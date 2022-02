Boris Johnson sul punto di revocare le restrizioni sul coronavirus in Inghilterra

Tim Lawton, un deputato conservatore, ha affermato che il Paese deve “imparare a convivere con il Covid e non chiudere tutto e fare marcia indietro fino a quando non sarà finito”. Ma ha detto alla BBC di avere “lievi preoccupazioni sul fatto che penso che dobbiamo ancora fare test su larga scala, perché penso che sia la rassicurazione che le persone possono avere sul fatto di aver preso tutte le precauzioni possibili e che non vogliono contagiare gli altri”.

aggiornato 20 febbraio 2022 14:19 ET

Prima della dichiarazione di Johnson, lunedì il segretario alla salute Sajid Javid ha dichiarato che un secondo vaccino di richiamo sarebbe stato offerto agli adulti di età pari o superiore a 75 anni, alle persone che vivono in case di cura e a quelle di età pari o superiore a 12 anni con condizioni che sopprimono la loro immunità. sistemi.

“Sappiamo che l’immunità al Covid-19 sta iniziando a diminuire nel tempo”, ha affermato Javid in una nota. Per questo offriamo una spinta primaverile a quelle persone a rischio di contrarre il pericoloso virus Covid-19 per garantire che mantengano un alto livello di protezione. Finora, quasi 38 milioni di britannici hanno ottenuto tutte e tre le istantanee che sono già state inviate.

Le attuali restrizioni sarebbero scadute il 24 marzo e, data la sua precaria posizione politica, il signor Johnson potrebbe aver lottato per convincere i legislatori del suo partito conservatore ad accettare qualsiasi estensione dei requisiti legali per l’autoisolamento, con sanzioni imposte a questi. Chi infrange le regole.

È probabile che alcuni membri dell’ala libertaria di Johnson facciano pressioni sul governo affinché ritiri la sua attuale direttiva affinché le persone indossino mascherine per il viso in spazi affollati e ristretti, dato il numero di casi in calo.

Il Ultime statistiche disponibili Ha mostrato 25.696 casi giornalieri e 74 decessi entro 28 giorni dal test positivo.