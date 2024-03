Le mosse audaci di Ten Hoag hanno dato i loro frutti nella vittoria del Manchester United sul Liverpool

MANCHESTER, Inghilterra – Quindi, a quanto pare, è Eric Den Haag Potere Incoraggia la sua squadra del Manchester United alla vittoria contro un avversario formidabile.

La vittoria per 4-3 del Man United nei quarti di finale di FA Cup sul Liverpool domenica ha risposto a molte domande sulla capacità dell'allenatore di farcela in un giorno in cui l'Old Trafford sembrava una fortezza inespugnabile nell'era di Sir Alex Ferguson.

In una partita emozionante che ha avuto assolutamente tutto, il vincitore del recupero di Amat Diallo alla fine dei tempi supplementari ha sigillato una semifinale di FA Cup contro il Coventry City, squadra dell'EFL Championship, il mese prossimo. Amat, che ha avuto una stagione piena di infortuni, si è tolto la maglia per festeggiare ed è stato espulso per secondo cartellino giallo nell'espulsione più spietata dell'anno.

Mentre il futuro di dieci Hoag come allenatore dello United è ancora sicuro, non c'è dubbio che Mark Robbins sia alla guida del Coventry: a lui viene ampiamente riconosciuto il merito di aver mantenuto Alex Ferguson in un lavoro con un obiettivo cruciale per la vittoria dello United. In una partita di FA Cup contro il Nottingham Forest nel 1990. Potrebbe Robbins ancora una volta avere nelle sue mani il destino di un allenatore dello United? L'Aia di certo non ci crederebbe.

Sappiamo già che l'allenatore Jurgen Klopp lascerà il Liverpool alla fine della stagione, e questa sconfitta significa che non festeggerà il quadruplo quando varca la porta di uscita di Anfield.

L'Aia ha trovato il modo di trasformare una situazione perdente in una vincente con sostituzioni audaci mentre lo United inseguiva la partita. Poi l'Aia ha gettato al vento la prudenza giocando gli ultimi minuti dei supplementari Harry Maguire, Diogo Dalot E Bruno Fernandes Una ripetizione temporanea ne crea tre.

“Lo United ha corso molti rischi, lo rispetto assolutamente”, ha detto Klopp.

Quanto sia avvenuto per caso o per progettazione è discutibile, ma il Ten Haag almeno ha influenzato l'esito della partita. Il suo primo cambio, sostituendo Rasmus Hojlund AntonioHa dato i suoi frutti quando l'esterno brasiliano ha pareggiato 2-2 alla fine dei tempi regolamentari con il suo secondo gol stagionale.

A quel punto fu introdotto Ten Hat Cristiano Erickson e Amat Gobi Mainoo E Raffaello Varane — Due giocatori offensivi a favore di una maggiore difesa. Anche se sembravano misure disperate per tempi disperati, le sue decisioni hanno dato i loro frutti.

passa in vantaggio al 10° minuto Scott McTominayIl vantaggio dello United si è invertito e all'intervallo era in vantaggio per 2-1 dopo il gol del Liverpool. Alexis MacAllister E Mohammed Salah Poco prima della pausa.

In quel momento, un'aria di rassegnazione scese sull'Old Trafford. Lo United ha perso cinque volte in questa stagione dopo aver segnato per primo – solo il Brentford (7) ha più sconfitte in testa – contro una delle migliori squadre del mondo.

Sembrava che la giornata sarebbe andata peggio che meglio per lo United, ma messi in discussione per tutta la stagione da un'apparente mancanza di unità e spirito combattivo, i giocatori dell'Aia hanno fatto appello fino all'ultima goccia di quelle qualità.

“I primi 30 minuti sono stati i migliori di tutta la stagione”, ha detto ten Haag. “Abbiamo lavorato come squadra ma poi abbiamo avuto dei vuoti tra di noi e non puoi permetterlo contro una delle migliori squadre d'Europa.

“Ci hanno battuto. Poi abbiamo fatto dei cambiamenti, abbiamo preso dei rischi e i giocatori sono stati fantastici. L'atteggiamento per vincere questa partita era buono, c'era una forte convinzione”.

Lo United ha cavalcato la fortuna con il Liverpool che ha dominato e ha mancato occasioni, ma il pareggio di Anthony all'87 'ha dato una spinta allo United. Una vittoria che non ha richiesto tempi supplementari è stata negata solo da un flagrante fallo Marco RashfordQuando ha tirato a lato da sei yard con l'ultimo calcio regolamentare.

Quando Harvey Elliott 3-2 per ripristinare il vantaggio del Liverpool al 105', lo United sembrava prosciugato di energia e fiducia, ma l'Aia ha radunato i suoi uomini per un'ultima spinta nella pausa dei tempi supplementari. Ha rotto ancora, questa volta cambiando il difensore Vittorio Lindelof Con un trequartista Monte Mason.

L'allenatore del Manchester United Eric Den Haag ha abbracciato felicemente l'ala Alejandro Garnacho durante la vittoria per 4-3 della FA Cup sul Liverpool. Matthew Peters/Manchester United tramite Getty Images

Per molto tempo, i tifosi dello United hanno esortato Ten Hoag a essere più audace, a correre più rischi, e lui ha risposto a quella chiamata con il tempo che stringeva contro i più grandi rivali del club.

La partita ora è diventata come una partita di basket: dall'inizio alla fine, vuoti ovunque e opportunità per entrambe le squadre di segnare. Rashford ha compensato il suo errore precedente con un rasoterra alle spalle del portiere al 112 'mentre la mancanza di gol del Den Haag si è aggiunta ai suoi problemi. Gaomhin Kelleher.

L'Old Trafford scoppia di nuovo, ma Amat realizza il 4-3 dopo aver caricato un calcio di punizione al limite dell'area di rigore dello United mentre questo classico pareggio era pronto ai calci di rigore. È scappato Alessandro Garnacho E, dopo una corsa di ottanta yard, segnò con un tiro nell'angolo più lontano.

Ferguson, ritiratosi dalla carica di allenatore nel 2013, ha festeggiato selvaggiamente nel palco dei direttori, così come hanno fatto gli altri tifosi dello United sul campo. Il campo non vedeva un'occasione del genere dai tempi del mandato di Ferguson come allenatore, e meno di un mese dopo che il nuovo proprietario di minoranza Jim Radcliffe aveva parlato di “buttare giù Manchester City e Liverpool dal loro trespolo”, l'Aia ha supervisionato una vittoria che ha infranto le speranze del Liverpool. Una quadrupla.

È stata una vittoria distintiva per il Den Haag, ma affinché lo United si riprenda davvero e affinché il Den Haag sopravviva nel suo lavoro, il club deve godersi il proprio successo piuttosto che smettere di difendere i propri rivali.

La vittoria ha mostrato cosa riserva il futuro e certamente non danneggerà le possibilità di sopravvivenza di Ten Hoag all'Old Trafford nonostante le richieste di licenziamento. Ma la prossima sfida dello United è vincere una partita di Premier League a Brentford. Se riuscirà a farlo, lontano dall'emozione di battere il Liverpool, ciò determinerà il futuro dell'allenatore.

“Stiamo ancora combattendo”, ha detto Den Haag. “Per molto tempo nella stagione siamo rimasti molto indietro rispetto a quel livello, ma stiamo mettendo pressione su Spurs e Villa. Ogni partita è una finale e abbiamo perso una finale contro il Fulham. Il nostro obiettivo è la Champions League e il trofeo. “

Ten Haag potrebbe dover consegnare entrambi per mantenere il suo lavoro, ma questa vittoria lo manterrà in vita.