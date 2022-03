I dipendenti Meta dicono addio a vantaggi come la lavanderia in loco

I dipendenti Meta, che dovrebbero rientrare in ufficio il 28 marzo, dovranno trovare un altro posto dove portare i panni sporchi. La società madre di Facebook sta tagliando il servizio gratuito di lavanderia e pulitura a secco e spostando l’ora di cena a un’ora dopo, Il Il New York Times. È un cambiamento in risposta al nuovo programma di lavoro ibrido di Meta, in cui la maggior parte dei dipendenti lavorerà ancora da casa almeno alcuni giorni alla settimana. Meno tempo in ufficio significa meno privilegi alla scrivania, o almeno questa è la logica della leadership Meta. Ma per molti dipendenti in FacebookE il InstagramE il Laboratori di realtà E altre società Meta, è un problema sgradito in un ambiente di lavoro altrimenti stressante.

Un portavoce di Meta ha scritto in una dichiarazione a volte.

Meta inizierà anche a servire la cena alle 18:30 PT, mezz’ora dopo che l’ultima navetta del campus è partita. Ciò significa che i dipendenti dovranno scegliere tra un pasto gratuito o Viaggio a casa gratuito. Decisioni decisioni! Mentre alcuni dipendenti Meta sono stati intervistati da Il New York Times Insoddisfatte del cambiamento, molte persone hanno visto tali vantaggi come uno stratagemma per far lavorare i dipendenti lunghe ore.

Le aziende tecnologiche sono famose per il loro Per compensare il tuo duro carico di lavoro, come pasti gratuiti, lavanderia, lezioni di fitness, assistenza all’infanzia di riserva e altro ancora. Ma passare a un ambiente di lavoro ibrido significa che meno dipendenti avranno bisogno di queste cose. Per conto di Meta, la società sta aumentando la sua retribuzione annuale per il benessere dei dipendenti – da $ 700 a $ 3.000 all’anno – per tenere conto del cambiamento.

Almeno per il personale di Meta Mountain View, il cibo gratuito illimitato era un ricordo del passato. Dopo che il servizio di ristorazione gratuito 24 ore su 24 di Google e Meta per i dipendenti ha lasciato le attività locali nella polvere, la città ha emesso un ordine in cui si afferma che Le aziende tecnologiche offrono cibo gratuito illimitato. Ma altri uffici di Facebook nella Bay Area hanno accesso ai pasti gratuiti, in più Se hai fame tra un pasto e l’altro. Secondo Eater, l’ufficio di Facebook Bay Area conserva regolarmente circa $ 300.000 di cibo al suo interno .