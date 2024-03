State Farm ha sospeso 72.000 polizze assicurative sulla casa in California, l'ultimo colpo al mercato assicurativo statale

SACRAMENTO, California (AP) – State Farm smetterà di coprire 72.000 case e appartamenti in California a partire da quest’estate, ha detto questa settimana il colosso assicurativo. Nove mesi dopo l'annuncio Nello Stato non verranno emesse nuove polizze sulla casa

La società con sede nell'Illinois, il più grande assicuratore della California, ha citato l'aumento dei costi, l'aumento dei rischi di disastri come incendi e normative obsolete come ragioni per non rinnovare le polizze su 30.000 case e 42.000 appartamenti. Gruppo di notizie della Bay Area ha riferito giovedì.

“Questa decisione non è stata presa alla leggera e solo dopo un'attenta analisi della salute finanziaria di State Farm General, che continua a essere influenzata dall'inflazione, dall'esposizione a catastrofi, dai costi di riassicurazione e dalle restrizioni sull'operare nell'ambito di normative assicurative vecchie di decenni”, ha affermato la società in una dichiarazione. Dichiarazione di mercoledì.

“State Farm General prende sul serio la nostra responsabilità di mantenere un'adeguata capacità di pagamento dei sinistri per i nostri clienti e di rispettare le leggi applicabili sulla solvibilità”, ha continuato. “È essenziale intraprendere queste azioni adesso”.

La mossa arriva mentre il commissario assicurativo eletto della California intraprende una revisione della regolamentazione delle assicurazioni sulla casa, durata un anno, volta a calmare il mercato statale al collasso, dando agli assicuratori più libertà di aumentare i premi e allo stesso tempo estorcendo loro impegni per espandere la copertura nelle aree a rischio di incendi. dal gruppo di notizie.

Il Dipartimento delle Assicurazioni della California ha affermato che State Farm dovrà rispondere alle domande delle autorità di regolamentazione sulla sua decisione di interrompere la copertura.

“Uno dei nostri ruoli come regolatori assicurativi è quello di ritenere le compagnie assicurative responsabili delle loro parole e azioni”, ha affermato il vice commissario assicurativo Michael Soler. “Dobbiamo essere certi che la strategia futura di State Farm sia quella di soddisfare i propri obblighi nei confronti dei clienti della California.”

Non è chiaro se il Ministero avvierà un’indagine.

Lo scorso giugno, State Farm ha dichiarato che lo avrebbe fatto Smetti di accettare richieste Per tutte le linee commerciali e personali dell’assicurazione contro i danni e i danni, notando l’inflazione, un mercato riassicurativo difficile e la “rapida esposizione a catastrofi”.

La società ha affermato che le cancellazioni appena annunciate rappresentano poco più del 2% delle sue polizze in California. Non ha menzionato dove si trovino o i criteri utilizzati per determinare se non sarebbero stati rinnovati.