Un francese ha trovato un fossile di dinosauro mentre portava a spasso il suo cane

Un uomo francese era fuori a fare una passeggiata quotidiana con il suo cane Muffin, quando hanno trovato un fossile di dinosauro di 70 milioni di anni fa che ci erano voluti due anni per dissotterrare.

Damien Bochetto e Mavin stavano camminando nelle foreste di Montolier, nel sud della Francia, vicino a casa sua quando l'appassionato di paleontologia scoprì delle ossa che sporgevano dalla scogliera nel 2022. Secondo CBS Notizie.

Le ossa appartengono ad uno scheletro quasi completo di un titanosauro dal collo lungo. Ha detto alla ABC News.

“È successo una mattina, come qualsiasi altra mattina, durante una normale passeggiata”, ha detto allo sbocco. “Il territorio attorno a Croze è ricco di fossili di dinosauri e di altre specie vissute nello stesso periodo”.

Ha detto che era “raro” scoprire scheletri in Francia e in Europa, e ci sono voluti due anni per scoprirli.

ABC News ha riferito che gli scavi hanno scoperto che lo scheletro era completo al 70% circa e lungo circa 30 piedi.

“Erano ossa cadute, e quindi isolate. Ci siamo resi conto dopo alcuni giorni di scavo che erano ossa collegate”.

Durante lo svolgimento del progetto biennale, Bochetto e i membri della Società Culturale di Archeologia e Paleontologia hanno tenuto segreta la scoperta per proteggere il sito dagli intrusi e da coloro che vogliono saccheggiarlo.

Secondo CBS News, hanno estratto le ossa per diversi periodi di 10 giorni.

Lo scheletro sarà ora visibile al Museo Croze, e Bochetto spera che il pubblico venga “ad ammirare il dinosauro”.

Francis Fagg, fondatore del Museo Croze, ha detto a un punto vendita locale che Bochetto è stato fortunato ad aver scoperto le ossa inizialmente e che aveva un “occhio” per la ricerca sui dinosauri, secondo ABC News.

“È molto raro trovarlo, doveva avere l'occhio”, ha detto Fagg. “Ci sono persone che non vedono questo sito da 30 anni.”

I titanosauri vagavano per la Terra tra 145 e 163 milioni di anni fa durante il periodo Cretaceo. È il più grande animale terrestre conosciuto e alcuni di loro hanno raggiunto le dimensioni delle balene moderne. @Damien Bochetto/Instagram

Dopo la fatidica scoperta, Bochetto si è dimesso dal suo lavoro nel settore energetico e ora spera di ottenere un master in paleontologia per continuare il suo lavoro al museo, ha riferito ABC News.

I titanosauri vagavano per la Terra tra 145 e 163 milioni di anni fa durante il periodo Cretaceo. È il più grande animale terrestre conosciuto e alcuni sono cresciuti fino alle dimensioni delle balene moderne. Secondo la Britannica.

Fossili di titanosauri sono stati trovati in tutti i continenti, ad eccezione dell'Antartide.

