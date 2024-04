Un paio di WarnerBros. I membri del consiglio di Discovery si dimettono durante l'indagine antitrust del Dipartimento di Giustizia

Due membri della WarnerBros. Il consiglio di amministrazione di Discovery (WBD) si è dimesso nel corso di un'indagine del Dipartimento di Giustizia sulla possibilità che la loro presenza sul corpo violi la legge antitrust.

Steven Miron e Steven Newhouse, entrambi amministratori indipendenti della società, si sono dimessi lunedì dal consiglio di amministrazione della WBD, dopo che il Dipartimento di Giustizia li ha informati che erano sotto indagine, ha detto la società.

Meron e Newhouse hanno dichiarato al WBD che “senza ammettere alcuna violazione, e alla luce delle mutevoli dinamiche competitive dell’industria dell’intrattenimento, hanno scelto di dimettersi piuttosto che contestare la questione”.

Meron è amministratore delegato di Charter Communications e Newhouse è presidente di Advance, due dei più grandi conglomerati mediatici del paese.

Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che la presenza dei dirigenti nel consiglio di amministrazione violava la Sezione 8 del Clayton Act, che vieta alla stessa persona o società di far parte contemporaneamente dei consigli di amministrazione di concorrenti, fatte salve limitate eccezioni.

“Charter, attraverso il suo servizio via cavo Spectrum, e WBD, anche attraverso i suoi servizi di abbonamento Max Stream, forniscono servizi di distribuzione video ai clienti”, ha affermato il management in una nota lunedì. “I rappresentanti della società di media privata Advance Publications Inc. avevano membri nominati nei consigli di amministrazione sia della Charter che della WBD.”

Sia Miron che Newhouse sono stati nominati nel Consiglio di amministrazione di WBD a partire dalla chiusura della fusione di Discovery, Inc.. e WarnerMedia nel 2022, entrambi originariamente nominati da Discovery, Inc. Come due dei sei nominati nel Consiglio di amministrazione di WBD, la società. maschio.

“Steve e Stephen sono stati una fantastica fonte di saggi consigli e di una straordinaria conoscenza del settore nel corso degli anni, e hanno avuto un ruolo determinante nel mettere in piedi questa nuova società e avviarla su un percorso di crescita a lungo termine”, ha affermato David Zaslav . CEO della Warner Bros. Scoperta.