Il greggio statunitense è di 130 dollari al barile, il che rende più probabile che la Russia bloccherà il petrolio occidentale tra 13 anni.

Terminale di petrolio e gas nel porto di Odessa a Odessa, in Ucraina, sabato 22 gennaio 2022.

Il greggio statunitense è aumentato di oltre l’8% all’inizio degli scambi domenica sera, poiché il mercato ha continuato a reagire alle interruzioni dell’offerta dovute alla continua invasione russa dell’Ucraina e alla possibilità di un embargo sul petrolio e sul gas naturale russi.

Futuro grezzo intermedio del Texas occidentaleIl benchmark petrolifero statunitense, scambiato all’8% in più di $ 125 al barile, è il più alto da luglio 2008. Ad un certo punto il prezzo è salito a $ 130,50 prima di ritirarsi domenica sera.

Standard internazionale, Greggio BrentIl titolo è salito del 9% a $ 128,60, il livello più alto dal 2008. Il Brent è salito a $ 139,13 un punto durante la notte.

“È sempre più probabile che il petrolio porti a un divieto completo del petrolio e dei prodotti russi”, ha affermato John Gildoff, di Capitol Again. “I prezzi già elevati della benzina continuano a salire in modo tumultuoso. In alcuni stati i prezzi aumenteranno molto rapidamente fino a $ 5”.