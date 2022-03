L’attrice ucraino-americana Mila Kunis afferma che i russi non sono nemici

Mila Kunis parla delle sue origini ucraine in una nuova intervista a Maria Shriver. Insieme a suo marito, Ashton Kutcher, l’attrice spera di raccogliere 30 milioni di dollari per sostenere i rifugiati ucraini in fuga dalla devastazione dell’invasione russa.

Nata a Chernivtsi, Ucraina nel 1983, Kunis è immigrata negli Stati Uniti con la sua famiglia quando aveva sette anni. “Mi sono sempre sentita un’americana”, ha detto a Shriver. Colloquio. “La gente diceva: ‘Oh, sei un estremo europeo. “Ero tipo, sono L.A.”

Ma nonostante il suo senso di identità americana, la sua testimonianza della crisi umanitaria nel suo paese d’origine ha fatto sentire a Kunis un profondo legame con la sua eredità ucraina. “Sta succedendo e non posso esprimere o spiegare cosa mi è successo, ma all’improvviso mi sono sentita come, ‘Oh mio Dio, sento che una parte del mio cuore è stata appena strappata via’”, dice .

secondo Un’altra clip dall’intervista Questo è uno spettacolo degli anni ’70 La star stava cercando di condividere il suo orgoglio ucraino appena rivelato con i suoi figli. Spiega come si sia sempre definita russa anche se è nata nell’Ucraina sovietica. “Non mi interessa se vengo dall’Ucraina. Non ha mai avuto importanza, ho sempre detto di essere russo”, dice Kunis, sottolineando che è probabile che più persone conoscano la Russia che l’Ucraina. Ora, tuttavia, sta impostando le cose proprio con l’affermazione: “Diavolo no! Vengo dall’Ucraina”.

Tuttavia, Kunis non vuole che i civili russi siano visti come nemici dice Shriver. “Voglio davvero sottolinearlo. Non penso che questo sia stato detto abbastanza sulla stampa”, dice. “Penso che ora ci sia la mentalità del ‘se non sei con noi, sei contro di noi’. E non voglio che le persone confondano i due problemi che stanno accadendo. Non penso che siano le persone di Russia, e quindi non voglio che ci sia qualcosa del tipo “Tutti i russi sono esseri umani orribili”. Non voglio che questo sia retorico, quindi incoraggio le persone a guardarlo dalla prospettiva di “Sono le persone al potere, non il popolo stesso”.

L’intervista completa sarà disponibile domenica all’indirizzo Quotidiano della domenica di Maria Shriver Telegiornale come parte della serie del giornalista sul rumore digitale.