 9 non ha problemi. Il tempo significa verde.

Tutto va bene per un lancio alle 17:52 dal Pad 39A del Kennedy Space Center.

Il webcast di lancio di SpaceX, ospitato su X (ex Twitter), è ora in diretta sopra il conto alla rovescia. Il decollo è previsto per le 17:52

Se hai intenzione di assistere a questo lancio, esci! Se il cielo è limpido, è difficile non notare un razzo luminoso che si libra nel cielo. E preparati per la Rumble (la mia parte preferita!).

Al minuto T-1, il computer di comando di volo inizierà i controlli finali.

45 secondi prima del lancio, il direttore del rilascio controlla che stiano per lanciare.

Dopo il lancio, il razzo raggiunge il momento di massima spinta meccanica, Max Q, a 1 minuto e 14 secondi. A 2 minuti e 30 secondi si verifica MECO: spegnimento del motore principale. A 2 minuti e 34 secondi, la prima e la seconda fase vengono separate.

Il primo stadio è impostato per far atterrare il drone a bordo 8 minuti e 36 secondi dopo il decollo.

Il satellite volerà tra 33 minuti e 57 secondi.

Segnali visivi sul razzo indicano che SpaceX ha iniziato a rifornire il Falcon 9 prima del suo decollo delle 17:52 dalla piattaforma di lancio 39A di KSC.

Se SpaceX prevede di lanciare alle 17:52, inizierà a rifornire il Falcon 9 presso la piattaforma di lancio 39A del Kennedy Space Center.

SpaceX deve ancora fare un annuncio ufficiale. A differenza delle missioni United Launch Alliance e SpaceX per la NASA, SpaceX non sarà disponibile per ascoltare l'audio dal suo centro di controllo del lancio.

Una volta iniziato il rifornimento, ciò significa che la missione Starlink decollerà stasera alle 17:52 senza alcun ritardo nel conto alla rovescia, altrimenti il ​​lancio dovrà essere posticipato. Ma se il rifornimento non avviene, SpaceX ha ancora tempo nella finestra di lancio per scegliere un nuovo orario di lancio.

Entrambi i missili di oggi atterreranno su navi senza pilota nell'Oceano Atlantico. Non è previsto Sonic Boom.

Questo è il primo atterraggio del Falcon 9 Leggi le istruzioni La nave-drone.

Anche se non ci saranno boom sonici, aspettati un rombo quando l'onda sonora ti colpisce dopo il decollo.

SpaceX ha pubblicato su X, precedentemente noto come Twitter, che “tutti i sistemi sono in buone condizioni e il cielo è sereno sulla rampa di lancio”.

In vista dell'imminente lancio del Falcon 9 di SpaceX dal Kennedy Space Center, i funzionari della gestione delle emergenze della contea di Brevard hanno attivato il team di supporto per le operazioni di lancio dell'agenzia.

Finestra di lancio dalle 17:52 alle 20:00 Al momento, prevediamo un lancio all'inizio della finestra, ma ti faremo sapere se la situazione cambia.

A un'ora dal calcio d'inizio, stiamo cercando alcuni traguardi chiave. Il primo importante è ai minuti T-38, quando il direttore del lancio di SpaceX deciderà se “andare” o meno a fare rifornimento.

Ecco un'analisi dietro le quinte della sequenza temporale del conto alla rovescia di SpaceX. T-meno:

35 minuti: Inizia il caricamento del cherosene di qualità missilistica e dell'ossigeno liquido del primo stadio.

Inizia il caricamento del cherosene di qualità missilistica e dell'ossigeno liquido del primo stadio. 16 minuti: Inizia la seconda fase di caricamento dell'ossigeno liquido.

Inizia la seconda fase di caricamento dell'ossigeno liquido. 7 minuti: Falcon 9 avvia il raffreddamento del motore prima del lancio.

Falcon 9 avvia il raffreddamento del motore prima del lancio. 1 minuto: Il computer di comando di volo inizia i test finali di prelancio; Il serbatoio del propellente inizia a pressurizzare fino alla pressione di volo.

Il computer di comando di volo inizia i test finali di prelancio; Il serbatoio del propellente inizia a pressurizzare fino alla pressione di volo. 45 secondi: Il direttore del lancio di SpaceX controlla il “via” per il lancio.

Il direttore del lancio di SpaceX controlla il “via” per il lancio. 3 secondi: Il controller del motore comanda al motore di avviare la sequenza di accensione.

Il controller del motore comanda al motore di avviare la sequenza di accensione. 0 secondi: Decollo.

Se tutto andrà come previsto oggi, questo sarà un evento da registrare nei libri dei record. SpaceX sta tentando di lanciare tre missioni in poche ore da tre diversi siti di lancio in due stati. Innanzitutto, la missione Falcon 9 EUTELSAT 36D lanciata dallo storico KSC Launch Complex 39A.

È probabilmente la rampa di lancio più famosa al mondo. Il 16 luglio 1969, l'Apollo 11 fu lanciato con gli astronauti Buzz Aldrin, Neil Armstrong e Michael Collins nella prima missione per portare un uomo sulla Luna. È il sito del primo e dell'ultimo lancio delle navette spaziali della NASA, a distanza di 30 anni.

Vuoi sapere quali altri lanci sono attivi sulla Space Coast? Ecco un'ottima guida.

Il secondo lancio di stasera dalla Florida avverrà dal Cape Canaveral Space Force Launch Complex 40 alle 21:02 ET e il terzo lancio sarà alla base spaziale di Vandenberg in California alle 22:30 ET.

EUTELSAT 36D è un satellite per telecomunicazioni che servirà l'Africa e l'Eurasia.

Secondo un comunicato stampa di Airbus all'inizio di questo mese, il satellite è stato sviluppato da Airbus e ha una durata di vita di 15 anni. La sua missione è fornire trasmissioni televisive e servizi governativi ai paesi dell'Africa, dell'Europa e dell'Eurasia.

Il satellite è stato trasportato al Kennedy Space Center all'inizio di questo mese dopo essere arrivato a Stanford, in Florida, su un aereo da trasporto Airbus Beluga.

Il lancio più memorabile per questo Falcon 9 è stato CRS-26, una missione di rifornimento commerciale alla Stazione Spaziale Internazionale lanciata il 26 novembre 2022.

Nel complesso, questo sarà il suo 12°Gi lancio.

In effetti, ciascuno dei booster Falcon 9 di SpaceX volerà su tutti e tre i lanci previsti oggi.

Meno di due ore prima del primo lancio di SpaceX, il cielo sopra il Capo è nuvoloso con chiazze blu. Il 45° Stormo Meteo dell'Aeronautica Militare aveva previsto una probabilità inferiore al 5% che un missile riuscisse a violare le condizioni meteorologiche. Principale preoccupazione meteorologica: denso strato di nubi.

Quando avverrà sabato il primo lancio dello SpaceX Falcon 9?

Il primo lancio del razzo SpaceX Falcon 9 è previsto per sabato alle 17:52 dal Launch Pad 39A di KSC. Questa è l'apertura di una finestra di tre ore e 58 minuti. Ci sono opportunità di backup domenica con la stessa finestra.

Quando avverrà il secondo lancio di SpaceX Falcon 9 sabato?

SpaceX tenterà un doubleheader lanciando un gruppo di satelliti Starlink a bordo di un altro Falcon 9 dallo Space Force Launch Complex 40 di Cape Canaveral alle 21:02.

Quali sono le previsioni meteorologiche per il lancio del Falcon 9 di SpaceX?

Secondo il 45° squadrone meteorologico della Space Force, le previsioni del tempo sono eccellenti con meno del 5% di possibilità che le condizioni impediscano il lancio. Preoccupazione principale: strati nuvolosi densi.

