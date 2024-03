Daily Telescope: osservando i resti di una supernova di 800 anni

Benvenuti al Daily Telescope. C’è troppo poca oscurità in questo mondo e non abbastanza luce, troppo poca pseudoscienza e non abbastanza scienza. Lasciamo che siano gli altri post a fornire il tuo oroscopo quotidiano. Ad Ars Technica prenderemo una strada diversa, trovando ispirazione da immagini molto reali di un universo pieno di stelle e meraviglie.

Buongiorno. È il 28 marzo e l'immagine di oggi proviene dall'Osservatorio a raggi X Chandra della NASA e da una serie di altri osservatori.

Si tratta di un'immagine composita del resto di supernova SNR 1181. Il nome dell'oggetto ci dà un indizio su quando questo oggetto divenne una supernova: l'anno 1181. Per circa sei mesi, la “nuova” stella apparve nella costellazione di Cassiopea. Ci è voluto molto tempo prima che gli astronomi, utilizzando i moderni telescopi, riuscissero a trovare i resti di questa supernova, ma alla fine ci sono riusciti negli ultimi dieci anni.

Questa immagine combina le lunghezze d'onda dei raggi X, ottici e infrarossi per riportare in vita i resti. In questo modo, gli astronomi sono stati in grado di ricostruire ciò che ha causato la supernova. A quanto pare si trattava di un'incredibile quantità di spionaggio astronomico:

Gli studi sulla composizione delle varie parti del resto hanno portato gli scienziati a credere che si sia formato in un'esplosione termonucleare, più precisamente, un tipo speciale di supernova chiamato evento subluminoso di tipo Iax. Durante questo evento, due stelle nane bianche si fusero e normalmente non ci si aspetterebbe alcun residuo di questo tipo di esplosione. Ma esplosioni incomplete potrebbero lasciare una sorta di stella “zombi”, come la massiccia stella nana bianca in questo sistema. Questa stella estremamente calda, una delle stelle più calde della Via Lattea (circa 200.000 gradi Celsius), ha venti stellari veloci fino a 16.000 chilometri all'ora. La combinazione di una stella e di una nebulosa rende un'opportunità unica per studiare esplosioni così rare.

Per inciso, l’Osservatorio Chandra si trova ad affrontare gravi tagli al budget nonostante continui a funzionare. C'è uno sforzo per salvare Il Grande Osservatorio.

fonte: Osservatorio a raggi X Chandra

