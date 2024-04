Yahoo sta acquistando Artifact, la startup di messaggistica basata sull'intelligenza artificiale dei cofondatori di Instagram

Credito immagine: artefatto

Yahoo sta acquistando l'app di messaggistica basata sull'intelligenza artificiale Artifact dai co-fondatori di Instagram Kevin Systrom e Mike Krieger. dichiarato Il martedì. I termini finanziari dell'accordo non sono stati resi noti. Artifact non funzionerà più come app autonoma e la sua tecnologia di personalizzazione basata sull'intelligenza artificiale sarà integrata in Yahoo, inclusa l'app Yahoo News, nei prossimi mesi. Yahoo è la società madre di TechCrunch.

Systrom e Krieger lavoreranno con Yahoo in “capacità consultiva” durante la transizione.

L’annuncio arriva mesi dopo che Artifact aveva dichiarato che avrebbe chiuso le sue operazioni perché le opportunità di mercato non erano abbastanza grandi da giustificare la continuazione degli investimenti. Sebbene Artifact sia iniziato come una semplice app di messaggistica, il risultato finale sembrava un'alternativa a Twitter. C'è già molta concorrenza in quello spazio con molti concorrenti tra cui Meta's Threads.

La tecnologia di Artifact diffonde i contenuti che gli utenti desiderano vedere e si adatta ai loro interessi nel tempo. Di conseguenza, gli utenti ricevono un feed personalizzato delle notizie che desiderano leggere. L'app dispone di diversi strumenti di intelligenza artificiale per riassumere i messaggi, riscrivere i titoli dei clickbait e far emergere contenuti migliori. Yahoo afferma che l'introduzione di queste funzionalità nel suo portafoglio “accelera l'opportunità di connettere gli utenti con esperienze di contenuto e personalizzazione ancora migliori”.

“Artifacts è diventato un prodotto amato e siamo entusiasti di continuare a far crescere questa tecnologia e di portare avanti la nostra missione di diventare una guida affidabile per le informazioni digitali e un grande curatore che collega le persone ai contenuti che contano di più”, ha affermato. Kate Downs Mulder, vicepresidente senior e direttore generale di Yahoo News, in un comunicato stampa.

Systrom ha affermato in un comunicato stampa che la tecnologia di Artifact ha il potenziale per apportare benefici a milioni di persone e che “il prodotto Yahoo apporta le dimensioni necessarie per aiutarci a realizzare ciò che avevamo immaginato, collegando le persone a fonti attendibili di notizie e informazioni. Rivedi come sempre.”