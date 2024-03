Mercato azionario oggi: aggiornamenti in tempo reale

7 ore fa

Il presidente della Fed potrebbe fornire meno chiarezza durante la riunione politica della banca centrale che inizierà martedì, secondo il capo economista di EY Gregory Daco.

“Ci aspettiamo che il presidente della Fed Powell sia meno trasparente di quanto lo è stato a gennaio per quanto riguarda le riunioni in corso di maggio e giugno per potenziali tagli dei tassi”, ha detto Daco in una nota venerdì. “Tuttavia, ci aspettiamo che ciò confermi che i politici della Fed hanno iniziato a discutere di un allentamento della politica, nonché dei tempi e della logistica per ridurre gradualmente il processo di restrizione quantitativa del bilancio”.

-Brian Evans