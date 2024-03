Alla sirena: Indiana 70, Minnesota 58 – Indoor

Brevi riflessioni sulla vittoria per 70-58 in Minnesota:

come è successo

Mercoledì sera si è disputata la prima metà del turno alla Williams Arena. L'Indiana si è portata in vantaggio per 8-0 nella prima, ma i Gophers hanno risposto con un parziale di 15-4 portandosi in vantaggio di tre punti entro 12:57. Dopo che il Minnesota ha aperto il suo maggior vantaggio del tempo sul 23-18, gli Hoosiers hanno chiuso il tempo con un parziale di 12-2 sul 7:27 finale portandosi in vantaggio 30-25 nell'intervallo. I numeri offensivi dell'Indiana State non erano belli. Gli Hoosiers hanno tentato solo una tripla, hanno commesso otto palle perse e hanno segnato solo 0,86 punti per possesso palla. Kel Weir, nonostante abbia commesso due falli, ha aperto la strada con 12 punti e otto rimbalzi. Ma la difesa dell'Indiana è stata eccellente. Gli Hoosiers hanno tenuto il Minnesota a solo il 35,7% di tiri e solo 0,72 punti per possesso palla nei primi 20 minuti.

Al primo timeout mediatico del primo tempo, il vantaggio di Indiana era 35-28 dopo un layup di Anthony Walker. Ma Walker è atterrato goffamente ed è dovuto partire con un infortunio al ginocchio. Gli Hoosiers hanno esteso il vantaggio a 11 sul 41-30 con un layup durante la transizione di Ware, costringendo Ben Johnson a prendersi un timeout con 13:18 da giocare. Le triple consecutive di Mackenzie Mgbako hanno esteso il vantaggio di IU a 15 sul 47-32, costringendo Johnson a utilizzare un altro timeout con 11:39 rimasti. Una tripla di Ware ha dato agli Hoosiers un vantaggio di 17 punti, 55-38, con 8:32 rimanenti. E un paio di tiri liberi di Malik Reno hanno dato agli Hoosiers un vantaggio di 59-40 al 6:40. I Gophers sono andati avanti con un parziale di 8-2 tagliando il vantaggio di IU a 13 alla scadenza mediatica. Tuttavia, Indiana ha esteso il vantaggio a 19 dopo il timeout e non è mai stata contestata per il resto del percorso. La vittoria ha portato gli Hoosiers a 17-13 e 9-10 nei Big Ten.

Performance straordinaria

Ware ha guidato gli Hoosiers con 26 punti, 11 rimbalzi e tre palle recuperate in 34 minuti. Mgbako ha aggiunto 15 punti, inclusa una prestazione 3 su 4 dal perimetro. Trey Galloway ha realizzato la sua prima doppia doppia in carriera con 13 punti e 11 assist, oltre a cinque palle recuperate e quattro rimbalzi.

Statistiche che fanno la differenza

L'Indiana aveva 30 field goal e 28 assist. Gli Hoosiers hanno realizzato cinque triple, tutte arrivate nel secondo tempo. Anche IU ha dominato i punti nel quadro 48-32.

Le statistiche individuali finali di IU

Statistiche finali senza ritmo

