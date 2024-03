Conor McGregor crea il cast cinematografico perfetto con combattenti UFC tra cui Chael Sonnen, Ronda Rousey, Paulo Costa e un personaggio di Denzel Washington.

Scritto da Luciano Callao





Conor McGregor fa la sua prima apparizione nel nuovo film “Roadhouse”.

McGregor non combatte nell'UFC da quando si è rotto la tibia nel luglio 2021

Conor McGregor ha scelto Ronda Rousey e Chael Sonnen tra il “cast cinematografico perfetto” basato sui combattenti dell'UFC.

Il giorno in cui il suo debutto sul grande schermo – il remake di Roadhouse – è stato rilasciato su Amazon Prime, TNT Sports ha rilasciato un'intervista in cui alla star dell'UFC sono state poste diverse domande relative al film.

McGregor ha scelto se stesso come protagonista prima di scegliere il resto del cast.

Quando gli è stato chiesto chi sarebbe stato il “cattivo”, ha chiamato Sonnen e ha detto: “Boom, boom, boom freddo, schiaffeggia la testa”, mentre recitava il movimento dello schiaffo.

“Dovrebbe essere Ronda”, ha detto senza esitazione quando gli è stato chiesto chi sarebbe stata la sua protagonista. Ha quindi selezionato il contendente dei pesi medi Paulo Costa come l'uomo divertente mentre ha dato una menzione d'onore all'ex campione Sean Strickland.

“Era un gatto divertente a volte”, ha detto McGregor del brasiliano. “Anche Strickland è piuttosto divertente.” [He] Potrebbe essere brava nei film.

Per le sue scelte finali, McGregor ha scelto il suo allenatore, John Kavanagh, come suo aiutante, e ha scelto Denzel Washington per interpretare un cameo. Senza fare nomi, McGregor ha detto “potrei combattere (combattere) con un paio di loro” quando gli è stato chiesto chi sarebbe stato “il primo a morire” nel film.

Alla fine, ha detto che il titolo sarebbe stato “The Right Warriors”.

McGregor ha intrapreso un tour stampa per promuovere Roadhouse insieme a Jake Gyllenhaal la scorsa settimana. Durante la sua pausa dalle arti marziali miste, The Notorious ha interpretato il ruolo dell'antagonista del film, Knox.

Al di fuori del film, McGregor ha condotto una campagna per il suo combattimento di ritorno nell'UFC. L'ex campione di due divisioni non è entrato nell'ottagono da quando si è rotto la tibia nella sconfitta contro Dustin Poirier nel luglio 2021. McGregor ha due incontri rimasti nel suo contratto e ha espresso interesse a combattere contro Michael Chandler a luglio prima di concludere la sua trilogia con Nate Diaz. nel mese di settembre.

L'UFC deve ancora annunciare eventuali piani per il futuro di McGregor.