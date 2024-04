Il video sul cancro di Kate Middleton è trapelato da Kensington Palace dopo che la sua diagnosi è trapelata: rapporto

famiglia reale

Si dice che Kensington Palace si sia affrettato a pubblicare un video di Kate Middleton affetta da cancro dopo che la sua diagnosi è trapelata.

Una fonte vicina all'argomento Lo ha detto al Daily Mail Lunedì il Palazzo ha cercato di anticipare la notizia dopo che una persona anonima ha scoperto le condizioni di salute della Principessa del Galles.

Secondo il quotidiano, il palazzo non era preoccupato tanto per l'assenza di Middleton dalla chiesa la mattina di Pasqua, quanto per le informazioni ottenute.

Il Daily Mail ha riferito lunedì che Kensington Palace ha cercato di prevenire la fuga di notizie pubblicando il video della principessa del Galles. Studi della BBC

Anche se non è chiaro da dove provengano le informazioni, un insider ha detto allo sbocco che il palazzo era preoccupato che qualcuno scoprisse le condizioni della madre di tre figli. AP

L'insider non ha chiarito se la fuga di notizie provenisse dalla clinica londinese – dove la principessa è stata sottoposta a un intervento chirurgico addominale a gennaio – o da altrove, secondo il quotidiano.

Il 22 marzo, Middleton ha rivelato la sua diagnosi di cancro dopo mesi di speculazioni da parte dei fan e teorie cospirative selvagge su dove si trovasse.

Nel video straziante, la 42enne ha spiegato che era nelle prime fasi della chemioterapia, sostenendo che la diagnosi era stata un “enorme shock” per lei e per il marito, il principe William.

L'insider non ha specificato se la fuga di notizie provenisse dal luogo in cui la principessa è stata sottoposta a un intervento chirurgico addominale presso la clinica londinese. Immagini Getty

La Middleton ha rivelato la sua diagnosi il 22 marzo. Immagini Getty

Parlando della sua esperienza, ha detto al pubblico: “A gennaio, ho subito un importante intervento chirurgico addominale a Londra, e all'epoca si pensava che la mia condizione non fosse cancerosa. L'intervento è stato un successo.

“Tuttavia, gli esami effettuati dopo l'operazione hanno evidenziato la presenza di un cancro. La mia équipe medica mi ha quindi consigliato di sottopormi ad un ciclo di chemioterapia preventiva e ora sono nelle prime fasi di questo trattamento.

All'epoca, fonti di palazzo dissero a Page Six che Middleton e William, 41 anni, stavano cercando di mantenere privata la sua condizione in modo che i loro figli – il principe George, 10, la principessa Charlotte, 8, e il principe Louis, 5 – potessero “comprendere ed elaborare la condizione”. .” . Notizie prima della pubblicazione.

La principessa ha detto che era nelle prime fasi della chemioterapia. Javier Garcia/Shutterstock

Ha spiegato: “A gennaio ho subito un importante intervento chirurgico addominale a Londra, e all’epoca si credeva che la mia condizione non fosse cancerosa”. Immagini Getty

Middleton ha continuato la sua dichiarazione, dicendo: “Come puoi immaginare, ci è voluto tempo. Mi ci è voluto del tempo per riprendermi da un intervento chirurgico importante e poter iniziare il trattamento.

“Ma, cosa più importante, ci siamo presi il tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis nel modo giusto per loro e per rassicurarli che sarei stato bene.”

Pochi giorni prima che la principessa parlasse, il Daily Mail aveva riferito che in una clinica londinese si era verificata una violazione della sicurezza che coinvolgeva la sua cartella clinica.

Un insider ha detto al quotidiano che la famiglia reale è stata allertata della violazione, assicurando che fosse condotta una “indagine completa”.

Middleton ha continuato: “Ma gli esami dopo l’operazione hanno rilevato la presenza di cancro”. Chris Jackson-Getty/Pool Fornito da Splash News/SplashNews.com

Ha fatto l'annuncio tra le teorie del complotto su dove si trovasse. Immagini Getty

Poco dopo che le sue condizioni furono rivelate, la Middleton e il Principe di Galles fecero le valigie e si diressero verso la loro casa per le vacanze a Norfolk il 23 marzo, secondo Entertainment Tonight.

L'outlet ha riferito che la famiglia trascorrerà le vacanze di primavera dei figli a Sandringham Estate.

Sembra che abbiano soggiornato presso la struttura per celebrare la Pasqua in privato dopo aver saltato notevolmente la messa pasquale annuale presso la Cappella di San Giorgio a Windsor.

