Un incendio in una discoteca di Istanbul ha ucciso decine di persone durante i lavori di ristrutturazione, hanno riferito i media statali

Almeno 29 persone sono morte in un incendio scoppiato durante i lavori di riparazione diurni in una discoteca della città Istanbul, TurchiaSecondo i media ufficiali, martedì.

L'ufficio del governatore di Istanbul ha riferito che altre otto persone sono rimaste ferite, sette delle quali in gravi condizioni.

L'ufficio del governatore ha affermato che l'incendio è scoppiato nella zona di Besiktas, nel centro di Istanbul, nella parte europea della città, e che tutte le vittime erano operai edili.

I media statali hanno riferito che l'incendio è scoppiato poco prima delle 13:00 ora locale (6:00 ET), in un edificio di 16 piani in Gundogdu Street, una parte trafficata del quartiere Kayretape di Istanbul.

L'agenzia di stampa turca Anatolia ha riferito che l'incendio è scoppiato durante i lavori di ristrutturazione del sito sotterraneo.

Il ministro della Giustizia turco Yilmaz Tun ha scritto su X che sono stati emessi mandati di arresto per cinque persone, tra cui tre gestori della discoteca e una persona responsabile della ristrutturazione.

“Gli sforzi per ispezionare il sito e raccogliere prove continuano, e una squadra di 3 esperti specializzati in sicurezza sul lavoro e lotta antincendio continua il suo lavoro per determinare la causa dell'incendio”, ha aggiunto.

Murat Sezer – Reuters Gli agenti di polizia si trovano accanto all'edificio in fiamme a Istanbul.

Ekrem Imamoglu, sindaco di Istanbul, ha inviato le sue condoglianze sui social media.

“Che Dio abbia pietà dei nostri cittadini che hanno perso la vita”, ha scritto sul sito X.

Imamoglu, del Partito popolare repubblicano all'opposizione, è stato rieletto sindaco domenica in elezioni locali segnate da cambiamenti. La più grande sconfitta elettorale Finora per il Partito Giustizia e Sviluppo guidato dal presidente Recep Tayyip Erdogan.

