Mercato azionario oggi: aggiornamenti in tempo reale

7 ore fa

La Borsa di New York ha notificato al produttore di auto elettriche Fisker che sospenderà la negoziazione delle azioni e avvierà le procedure di delisting per la società.

La società ha dichiarato in un comunicato che il regolamento della Borsa di New York ha citato il prezzo di negoziazione “anormalmente basso” di Fisker come fattore nella sua decisione. Deposito regolamentare Con la Securities and Exchange Commission. Le azioni sono state interrotte lunedì scorso e all'epoca erano valutate a circa 9 centesimi per azione.