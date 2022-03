Mentre la Russia continua la sua offensiva in Ucraina, i leader mondiali della sanità avvertono che “ci sarà sicuramente un aumento del Govt-19”.

Maria van Kerkov parla durante una recente intervista con il Govt-19 Technology Lead dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. (Richard Juilliart/AFP/Getty Images)

Alcuni attivisti della zona hanno già assistito alla diffusione della malattia.

“Alcuni dei nostri volontari soffrono della malattia del governo mentre aiutano a gestire i rifugiati al confine o nei centri per i rifugiati, e l’epidemia è ancora in corso sia in Moldova che in Ucraina perché il tasso di cera è così basso”, ha affermato Constanta Tohodaru, attivista per i rifugiati . Crisi in Moldova e lavorare a stretto contatto con il governo moldavo, ha detto alla CNN.

Secondo Our World In Data, il tasso di vaccinazione Govt-19 in Moldova è di circa il 29% e in Ucraina è del 34%.

In una conferenza stampa mercoledì, i funzionari dell’Organizzazione mondiale della sanità hanno affermato che mentre l’epidemia continua, l’invasione della Russia potrebbe influenzare la diffusione del virus corona che causa il virus Kovit-19.

“Purtroppo, questo virus continuerà a diffondersi. Come organizzazione, riconosciamo che i paesi si trovano in situazioni molto diverse e che devono affrontare sfide diverse. Ci sono molti movimenti e rifugiati associati a questa crisi”, ha affermato Kerkov, leader tecnico dell’OMS su Maria van Govit-19. .

Van Kerkov ha anche affermato che l’OMS lavorerà con i paesi che accolgono rifugiati per garantire che il test Govt-19 e le vaccinazioni continuino. Si stima che oltre 2 milioni di persone siano fuggite dall’Ucraina devastata dalla guerra, la maggior parte in Polonia.

In un post su Twitter giovedì, l’OMS ha descritto la situazione come “la crisi dei rifugiati in più rapida crescita in Europa da oltre 75 anni” e “lavora a stretto contatto con i funzionari sanitari per soddisfare i bisogni dei rifugiati” e sostiene il sistema sanitario dell’Ucraina.

“Naturalmente, ci sarà un aumento della popolazione del governo 19 in Ucraina, senza dubbio perché – senza test, senza accesso alle cure, i vaccini sono stati sospesi e c’è già un basso tasso di vaccini. Il direttore Dr. Mike Ryan ha detto alla conferenza Mercoledì.

“Pertanto, ci sono ancora molti che sono vulnerabili alle infezioni”, ha detto Ryan, ma ha aggiunto che il mondo deve stare attento a non perpetuare pregiudizi e stereotipi dannosi sui rifugiati e sul Govt-19.

“Dobbiamo stare molto attenti nella nostra retorica perché si presenta sempre, le persone che in qualche modo sfuggono agli orrori della guerra porteranno cose con loro”, ha detto in parte Ryan. “L’Europa ha molti governi, deve affrontarli e i rifugiati ucraini non cambieranno la loro impostazione”.