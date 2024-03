Mike Lynch, l'ex magnate della tecnologia britannico, rischia il processo per aver frodato HP

Per quanto riguarda l'imminente processo penale, le prospettive del signor Lynch non sembrano buone. Il giudice, Charles Breyer del distretto settentrionale della California, ha respinto alcune prove che gli avvocati di Lynch avevano tentato di presentare e che secondo loro dimostravano che HP aveva gestito male Autonomy dopo aver acquisito la società. Il giudice Breyer ha anche supervisionato il processo del signor Hussein È stato condannato nel 2018 Per accuse simili a quelle che il signor Lynch deve ora affrontare. Il signor Hussein è stato recentemente rilasciato da una prigione federale in Pennsylvania.

L'anno scorso Lynch perse il tentativo di evitare l'estradizione nonostante le pressioni del governo britannico, che accettò di trasferirlo negli Stati Uniti lo stesso giorno della sentenza contro di lui nella causa civile intentata da HP.

Il mese scorso ha citato in giudizio il Serious Fraud Office, l'ente regolatore dei titoli britannico, per la sua gestione delle richieste di dati da parte del governo degli Stati Uniti. Questa causa è un tentativo disperato di rinviare il processo penale statunitense. È deciso Anticipo questo mese.

Il signor Lynch dispone ancora di risorse significative per difendersi nell'aula del tribunale di San Francisco. “Mike Lynch ha fiducia che sarà vendicato quando avrà finalmente l'opportunità di raccontare la sua storia davanti a una giuria”, ha detto in una nota Reed Weingarten, uno dei principali avvocati difensori che rappresentano il signor Lynch negli Stati Uniti. . “Attendiamo con ansia questa opportunità per raccontare la storia di Mike Lynch e permettergli di lasciarsi alle spalle questo sfortunato capitolo”.