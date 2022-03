Elenco dei vincitori degli Independent Spirit Awards 2022 – The Hollywood Reporter

The Independent celebra il 37° anniversario di Independent Spirit Premi Domenica pomeriggio.

I premi vengono assegnati non solo nelle categorie cinematografiche ma anche nelle categorie televisive che sono state distribuite aggiunto l’anno scorso. (Guarda le foto dell’arrivo del tappeto blu qui.)

Tra i vincitori c’erano diversi nominati per la prima volta: Taylor Page come miglior pioniere femminile ZolaTroy Kotsur, miglior attore non protagonista per kuda (lui è Storia fatta come primo attore sordo a vincere uno Spirit Award) e Prince of “Questlove” Thompson per il miglior documentario su Summer of the Soul (…o quando la rivoluzione non poteva essere trasmessa in TV).

Ruth era un negro Premiata come miglior donna non protagonista di passaggioMentre Maggie Gyllenhaal ha vinto la migliore sceneggiatura e il miglior regista per La figlia scomparsa. Sebbene sia stata nominata due volte come attrice, questo ha segnato la sua prima nomination e la vittoria come sceneggiatrice e regista. guidando la mia macchina Ha vinto il titolo di Miglior Film Internazionale, mentre Il Premio Robert Altman è andato a collettivo.

Per quanto riguarda la TV, il cast di quest’anno sarà onorato prenotazione cani che ha anche vinto la migliore nuova serie scritta. Thoso Mpidou ha vinto il miglior ruolo femminile in una nuova serie scritta per ferrovia metropolitana, Mentre Lee Jung-jae – vincitore la scorsa settimana Premi SAG – Ha vinto la migliore interpretazione maschile in una nuova serie scritta per Gioco del calamaro.

La festa di persona si svolge sulla spiaggia di Santa Monica ed è organizzata da Megan Mullally e Nick Offerman. Viene trasmesso su IFC e AMC+.

La cerimonia si svolge tradizionalmente il sabato prima degli Oscar, ma è diventata virtuale nel 2021 (a causa della pandemia di COVID-19), poiché è stata trasmessa tre giorni prima degli Oscar. Quest’anno va in onda tre settimane prima degli Academy Awards e proprio mentre inizia il round finale di votazioni per l’Academy Award.

I vincitori sono scelti dai membri di Film Independent.

Elenco completo dei film 2022 Premi dello spirito indipendente Segui i candidati. I vincitori verranno aggiornati quando verranno rivelati in diretta domenica.

Categorie di film

Miglior lungometraggio (un premio assegnato al produttore, i produttori esecutivi non sono stati assegnati.)

chiara

Produttori: Jonas Carpignano, Paolo Carpignano, John Coplon, Ryan Zacharias

dai dai

Produttori: Chelsea Barnard, Andrea Longacre-White, Laila Yacoub

la figlia scomparsa

Produttori: Charles Dorfman, Maggie Gyllenhaal, Osnat Handelsman Keren, Talia Kleinhendler

principiante

Produttori: Ryan Hawkins, Carrie Holland, Stephen Sims, Zack Zucker

Zola

Produttori: Kara Baker, Dave Franco, Elizabeth Haggard, David Hinojosa, Vince Jolevette, Kristen Vachon, Gia Walsh

Miglior pilota donna

Taylor Paige, Zola (vincitore)

Isabelle Fuhrmann, principiante

Sala S della Bretagna, modello di prova

patty harrison Insieme

Callie Reese, Catch Fair One

Miglior leader maschile

Clifton Collins Jr., fantino

Frankie Faison Omicidio di Kenneth Chamberlain

Michael Grey, selvaggio indiano

Udo Cura il canto del cigno

Simone Rex razzo rosso

miglior aiuto

Ruth Negga passaggio (vincitore)

Jesse Buckley la figlia scomparsa

Amy Forsyth principiante

Revika Reustle, Volentieri

Il figlio di Susanna razzo rosso

Miglior assistente

Troy Kotsur, kuda (vincitore)

Coleman Domingo, Zola

Miko Gattuso, regina della gloria

Will Patton, cosa dolce

Chask Spencer selvaggio indiano

miglior regista

Maggie Gyllenhaal la figlia scomparsa (vincitore)

ganicza bravo, Zola

Lauren Hadaway, principiante

Mike Mills, dai dai

Ninja Tyberg Volentieri

miglior schermo

Maggie Gyllenhaal la figlia scomparsa (vincitore)

Nicole Beckwith, Insieme

Janicza Bravo e Jeremy O. Harris, Zola

Mike Mills, dai dai

Todd Stephens, il canto del cigno

Miglior opera prima (premio assegnato a regista e produttore)

7 giorni (vincitore)

Direttore: Roshan Sethi

Produttori: Liz Cardenas, Mel Eslin

gridare

Direttore: Nicole Riggle

Produttori: Adam Cope, Rachel Gold, Katie McNeil, Jimmy Patrikov, Kristy Spitzer Thornton

regina della gloria

Direttore: Nana Mensah

Produttori: Pav Akoto, Anya Migdal, Kelly Robbins-Hicks, Jamon Washington

modello di prova

Regista/Produttore: Shatara Michael Ford

Produttori: Pin-Chun Liu e Yu-Hao Su

selvaggio indiano

Regista/Produttore: Lyle Mitchell Corbine, Jr.

Produttori: Thomas Mahoney, Eric Tavitian

Miglior schermata iniziale

Michael Sarnosky La storia di Vanessa Block, Michael Sarnosky, maiale (vincitore)

Lyle Mitchell Corbin Jr., selvaggio indiano

Matt Pfeiffer La storia di Sheldon D. cicala

L’intelligente Michael Ford modello di prova

Fran Kranz, Collettivo

Il PREMIO JOHN CASSAVETES viene assegnato al miglior film realizzato con meno di $ 500.000 (il premio viene assegnato allo scrittore, regista e produttore. Non viene assegnato ai produttori esecutivi.)

shiva bambino (vincitore)

Sceneggiatrice/regista/produttrice: Emma Seligman

Produttori: Kieran Altman, Katie Schiller, Lizzie Shapiro

criptozoo

Scrittore/regista: Dash Show

Produttori: Tyler Davidson, Kyle Martin, Jane Samborsky, Bill Way

fantino

Scrittore/regista/produttore: Clint Bentley

Scrittore/produttore: Greg Quedar

Produttore: Nancy Schaeffer

cosa dolce

Sceneggiatore/regista: Alexander Rockwell

Produttori: Louis Anya, Haley Anderson, Kenan Baysal

Questa non è una storia di guerra

Scrittore/regista/produttore: Talia Lugacy

Produttori: Noah Lange, Julian West

Miglior fotografia

Edo Grau, passaggio (vincitore)

Ante Cheng, Matthew Chuang, Biografia blu

Lollo Crowley Umani

Tim Curtin, chiara

Ari Wegner, Zola

miglior montaggio

Joey McMillon, Zola (vincitore)

Alfonso Goncalves, chiara

Alì Jarir ostello nessun posto

Lauren Hadaway, Nathan Nugent, principiante

Enrico Natali Omicidio di Kenneth Chamberlain

Miglior film documentario (premio assegnato a regista e produttore)

Summer of the Soul (… o quando la rivoluzione non poteva essere trasmessa in TV) (vincitore)

Regia: Ahmir “Questlove” Thompson

Produttori: David Dennerstein, Robert Vivolent, Joseph Patel

Imbarco

Regista/Produttore: Jessica Kingdon

Produttori: Kyra Simon Kennedy, Nathan Truesdale

fuggire

Regia: Jonas Boeher Rasmussen

Produttori: Monica Hellstrom, Sene Berg Sorensen

nello stesso respiro

Regista/Produttore: Nanfu Wang

Produttori: Christopher Clements, Julie Goldman, Carolyn Hepburn, Jialing Zhang

processione

Direttore: Robert Greene

Produttori: Susan Beduza, Bennett Elliott, Douglas Tirola

Miglior Film Internazionale (premio assegnato al regista)

guidando la mia macchina (Giappone) (vincitore)

Direttore: Ryosuke Hamaguchi

Stanza n. 6 (Finlandia / Russia)

Direttore: Juho Kuzmanen

Madri parallele (Spagna)

Direttore: Pedro Almodovar

Ghiaia (India)

Direttore: PS Vinothraj

piccola mamma (Francia)

Direttore: Celine Siama

Preghiere per il rubato (Messico)

Direttore: Tatiana Huizu

PREMIO ROBERT ALTMAN (assegnato a un regista, regista e cast)

Collettivo

Direttore: Fran Kranz

Direttori del casting: Henry Russell Bergstein, Alison Estrine

Cast: Cagan Albright, Red Bernie, Michelle N. Carter, Anne Dodd, Jason Isaacs, Martha Plimpton, Breda Wall

Premio dei produttori (Il Premio dei produttori, giunto alla sua 24a edizione, premia i produttori emergenti che, nonostante le risorse molto limitate, dimostrano la creatività, la tenacia e la visione necessarie per produrre film indipendenti di alta qualità.)

Lizzie Shapiro (vincitore)

Brad Baker Barton

Bin Chun Liu

Premio Someone to Watch (Il premio Someone to Watch, giunto al suo 27° anno, onora un regista dotato di una visione individuale che deve ancora ricevere un riconoscimento adeguato.)

Alex Camilleri, luzo (vincitore)

Michele Sarnosky, maiale

Gillian Wallace Horvat, Incolpo la società

PREMIO TRUER THAN FICTION (Il premio Trueer Than Fiction, giunto alla sua 26a edizione, viene assegnato a un regista emergente di lungometraggi di saggistica che non ha ancora ricevuto molti riconoscimenti.)

Jessica Bashir Giorno di Faia (vincitore)

Angelo Madsen Minx, nord dalla corrente

Debbie Telaio, Fare uno sforzo!

Categorie TV

Miglior gruppo in una nuova serie Maktoob

prenotazione cani

Cast: Devery Jacobs, D’Pharaoh Woon-A-Tai, Lane Factor, Paulina Alexis, Sarah Podemski, Zahn McClarnon, Lil Mike, FunnyBone

Miglior nuova serie scritta (premio assegnato al creatore, produttore esecutivo e co-produttore esecutivo)

prenotazione cani (vincitore)

Scrittori/produttori esecutivi: Sterlin Harjo, Taika Waititi

Produttore esecutivo: Jarrett Bash

cecità

Scrittori/Produttori esecutivi: Rafael Casale, David Diggs

Produttori esecutivi: Jesse Wu Calder, Keith Calder, Ken Lee, Tim Palin, Emily Gerson Sainz, Seth Mann

È un peccato

Produttori esecutivi: Russell T Davis, Peter Hoare, Nicholas Schindler

Ferrovia metropolitana

Autore/produttore esecutivo: Barry Jenkins

Produttori esecutivi: Adele Romansky, Mark Cyriak, Brad Pitt, Didi Gardner, Jeremy Kleiner, Colson Whitehead, Richard Heus, Jacqueline Hoyt

Siamo una signora delle parti

Autore: Nada Mansour

Produttori esecutivi: Tim Bevan, Eric Fellner, Sorian Fletcher Jones, Mark Freeland

Miglior interpretazione femminile in una nuova serie Maktoob

Tommaso Mbedo ferrovia metropolitana (vincitore)

Anjana Vasan, Siamo una signora delle parti

Jana Schmiding Cascate Rutherford

Gelsomino Cepha Jones, cecità

Debora Iurindi, loro: patto

Miglior interpretazione maschile in una nuova serie Maktoob

Lee Jong Jae gioco dei calamari (vincitore)

Olly Alessandro, È un peccato

Michael Grey, Cascate Rutherford

Murray Bartlett loto bianco

ashley tomaso, loro: patto

Miglior nuova serie, non scritta o documentario (premio assegnato al creatore, produttore esecutivo e co-produttore esecutivo)

nero e mancante (vincitore)

Produzione della serie/Produttori esecutivi: Soledad O’Brien, Gita Gandbeir

Produttori esecutivi: Joe Honig, Patrick Conway, Nancy Abraham, Lisa Heller, Sarah Rodriguez

mostra choy

Autore/Produttore Esecutivo: David Choi

Produttori esecutivi: Matt Rivelli, Christopher C. Chen, Hiro Murray, Nate Mathison

Signora Waldale

Produttori esecutivi: Mark Duplass, Jay Duplass, Mel Eislin, Allen Payne, Andre Gaines, Nick Camilleri, Alana Carrethers, Zachary Drucker, Nancy Abraham, Lisa Heller

La famiglia nucleare

Serie: Ry Russo-Young

Produttori esecutivi: Liz Garbus, Julie Geither, John Bardeen, Leah Holzer, Peter Saraf, Alex Turtletop, Jenny Raskin, Geralene White-Dreyfus, Lauren Haber, Maria Zuckerman, Kristen Connor, Ryan Heller, Barbara Dobkin, Eric Dobkin, Andrea Van Buren , Joe Landauer

philly d

Creatori: Ted Basson, Yoni Brock, Nicole Salazar

Produttori esecutivi: Don Porter, Sally Jo Fever, Louis Vossen, Ryan Chantry, Gina Konstantinakos, Jeff Seelbach, Patti Cullen

Co-produttori esecutivi: Neon McEvoy, Leslie Berryman