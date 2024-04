Jelly Roll rivela la sua straordinaria trasformazione nella perdita di peso mentre si prepara per un evento di resistenza

Nome della caramella

Stella della musica country Nome della caramella Ha intrapreso un percorso di salute completamente nuovo e finora sembra assolutamente prosperare.

Il cantante 39enne ha recentemente parlato dei cambiamenti che ha apportato al suo stile di vita mentre si prepara per la gara di 5K del mese prossimo. È chiaro che ha già perso una notevole quantità di peso durante il processo di allenamento.

“Probabilmente pesavo meno di 70 libbre”, ha detto Jelly Roll. la gente In una nuova intervista pubblicata sabato 13 aprile. “Mi sono davvero divertito, amico. Faccio due o tre miglia al giorno, da quattro a sei giorni alla settimana.”

Inoltre, il cantante di “Need a Favor” ha detto che trascorre “dai 20 ai 30 minuti in una sauna, sei minuti in un tuffo freddo ogni giorno” e che “ora mangia più sano”.

Jelly Roll parteciperà 2 Orsi 5K con Bert Kreischer E Tom Segurache co-conduce il popolare podcast comico 2 orsi, 1 grotta. L'evento 5K costellato di stelle si svolgerà al Rose Bowl di Pasadena, in California, martedì 7 maggio.

“Mi sento davvero bene”, ha detto Gilley riguardo ai suoi progressi nell'allenamento finora, mentre attende con ansia tutte le possibilità che gli si prospettano se terrà il passo con il nuovo stile di vita.

“Stavo pensando, ho intenzione di perdere 100, 100 o qualcosa del genere [pounds]Ha continuato: “Se mi sento così bene come peso, amico, posso solo immaginare come mi sentirò quando andrò in tournée”.

L'artista di “Save Me” ha in programma una serie di spettacoli nei festival per l'estate, dopo i quali si imbarcherà nel suo “Beautyly Broken Tour”. La serata di apertura del tour nazionale avrà luogo martedì 27 agosto al Delta Center di Salt Lake City, Utah.

