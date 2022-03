La creatività è ancora una “nuova qualità” dopo quasi un anno su Marte

WASHINGTON — Dopo quasi un anno di operazioni, l’elicottero Ingenuity Mars della NASA è ancora “come nuovo” in quanto funge da esploratore per il tenace rover.

Il Jet Propulsion Laboratory della NASA ha annunciato l’11 marzo che Ingenuity aveva completato il suo 21° volo sul pianeta, coprendo 370 metri durante il volo di 129 secondi. L’elicottero ha ora percorso più di 4,6 chilometri dal suo primo volo nell’aprile 2021.

Creativity è stato sviluppato come prova tecnologica, con un piano originale di non più di cinque viaggi nel corso del mese. Le prestazioni stellari dell’elica da 1,8 chilogrammi, tuttavia, hanno portato la NASA ad espandere la sua missione, utilizzandola come esploratore per esaminare il terreno davanti al persistente rover che ha portato la creatività su Marte.

Le informazioni fornite dal suo ingegno hanno fatto risparmiare un po’ di tempo alla perseveranza. Matt Golombek, un ricercatore senior presso il Jet Propulsion Laboratory che ha partecipato al veicolo da sbarco su Marte risalente al Mars Pathfinder, ha detto durante un briefing dell’8 marzo alla Conferenza sulla scienza planetaria e lunare. Un giorno solare è un giorno marziano, circa 40 minuti in più rispetto a un giorno terrestre.

Altri studiosi concordarono con perseveranza sul fatto che la creatività fosse benefica. “Sono rimasto davvero colpito dal modo in cui ha funzionato e quanto è stato utile”, ha detto Justin Simon, uno scienziato planetario del Johnson Space Center della NASA che lavora alla missione Perseverance, durante la sessione della conferenza del 7 marzo. Era totalmente previsto, almeno io”.

Un altro studioso di Perseverance, Keyron Hickman-Lewis del Museo di Storia Naturale del Regno Unito, ha detto in quella sessione della conferenza che la creatività è stata particolarmente utile quando Perseverance ha negoziato un’area chiamata Séítah. “Il terreno non è l’ideale per un rover”, ha detto della zona. “Queste idee erano inestimabili”.

Questo lavoro continuerà mentre la persistenza si dirigerà nelle prossime settimane al resto del delta del fiume. “L’intento è di tenere l’elicottero fuori dal rover per fornire informazioni anticipate che lo aiuteranno nella sua esplorazione”, ha detto Golombek. Ciò include i percorsi di esplorazione che il rover può percorrere nel delta e l’identificazione delle rocce che il rover può studiare con il suo kit di strumenti.

La creatività stessa non ha mostrato segni di usura dopo quasi un anno di volo su Marte. Finora non abbiamo riscontrato alcun deterioramento o perdita di nulla a bordo dell’elicottero. È come nuovo.

L’elicottero, che utilizza l’energia solare, non ha materiali di consumo per limitarne la vita. “Non c’è nulla di consumabile e nulla ci impedisce di continuare a operare finché l’elicottero rimane in buona salute”, ha detto, aspettandosi di continuare la creatività nelle operazioni fino a quando alla fine qualcosa non si rompe.

Questa performance è degna di nota, ha aggiunto, a causa dell’uso di parti pronte per la vendita che sono state prequalificate per lo spazio su Ingenuity, piuttosto che di componenti personalizzati. “È straordinario che non abbiamo subito alcun deterioramento o perdita in alcun aspetto dell’elicottero”, ha affermato.

Golombek ha affermato che le prestazioni dell’Ingenuity dimostrano quanto saranno utili tali elicotteri per l’esplorazione futura, sebbene la NASA attualmente non abbia piani confermati per ulteriori missioni in elicottero. “L’idea per la demo tecnologica è dimostrare che questo è un nuovo modo di esplorare Marte”, ha affermato. “La creatività ha mostrato la promessa in questo modo di continuare la nostra esplorazione del Pianeta Rosso”.