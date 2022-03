Funzionari statunitensi ritengono di aver localizzato lo yacht di Putin

Funzionari statunitensi hanno affermato che Putin ha trascorso una notevole quantità di tempo durante la pandemia di coronavirus nella città russa di Sochi, sul Mar Nero. Scheherazade ha fatto viaggi a Sochi nell’estate del 2020 e del 2021.

L’Ufficio di intelligence e analisi del Dipartimento del Tesoro e l’Ufficio di intelligence navale della Marina stanno indagando sulla proprietà di yacht di lusso associati agli oligarchi russi. Un portavoce della Marina e una portavoce del Dipartimento del Tesoro hanno rifiutato di commentare.

Il ministero della Giustizia ha istituito una task force per perseguire i beni dell’oligarca russo sanzionato. In una discussione con i giornalisti venerdì, un funzionario del Dipartimento di Giustizia ha affermato che la task force indagherà sulle persone che assistono i funzionari russi o un oligarca punitivo nell’occultamento dei loro beni. Queste persone possono essere soggette a violazioni di sanzioni o ad accuse di riciclaggio di denaro internazionale.

Inoltre, in base alle modifiche alle normative del Dipartimento del Commercio pubblicate di recente, se più del 25% di un aeromobile o uno yacht è costituito da aeromobili o parti navali di fabbricazione statunitense, non può andare in Russia.

Se lo yacht si trova in un paese straniero e soddisfa la definizione di prodotto di fabbricazione americana o americana, avrà bisogno di una licenza per andare in Russia. Per sequestrare effettivamente uno yacht, gli Stati Uniti dovrebbero coordinarsi con un governo straniero cooperante – l’Italia, nel caso di Scheherazade – per impedire alla nave di spostarsi nelle acque russe.