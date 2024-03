Le Migliori 10 smartwatch rotondo del 2024: La Classifica Approvata dagli Esperti

Il percorso per acquistare la migliore smartwatch rotondo è spesso pieno di una moltitudine di scelte, il che rende essenziale prendere queste decisioni con saggezza.

Questa guida all’acquisto è un’ampia panoramica dei passaggi integrali coinvolti nell’acquisto della migliore smartwatch rotondo assicurandoti di ricevere il miglior rapporto qualità-prezzo e un prodotto che non solo soddisfa ma supera le tue aspettative.

ASIAMENG Orologio da uomo rotondo, Smartwatch cardiofrequenzimetro, orologio sportivo podometro impermeabile IP68, monitoraggio del sonno, orologio intelligente Bluetooth notifica SMS e chiamata per 29,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 13 modalità di fitness: L'orologio sportivo ti aiutano a tenere traccia delle calorie bruciate, delle variazioni della frequenza cardiaca e della durata dell'allenamento. Divertiti a essere in forma, al sicuro e attivo con lo orologio smartwatch ASIAMENG.

Notifica del messaggio: Ricevi notifiche di chiamate, messaggi, eventi di calendario e delle app come Facebook, WhatsAPP, Telegram, Gmail, Messenger e Instagram, funzione disponibile quando il telefono si trova nelle vicinanze.

Monitoraggio della frequenza cardiaca per 24 ore: L'orologio fitness ASIAMENG monitora la frequenza cardiaca in tempo reale 24 ore al giorno e ti consente di leggere con precisione i dati in grafici di facile lettura.

Personalizza la tua smartwatch: Puoi impostare lo sfondo con un'immagine a scelta: il tuo partner, il tuo animale domestico o la tua opera d'arte preferita, l'app ha anche molti stili diversi di quadranti, che possono essere diversi ogni giorno.

Compatibilità di sistema: Questo fitness watch è compatibile con smartphone Android 4.4 e IOS 9.0 e versioni successive.

Orologio Smartwatch Uomo Sport con Chiamata: Orologi Smart Watch Bluetooth 5.2 compatibile Android e Ios 1.42" Rotondo Touch Schermo Contapassi Misuratori di Pressione Sanguigna IP67 Impermeabile 49,99 €

38,35 € disponibile 2 new from 38,35€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Notifica di informazione e chiamata Bluetooth: il nuovo orologio smartwatch uomo è stato aggiornato alla tecnologia di trasmissione Bluetooth 5.2, dotato di altoparlanti e microfoni, chiara la qualità audio. Dopo aver collegato il telefono, è possibile rispondere o effettuare chiamate attraverso l'Orologi intelligenti. La tipica applicazione di chat supporta la ricezione (SMS,Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, ecc.), in modo da non perdere informazioni durante lo sport o l'intrattenimento.

Smartwatch rotondo da 1,42 pollici: schermo circolare ad alta definizione da 1,42 pollici con risoluzione 360 * 360, rendendo l'orologio più chiaro e più visibile. Gli orologi da uomo hanno 5 opzioni di luminosità regolabili, che possono essere regolate per una luminosità che può vedere chiaramente i dati anche alla luce del sole. Ci sono oltre 150 diversi quadranti tra cui scegliere, e puoi anche utilizzare la tua foto come quadrante. Ruota il polso e lo schermo si illuminerà, liberando le mani

Sports Fitness Tracker: L'orologio sportivo uomo supporta diverse modalità sportive, come camminare, correre, ciclismo, badminton, basket, calcio e può essere liberamente selezionato per soddisfare le normali esigenze sportive. Può anche essere utilizzato insieme ad un timer sportivo per pianificare ragionevolmente il tempo di esercizio. L'orologio un IP67 impermeabile, impermeabile e resistente al sudore, ed è adatto per l'uso quotidiano. Nota: Non resistente all'acqua di mare e all'acqua calda

Un orologio più sano: orologi digitali uomo supportano il monitoraggio di pressione sanguigna, ossigeno e frequenza cardiaca. Dopo che l'orologio è collegato al telefono, i dati di movimento verranno automaticamente caricati su 'FitCloud Pro'. è possibile visualizzare le modifiche dei dati di salute in qualsiasi momento, tra cui il consumo di calorie durante l'esercizio, il monitoraggio del sonno (è possibile visualizzare sonno profondo e leggero) e traiettorie di esercizio generate dal GPS.

Smartwatch multifunzionale durevole: questo smartwatch uomo è compatibile con i telefoni Android 4.4 e iOS 9 e versioni successive. Una batteria con una capacità di 260 mAh e un tempo di standby fino a 15 giorni (a seconda dell'uso specifico dell'orologio). L'orologi intelligenti hanno funzioni più convenienti, come controllo musicale e riproduzione, Chiamate Bluetooth, cronometro, controllo della fotocamera, previsioni meteo, cronometro, sveglia, allenamento respiratorio e altre funzioni utili

Orologio Smartwatch Uomo Fitness Chiamate - Orologi Smart Watch 1,54 Rotondo Touch Schermo Contapassi Cardiofrequenzimetro Pressione Sanguigna Sportivo Tracker Impermeabile Compatibile Android con iOS 49,99 €

30,18 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Orologio uomo 1,54 pollici rotondo touch schermo risoluzione 360*360, schermo IPS ad alta definizione per un'esperienza visiva superiore. cassa in lega di zinco, guscio inferiore in PC e cinturino in silicone, 2 pulsanti di base più un nuovo pulsante rotante dell'encoder sono combinati per formare. batteria da 400 mAh, bussola incorporata, con chiamate intelligenti messaggi, modalità sport, rilevamento salute, ecc, orologio fitness uomo multifunzionale per soddisfare le tue esigenze quotidiane

Orologio automatico smart watch uomo fitness tracker con quadranti personalizzabili, ci sono più di 300 diversi stili di quadranti tra cui scegliere nell'app. puoi anche scegliere le tue foto preferite nell'album del tuo cellulare per comporre il quadrante. è anche diverso dagli altri tipi di orologio sportivo uomo sul mercato. gli orologi sportivi da uomo hanno più di 100 modalità sportive APP e puoi scaricare il fai-da-te sull'orologio fitness tramite APP, per praticare abilità più diverse

Orologio automatico uomo smartwatch uomo telefono chiamate e risposta non è necessario inserire una scheda SIM, orologio digitale ha un altoparlante e un microfono integrati. dopo essersi connesso al bluetooth del telefono cellulare, è possibile rispondere o rifiutare le chiamate in entrata quando si ha un messaggio in arrivo, oppure utilizzare orologi uomo per chiamare il numero. orologio uomo automatico riceve anche altre notifiche non perderai nessuna informazione importante

Orologi automatici uomo smartwatch pressione sanguigna, orologio pressione sanguigna, orologi uomo cardiofrequenzimetro, monitoraggio 24 e memorizzazione delle ultime 7 misurazioni. smartwatch monitoraggio sonno(rileva il sonno profondo e leggero in base allo stato effettivo del sonno) sensore di movimento integrato e il display ad alte prestazioni possono registrare automaticamente i dati rilevanti in tempo reale. dati orologio sono solo di riferimento e non sono intesi come riferimento medico

Orologio digitale uomo smartwatch android 5.0 e iOS 10.0, bluetooth 5.0. orologio smart watch impermeabile ip68. puoi controllare la tua musica dall'orologio e controllare a distanza la fotocamera del tuo smartphone con un tocco o una scossa. ha anche varie funzioni pratiche come previsioni del tempo, regolazione della luminosità, aggiunta di contatti, sincronizzazione dei registri delle chiamate, esercizio di respirazione, cronometro, sveglia, promemoria dell'acqua, orologio contapassi ecc READ Il sindaco urbano Jaguars ha sparato a mezzanotte dopo meno di una stagione

Hwagol Smartwatch Uomo Donna, Round Waterproof Fitness Tracker 140+ modalità Sportive Orologio Smartwatch con Contapassi/Cardiofrequenzimetro/SpO2/Cronometro per Android iOS 20,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ⌚【Nuovo 1,4 Pollici Smartwatch per Bluetooth】Questo orologio da uomo è dotato di un touch screen circolare ad alta definizione da 1,4 pollici, la luminosità può essere regolata a piacere e l'ora e i dati sportivi possono essere visti chiaramente anche alla luce del sole. Ci sono più di 100 bellissimi quadranti tra cui scegliere e puoi anche personalizzare le tue foto preferite a piacimento. Il cinturino in silicone si adatta meglio alla tua pelle, permettendoti di indossarlo comodamente.

【Notifica di chiamate e messaggi Bluetooth】Lo smartwatch ha un altoparlante stereo HiFi e un microfono integrati, che possono essere utilizzati per parlare o chiamare gli amici direttamente tramite lo smartwatch. La musica può essere riprodotta direttamente dall'orologio intelligente. E puoi anche ricevere promemoria di messaggi da varie applicazioni (Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter) in tempo reale, rendendo la vita più facile e intelligente.

️️️【24/7 Monitoraggio della salute】Lo smartwatch monitora in tempo reale la frequenza cardiaca ambulatoriale, l'ossigeno nel sangue (SpO2) e la pressione sanguigna 24 ore su 24, 7 giorni su 7, utilizzando sensori ottici ad alte prestazioni, e monitora e registra automaticamente la durata e la fase del sonno. Tutti i dati possono essere sincronizzati con il telefono cellulare per essere analizzati, contribuendo a promuovere uno stile di vita più sano.

‍‍♀️【140+ Modalità Sportive】L'orologio intelligente supporta più di 140 modalità sportive, tra cui corsa, ciclismo, sci, yoga, ecc., monitoraggio in tempo reale della frequenza cardiaca, variazioni di velocità e calorie bruciate e altri dati importanti durante l'esercizio.

【Altre Caratteristiche Utili】Il nostro smartwatch ha molte funzioni utili come promemoria dell'acqua, sveglia, visualizzazione del meteo, allenamento alla respirazione, foto a distanza, calcolatrice, localizzazione GPS e assistente vocale AI.

HASAKEI Smartwatch Donna con Chiamate Bluetooth 5.3, 1,39" HD Smart Watch Fitness con 120 Sport e Fisiologia Feminile, Cardiofrequenzimetro/SpO2/Sonno/Notifiche per Android iOS, Regalo Donna Oro Nero 42,86 €

39,99 € disponibile 3 new from 39,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✨【Eleganza al Polso】HASAKEI smartwatch donna è il primo a presentare un corpo leggero da 29 grammi con un cinturino in acciaio nero e oro che ti permette di rimanere elegante pur essendo leggero e comodo da indossare. Inoltre, utilizza anche un touch screen ad alta risoluzione 360 * 360 e ad alta definizione da 1,39 pollici per rendere la lettura più comoda e chiara. Questo nuovo orologio smartwatch donna unisce il massimo livello di qualità e stile, rendendolo un regalo ideale per le vacanze.

【Il Perfetto Manager Sanitario】Utilizzando il più recente chip ad alta precisione per fornire un accurato monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, monitoraggio del sonno e monitoraggio SpO2, ecc. Inoltre, lo smart watch donna dispone anche di funzioni per la salute della donna (ciclo mestruale, periodo di ovulazione e periodo di sicurezza), con lo scopo di consentirti di comprendere meglio te stesso e apportare modifiche tempestive per raggiungere uno stato perfetto.

‍♀️【Rimani in Perfette Condizioni Ogni Giorno】Supporta oltre 120 modalità sportive come yoga, corsa all'aperto, ciclismo, alpinismo, sci, ecc. È un fitness tracker donna dotato di algoritmi sportivi professionali. È possibile impostare il valore target di ogni sport, il che rende l'esercizio più accettabile e scientifico e ragionevole. La nuova app ti offre una nuova esperienza con i dati, fornendoti un'assistenza dettagliata di mese in settimana, giorno per giorno.

【Chiamate Bluetooth Sempre e Ovunque】HASAKEI Smartwatch donna con chiamata bluetooth è dotato di un nuovo chip BLE5,3 e altoparlanti ad alta fedeltà, che rendono le chiamate più stabili e la qualità del suono più chiara. Inoltre, 500 funzioni di promemoria di contatti e messaggi (WhatsApp, Facebook, SMS, ecc.) avvicinano il nostro rapporto. Compatibile con Android 5.1 (incluso) e versioni successive, IOS 8.0 (incluso) e versioni successive, permettendoci di servirti meglio.

【Multifunzione & Lunga Durata della Batteria】S53 smartwatches è ricco di funzioni pratiche e pensate: sistema italiana, assistente vocale AI, promemoria acqua potabile, promemoria sedentarietà, allenamento alla respirazione, sveglia, controllo fotocamera, oltre 200 quadranti online e quadranti fai-da-te, ecc. Inoltre, La combinazione perfetta di batteria a lunga durata da 300 mAh, ricarica rapida di 1,5 ore e modalità di risparmio energetico ti manterrà senza preoccupazioni per ogni giorni.

Smartwatch Uomo Ultra 1.52” HD rotondo con chiamate e Risposta ,lettore musicale, tracker di attività impermeabile,Sonno, Orologio Intelligente Fitness con 120 modalità sportive per IOS Android 59,99 €

47,99 € disponibile 1 used from 53,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Con altoparlante e chiamate telefoniche: altoparlante integrato, puoi effettuare o ricevere chiamate tramite lo smartwatch dopo averlo collegato al tuo telefono cellulare, in questo modo non perderai chiamate importanti durante l'esercizio, la ciclismo, la corsa... (non supporta l'inserimento della scheda SIM), inoltre, puoi ascoltare la musica attraverso lo smartwatch.

Display circolare HD da 1,52 pollici e quadranti personalizzabili: con uno schermo più grande e una risoluzione di 360 * 360 offre un'ottima qualità dell'immagine. Ci sono molti quadranti dell'orologio disponibili su "Da fit" tra cui scegliere. Puoi persino personalizzare il quadrante dell'orologio e impostare la tua foto preferita dall'album del telefono come sfondo. Con la corona digitale più grande, puoi scegliere più facilmente la funzione che desideri.

120+ Modalità Sportive e Assistente Sportivo: L'orologio sportivo MISIRUN, in grado di misurare il conteggio dei passi, la distanza e il calcolo delle calorie, può soddisfare le tue diverse attività sportive come ciclismo, tennis, corsa e altro ancora. Con l'orologio sportivo, avrai una migliore comprensione delle tue attività.

Assistente Personale per la Salute: Questo fitness tracker utilizza potenti sensori di movimento che ti consentono di monitorare con precisione la tua frequenza cardiaca o misurare la pressione sanguigna e l'ossigeno nel sangue. Lo smartwatch è in grado di registrare con precisione il tuo stato di sonno e analizzare la qualità del tuo sonno. Questo ti offre una visione migliore del tuo stato di sonno e della qualità del sonno.

Multi-funzioni e compatibilità completa: Gli smartwatch offrono molteplici funzioni: notifiche di messaggi, controllo fotografico, informazioni meteorologiche, lettore musicale, assistente vocale AI, aggiunta di contatti,Ricerca della traiettoria di movimento, controllo della musica, tracciamento dell'attività e altre funzioni per soddisfare le tue esigenze quotidiane. Compatibili con IOS 10.0 o Android 5.1 o versioni superiori. READ Gli Stati Uniti considerano "potenti" restrizioni alle esportazioni contro la Russia tra le tensioni in Ucraina

HUAKUA Smartwatch Uomo Chiamate e WhatsApp Rotondo Orologio Smart Watch Fitness con Risposta Chiamate Bluetooth Contapassi da polso Cardiofrequenzimetro Saturimetro Impermeabile per Andorid iOS Nero 39,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Chiamate Bluetooth: Lo smartwatch HUAKUA H2 ti permette anche di rispondere alle chiamate tramite connessione Bluetooth. Quindi, puoi stare tranquillo sapendo che ovunque tu vada potrai effettuare, accettare o rifiutare le tue chiamate direttamente dal polso.

100 Modalità di allenamento: Un'ampia varietà di modalità sportive ti aiutano a tenere traccia delle calorie bruciate, delle variazioni della frequenza cardiaca e della durata dell'allenamento.

Notifica del messaggio: The smartwatch è l'assistente dei tuoi sogni, mantenendoti sempre informato su tutto con promemoria in tempo reale e sincronizzando messaggi ed e-mail dal tuo smartphone

Personalizzare il tuo smart Watch: L'app offre oltre 100 quadranti, con vari temi, tra cui sport, minimal, tecnologia e macchinari. Puoi anche selezionare un'immagine dall'album del cellulare per modificare il tuo quadrante personalizzato.

Cardiofrequenzimetro da polso: HUAKUA Smartwatch H2, che tu sia nel mezzo di un allenamento o in un sonno profondo, il tuo battito viene misurato costantemente, per garantirti una protezione continua.

Smartwatch Ultra Uomo Donna con Effettua/Risponde Chiamate , 1.52" rotondo 360*360 Orologio Fitness Tracker IP67 con 123 Modalità Sport, Notifiche WhatsApp, Smart Watch Compatibile con iOS Android 49,99 € disponibile 2 new from 49,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ESTREMAMENTE ROBUSTO, ECCEZIONALMENTE CAPACE — resistente alla corrosione con cassa in titanio. Corona digitale più grande e pulsanti più accessibili per un controllo fisico immediato su una varietà di funzioni. Con display ad alta definizione da 1,52 pollici a 360*360, è possibile personalizzare i quadranti dell'orologio con selfie o foto dei propri figli, familiari, animali domestici, ecc

Chiamate telefoniche e notifiche dei messaggi: lo smartwatch è dotato di microfono e altoparlante che ti permettono di riprodurre musica, effettuare chiamate e rispondere alle chiamate (è necessario attivare le opzioni 'audio BT' e 'chiamate telefoniche' sull'orologio). Inoltre, supporta la ricezione di notifiche dei messaggi, in modo da non perdere mai un messaggio importante proveniente da applicazioni sociali come WhatsApp o Facebook.

120+ modalità sportive e impermeabilità IP67: l'orologio fitness ha la certificazione di impermeabilità IP67 e supporta molteplici modalità sportive come nuoto, ciclismo, tennis, corsa, camminata e altro ancora. Con l'orologio sportivo, è possibile monitorare i dati delle attività quotidiane come passi, calorie bruciate, distanza percorsa e ore attive. Avrai la possibilità di conoscere meglio le tue attività.

Tracker personale per il benessere e il fitness: questo tracker fitness è in grado di monitorare in tempo reale la tua frequenza cardiaca durante il giorno, oltre a monitorare la pressione sanguigna, l'ossigeno nel sangue o l'allenamento respiratorio. Il tracker del sonno è in grado di registrare con precisione lo stato del tuo sonno e analizzare la qualità del sonno. Ciò ti fornisce una panoramica migliore dello stato del tuo sonno e della sua qualità

lteriori funzioni: Tracker di attività (pedometro, calorie, distanza), lettore musicale e controllo fotocamera, previsioni del tempo, assistente vocale AI, sveglia, cronometro,aggiunta di contatti, calcolatrice, allenamento di respirazione, batteria da 300 mAh per lunga durata in standby, mappa del percorso di movimento (disponibile solo nell'app) e altre funzioni per soddisfare le tue esigenze quotidiane.

Orologio Smartwatch Uomo Fitness Chiamate: Orologi Smart Watch Compatibile Android iOS Pressione Sanguigna Contapassi Impermeabile Cardiofrequenzimetro 1,42'' Touchscreen Rotondo Time Sportivo Tracker 29,99 €

25,99 € disponibile 2 used from 47,49€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Orologio smartwatch uomo ha un touchscreen rotondo da 1,42 pollici e una risoluzione 360*360, capacità della batteria 340 mAh, due pulsanti di funzionamento e cinturino dell'orologio da 26 mm offrono un'esperienza operativa più fluida, che soddisfa completamente le tue esigenze visive. smartwatch uomo dispone di varie funzioni utili, orologio telefono chiamata vocale, fitness tracker, smartwatch pressione sanguigna, controllo della musica, timer, sveglia, calcolatrice, ricerca telefono,sport ecc

Orologio collegato al cellulare, orologio fitness uomo con un altoparlante e un microfono integrati di alta qualità, puoi rispondere ed effettuare chiamate direttamente dal tuo orologio automatico uomo. puoi ricevere avvisi con vibrazione per messaggi di testo, chiamate in arrivo e SNS (Instagram, YouTube, Facebook, twitter, WhatsApp, ecc) orologio smartwatch con sveglia, orologio uomo smartwatch vi verrà ricordato e non perderai chiamate o messaggi importanti mentre ti alleni o sei alla guida

Orologio uomo automatico sensore costruito, orologio pressione sanguigna, orologio cardiofrequenzimetro da polso, smartwatch ossigeno sangue, monitora e visualizza i dati in tempo reale. orologio uomo fitness watch ha la funzione di monitoraggio automatico del sonno, così tu puoi conoscere chiaramente la tua situazione del sonno durante la notte (sonno profondo, leggero e veglia) smartwatch chiamate orologio digitale uomo è comodo da indossare e viene fornito con un cinturino in silicone extra

Smartwatch connesso con cellulare sincronizzare la pagina dello orologio uomo digitale tramite il download della modalità sport nell'app. questo orologio fitness uomo ha più di 113 modalità sportive, tra cui corsa, arrampicata, ciclismo, basket e altri allenamenti, monitoraggio in tempo reale e visualizzazione dei dati sportivi, monitoraggio della frequenza cardiaca, passi, calorie, modo che bruci i grassi in modo sano e ti alleni felicemente. orologio contapassi ha un grado di impermeabile ip67

Supporta la funzione bluetooth orologio smartwatch che funzionano con la maggior parte dei telefoni Android e iPhone, compreso l'italiano. orologio contapassi uomo può essere utilizzato per 3-10 giorni dopo essere stato completamente caricato e il tempo di standby è di circa 15 giorni, quindi non dovrete preoccuparvi di esaurire la batteria durante il viaggio. orologio sportivo uomo è un grande regalo per te stesso, la famiglia e gli amici per motivarli a esercizio fisico e rimanere in salute

Redriver Smartwatch Uomo Rotondo, 1.39" Orologio Smartwatch Chiamata e Whatsapp, 100+Modalità Sport Fitness Tracker Impermeabile IP68, Pressione Sanguigna, Ecg, SpO2, Sonno, per Android iOS 48,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Smartwatch con risposta chiamate】Aggiorna smartwatch uomo chiamate bluetooth avanzato, orologio smartwatch microfono e altoparlante integrati, orologio fitness connesso "FitCloudPro " APP tramite, Puoi comodamente effettuare e ricevere chiamate direttamente dal polso, supportando fino a 100 contatti per un accesso rapido. Riceverai anche vibrazioni e notifiche (come quelle da Facebook, Twitter o WhatsApp), garantendo una comunicazione senza interruzioni anche durante gli spostamenti o la guida.

【Modalità sportive multiple】Questo orologio sportivo supporta oltre 100+ modalità sportive tra cui corsa, ciclismo,pallacanestro,nuoto,calcio,ecc. Monitorando la frequenza cardiaca, le calorie, la distanza ei passi durante l'esercizio, fitness tracker uomo ti aiuta a raggiungere meglio ituoi obiettivi di allenamento e soddisfare il tuo esercizio necessità. È resistente all'acqua IP68, permettendo un utilizzo sicuro sotto la pioggia o durante l'attività fisica intensa.

【Schermo completo HD】 Questo orologio intelligente nuovo schermo tattile completo ad alta sensibilità a colori da 1,39" aggiornato e risoluzione di 360x360: più semplice, più raffinato, più elegante. Quasi 100 quadranti esclusivi tra cui scegliere, puoi sceglierne uno qualsiasi dall'app o fai da te i tuoi quadranti con le tue foto È come avere un orologio uomo smartwatch diverso ogni giorno.

【Funzioni Versatili】Questo smart watch uomo monitora costantemente la frequenza cardiaca con un sensore ottico preciso, fornendo dati 24 ore al giorno.Traccia automaticamente il tuo modello di sonno e analizza la qualità del sonno,aiutandoti a comprendere meglio le tue abitudini di sonno. Altre caratteristiche includono lettore musicale e controllo della fotocamera, previsioni del tempo, sveglia, cronometro, respirazione formazione e altre funzioni per soddisfare le vostre esigenze quotidiane

【Durata Della Batteria】 Questo smartwatch fitness ha una batteria integrata da 300 mah che dura 7-10 giorni con una carica di due ore e fornisce fino a 30 giorni di standby. Lo smartwatch impermeabile supporta android 4.4, ios 9.0 e superiori, se avete domande o problemi, vi preghiamo di inviarci un'e-mail. Vi risponderemo entro 24 ore nei giorni feriali. READ 40 La migliore poltrone vintage del 2022 - Non acquistare una poltrone vintage finché non leggi QUESTO!

