Sarah Ferguson rompe il silenzio sulla diagnosi di cancro di Kate Middleton nel mezzo della sua stessa battaglia

Sarah Ferguson ha rilasciato una dichiarazione a sostegno di Kate Middleton a causa della sua diagnosi di cancro.

Fergie, 64 anni, ha scritto in una lettera: “Tutti i miei pensieri e le mie preghiere sono con la Principessa del Galles mentre inizia il suo trattamento”. Condivisione su Instagram di lunedi. “So che sarà circondata dall'amore della sua famiglia e da tutti coloro che pregheranno per il miglior risultato.”

La duchessa di York, che ha rivelato la sua diagnosi di cancro alla pelle a gennaio dopo aver combattuto contro il cancro al seno l'anno scorso, ha aggiunto: “Come persona che ha affrontato le proprie battaglie contro il cancro negli ultimi mesi, sono assolutamente colpita dal modo in cui ha parlato pubblicamente del cancro. .” Diagnosticarlo e conoscerlo farebbe moltissimo bene ad aumentare la consapevolezza. Spero che ora le verrà dato il tempo, lo spazio e la privacy per guarire.

Sarah Ferguson partecipa al tappeto rosso per “The Son” alla 79a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia il 7 settembre 2022 in Italia. Corbis tramite Getty Images

È stata sposata con il principe Andrea, 64 anni, dal 1986 al 1996, ma è rimasta una presenza regolare agli eventi della famiglia reale. L'ex coppia ha le figlie, la principessa Beatrice, 35 anni, e la principessa Eugenie, 34 anni.

All'inizio di questo mese, Fergie avrebbe ricevuto la buona notizia che il suo cancro alla pelle non si era diffuso.

“Per fortuna, sono stati chiari. Questa è la migliore notizia che puoi ricevere in questa fase”, ha detto un amico reale. Rivista popolareAggiungendo che Fergie si sottopone a controlli ogni 12 settimane.

Kate Middleton ha rivelato la sua diagnosi di cancro la scorsa settimana. Studi della BBC

“È molto rilassata”, ha aggiunto la fonte.

Tuttavia, la Middleton ha rivelato venerdì in un video annuncio che le è stato diagnosticato un cancro in seguito a un intervento chirurgico addominale programmato a gennaio e che ora è sottoposta a chemioterapia preventiva.

“Questo è stato ovviamente un enorme shock e William e io abbiamo fatto tutto il possibile per realizzarlo

“Stiamo trattando e gestendo la questione in privato per il bene della nostra piccola famiglia”, ha detto nel video la 42enne madre di tre figli, sottolineando che “sta bene e diventa ogni giorno più forte”.

“Ma, cosa più importante, ci siamo presi il tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis nel modo giusto per loro e per rassicurarli che sarei stato bene.”

La coppia ha aspettato per condividere pubblicamente la sua diagnosi fino a quando i loro figli – Prince George, 10, Princess Charlotte, 8 e Prince Louis, 5 – erano in vacanza di Pasqua.

Il principe William e Middleton partecipano al ricevimento ufficiale per il presidente e la first lady della Repubblica di Corea alla parata delle guardie a cavallo a Londra, Inghilterra, il 21 novembre 2023. AP

Ha anche descritto suo marito, il principe William, 41 anni, in una dichiarazione di venerdì come “una grande fonte di conforto e rassicurazione”.

Il padre di William, re Carlo III, 75 anni, sta combattendo la sua battaglia contro il cancro, come annunciato da Buckingham Palace a febbraio.

“Durante il recente intervento del re in ospedale per iperplasia prostatica benigna, è stata rilevata un'altra questione di preoccupazione”, ha affermato il palazzo in una nota all'epoca. “I successivi test diagnostici hanno identificato una forma di cancro.

Il principe Andrea, duca di York, e Ferguson, duchessa di York, partecipano alla messa di ringraziamento per re Costantino, re degli Elleni, presso la cappella di San Giorgio il 27 febbraio 2024 a Windsor, in Inghilterra. Immagini Getty

“Sua Maestà il Re ha iniziato oggi un programma di cure regolari, durante il quale i medici gli hanno consigliato di rinviare i suoi doveri pubblici.

Il palazzo ha aggiunto: “Durante questo periodo, Sua Maestà il Re continuerà a svolgere gli affari statali e i documenti ufficiali come al solito”.

L'insider reale britannica Sally Bedell Smith ha recentemente dichiarato alla rivista People che Middleton e Charles hanno pranzato privatamente il giorno prima che fosse pubblicato il video della sua diagnosi.

Nel frattempo, Kate e William si sono recati alla fattoria Sandringham con i loro figli prima delle vacanze di Pasqua.

