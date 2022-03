Le azioni guadagnano mentre il petrolio crolla, spera che l’Ucraina avanzi

Un uomo che indossa una maschera protettiva, in mezzo allo scoppio della malattia del coronavirus (COVID-19), cammina attraverso una lavagna elettronica che mostra l’indice Shanghai Composite, l’indice Nikkei e il Dow Jones Industrial Average al di fuori di un’agenzia di intermediazione a Tokyo, in Giappone, il 7 marzo , 2022. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

> Mercati azionari asiatici:

S&P 500 futures 0,5%, le azioni cinesi in calo

I rendimenti salgono prima dei previsti aumenti dei tassi da parte della Fed e della Banca d’Inghilterra

Il dollaro è salito al massimo degli ultimi 5 anni contro lo yen mentre la Banca del Giappone ha rallentato

Il greggio statunitense è in calo di oltre $ 2 al barile

SYDNEY (Reuters) – I mercati azionari sono rimasti per lo più piatti e il petrolio lunedì è sceso nella speranza di progressi nei colloqui di pace tra Russia e Ucraina anche se i combattimenti continuavano a imperversare, mentre i mercati obbligazionari si preparavano a un rialzo dei tassi di interesse negli Stati Uniti e nel Regno Unito questa settimana.

E mentre domenica i missili russi hanno colpito una grande base ucraina vicino al confine con la Polonia, entrambe le parti hanno espresso le loro valutazioni più ottimistiche sulle prospettive di colloqui. Per saperne di più

Solo Peace Opportunity ha visto i futures su azioni S&P 500 aumentare dello 0,5%, mentre i futures Nasdaq sono aumentati dello 0,4%. I futures EUROSTOXX 50 sono in rialzo dello 0,5%, i futures FTSE dello 0,2%.

Nikkei a Tokio (.N225) È aumentato dello 0,9%, ma è il più ampio indice azionario MSCI Asia-Pacifico al di fuori del Giappone (MIAPJ0000PUS.) È sceso dell’1,6% a causa delle perdite in Cina.

Blue chips cinesi (.CSI300) Un calo dell’1,7% dopo che un aumento dei casi di coronavirus ha chiuso la città meridionale di Shenzhen e ha alimentato la speculazione su un maggiore allentamento delle politiche. Per saperne di più

Le obbligazioni altrove sono rimaste sotto pressione dopo essere state colpite la scorsa settimana poiché i prezzi più elevati delle materie prime sembravano aumentare ulteriormente l’inflazione, con i rendimenti dei Treasury a 10 anni in aumento di quattro punti base al 2,04%.

In particolare, un indicatore chiave delle aspettative di inflazione negli Stati Uniti è salito al 3% ed è vicino a livelli record.

Questo ha solo rafforzato le aspettative che la Fed aumenterà i tassi di interesse di 25 punti base durante la sua riunione politica di questa settimana e indicherà di più le aspettative “pop-up” dei membri.

“È probabile che i punti si aggreghino essenzialmente intorno ai quattro o cinque massimi nel 2022, in aumento rispetto ai tre massimi precedenti, dato il ritmo di inflazione più forte dalla riunione del FOMC di gennaio”, ha affermato Kevin Cummins, capo economista statunitense di NatWest Markets.

“Pensiamo di poter anche ottenere un’appendice su come la Fed prevede di tagliare il bilancio già questa settimana”.

La Banca d’Inghilterra dovrebbe aumentare i tassi di interesse allo 0,75% giovedì, il terzo aumento consecutivo, e il segno ulteriormente con il prezzo di mercato del 2% entro la fine dell’anno. Per saperne di più

I futures del Fed Fund indicano almeno sei o sette rialzi quest’anno a circa l’1,75%, portando il dollaro USA supportato vicino al livello più alto da maggio 2020.

L’euro è rimasto fermo a 1,0905$, non lontano dal minimo di 22 mesi di 1,0804$, mentre il dollaro ha toccato il massimo degli ultimi cinque anni contro lo yen a 117,87.

La Banca del Giappone è vista molto indietro rispetto alle altre principali banche centrali nell’inasprimento della politica.

“Lo yen non è stato in grado di mostrare i tipici tratti di rifugio sicuro, in parte a causa dell’impennata dei rendimenti statunitensi e della politica di controllo della curva dei rendimenti della BOJ che ha impedito i JGB dopo un rally dei rendimenti globali core”, ha affermato Rodrigo Cattrell, un alto funzionario. Stratega Forex presso NAB.

“Il Giappone è anche un grande importatore di energia, il che solleva preoccupazioni per lo shock delle ragioni di scambio dovuto all’aumento dei prezzi dell’energia”.

L’oro ha perso parte del suo fascino come porto sicuro lunedì, in calo dello 0,5% a $ 1.975 l’oncia e fuori dal picco della scorsa settimana di $ 2.069.

Allo stesso modo, la possibilità di progressi in Ucraina ha fatto sì che i prezzi del petrolio rinuncino leggermente ai recenti guadagni, anche se i colloqui con il produttore iraniano si sono bloccati. Per saperne di più

Il Brent è stato quotato l’ultima volta in calo da $ 2,13 a $ 110,54, mentre il greggio statunitense è sceso da $ 2,46 a $ 106,84.

Segnalazione di Wayne Cole. Montaggio di Sam Holmes e Shri Navaratnam

