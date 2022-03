I prezzi del gas negli Stati Uniti stanno salendo sopra i 4 dollari al gallone

Il prezzo del greggio Brent, benchmark internazionale, è aumentato del 7% a $ 118 al barile venerdì. All’inizio di dicembre, un barile costava circa 65 dollari.

I prezzi del gas erano già aumentati durante la pandemia, in parte a causa delle fluttuazioni della domanda e dell’offerta. Prezzi più alti per lei Pagato Le persone devono riorganizzare i bilanci familiari, a volte rinunciando alle attività ricreative e in altri casi riducendo le spese per le necessità. L’aumento dei prezzi del gas aiuta ad alimentare l’inflazione, che Ha raggiunto il suo livello più alto in 40 anni a gennaio.

Gli economisti prevedono che l’indice dei prezzi al consumo, una misura dell’inflazione pubblicata giovedì da vicino, mostrerà che i prezzi al consumo sono aumentati del 7,9% nell’anno fino a febbraio e dello 0,8% rispetto al mese precedente. Questo potrebbe aumentare dal 7,5 per cento nell’anno fino a gennaio, indicando che l’inflazione non ha ancora raggiunto il picco.