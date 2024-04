L'aggiornamento del primo di aprile per Hollow Knight Silksong è reale

Quest'anno, come ogni anno, l'industria dei giochi ha festeggiato pesce d'aprile Con innumerevoli fake news per intrattenere i fan. Ciò includeva celebrazioni classiche in Osservazione e controllo E la continuazione di A Tendenza stanca di Nel mondoSviluppatori. Ma uno degli sviluppi più inaspettati del primo di aprile è arrivato da… Canzone di seta del Cavaliere Vuoto, sotto forma di pagina Xbox Store per il gioco tanto atteso. La cosa ancora più scioccante è che la pagina è reale, nonostante il giorno in cui è apparsa.

Canto di seta Passato Cinque anni di sviluppo All'inizio di quest'anno, sperare stupidamente in un aggiornamento del gioco, soprattutto in una data di uscita, diventava uno scherzo ricorrente ogni volta che arrivava un'offerta da Xbox o Nintendo. Quindi forse non sorprende che mentre la pagina si è fatta strada sui social media insieme a numerose battute del primo di aprile del settore, i fan inizialmente erano riluttanti a credere che la pagina fosse reale. In realtà è reale, però. Purtroppo non esiste ancora una data di uscita.

Per calmare i fan, ha affermato Tao Sila, Direttore del marketing dei prodotti Xbox Pubblicato su X (ex Twitter) dicendo: “No, questo non è uno scherzo del pesce d'aprile Canzone di seta del Cavaliere Vuoto La pagina della lista dei desideri esiste già su Xbox. Altre persone, incluso l'addetto al marketing e alla pubblicazione dello sviluppatore Team Cherry, Anche pubblicato Collegamento alla pagina del negozio. Sebbene le pagine del negozio esistano già su Steam, PlayStation e Nintendo, l'aggiunta di una pagina Xbox dà speranza ai fan non appena il gioco inizia a essere rilasciato Giorno 1 su Game Pass.

Inoltre, la pagina Xbox Store ci ha fornito nuove informazioni in merito Canto di seta Sotto forma di rating ESRB. Sebbene la valutazione 10+ di tutti non sia il dettaglio più interessante poiché è la stessa del primo titolo, potrebbe significare che il gioco è vicino alla data di uscita. In base ai tempi Precedenti rating del CERS In termini di rilascio di un gioco, una valutazione ESRB di solito indica che il gioco è in fase di completamento. Anche se questo fosse vero, il completamento del processo di rifinitura finale del gioco potrebbe richiedere mesi. Quindi aspetta Canto di seta Non è ancora finita, ma forse finalmente vediamo la luce alla fine del tunnel.