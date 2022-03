La proprietà YOLO di Drake verrà demolita se gli sviluppatori immobiliari la acquistano

dragoLa YOLO Estate a YOLO sta attirando l’attenzione degli sviluppatori immobiliari che non si preoccupano davvero della sua eredità come una dimora per feste di celebrità, invece, vogliono distruggerla completamente.

TMZ ho imparato… oltre alle celebrità come Britney Spears E il Caitlyn JennerDiversi sviluppatori immobiliari hanno visitato le tre proprietà di Drake fianco a fianco negli ultimi giorni e si stanno tutti leccando le fiches per trasformarla in un’unica grande proprietà.

Abbiamo svelato la storia… Drake ha messo la proprietà di Hidden Hills Nel mercatoSta chiedendo $ 22,2 milioni per l’intero complesso, o $ 14,8 milioni solo per la sua casa principale. Ci è stato detto che gli sviluppatori non credono che la villa stessa debba essere demolita, ma che le case sulle due proprietà adiacenti saranno probabilmente demolite.

Drake ha fatto molti lavori di ristrutturazione nella proprietà principale. Le nostre fonti affermano che i potenziali acquirenti adorano la sua ristrutturazione interna, ma il pavimento esterno potrebbe subire un restyling.

Come ci è stato spiegato… alcuni sviluppatori guardano questa proprietà in modo simile a Kris Jenner E il Chloe Kardashian particella Immobile limitrofoche si trova anche a Hidden Hills.

Ci è stato detto che diverse offerte per Drake erano già state fatte in meno di una settimana.