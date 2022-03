La corsa alla salvezza della famiglia ucraina finisce con la morte

Da sabato, centinaia di ucraini in fuga dai combattimenti in tre città sul confine occidentale di Kiev si sono radunati attorno al ponte per dirigersi verso la capitale, anch’essa allo svincolo di Mosca.

aggiornato 6 marzo 2022, 19:39 ET

I civili che attraversano il ponte per Kiev formano piccoli gruppi e insieme si esercitano per circa 100 iarde mentre potrebbero finire sotto il fuoco russo. I soldati ucraini corrono al fianco dei civili per aiutarli e poi tornano a nascondersi dietro un muro di mattoni.