Soul Hackers 2 annunciato per PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One e PC

ATLUS annunciare Pirati dell’anima 2 di PlayStation 5E il Serie XboxE il PlayStation 4E il Xbox UnoE il PC (vapore). Sarà lanciato il 25 agosto in Giappone e il 26 agosto in tutto il mondo. Presenta opzioni di doppiaggio in inglese e giapponese e opzioni di sottotitoli in inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, giapponese, coreano e cinese (semplificato e tradizionale).

In Giappone, il gioco sarà disponibile anche in formato Pirati dell’anima 2 Edizione del 25° anniversario per PlayStation 5 e PlayStation 4. Al prezzo di 17.380 yen, include un album musicale del 25° anniversario di tre dischi con 30 tracce e un libro del 25° anniversario di 100 pagine con artwork, interviste e altro; Il personaggio di Iho-kun. Contenuto speciale scaricabile dell’abito speciale “Costume da cameriera in stile Mary”; e il contenuto scaricabile di demon fusion “Aiho-kun”.

Include i preordini per il gioco in Giappone.Persona 5 Set moda e musica di sottofondo”, che comprende quanto segue:

Ecco i primi dettagli:

■ storia

Una storia ambientata a metà del 21° secolo, e un po’ più avanti nel futuro da adesso.

I Demon Summoners vivono in comunità oscure e sfruttano i poteri soprannaturali dei Demoni. E Ion, un essere che osserva il mondo, scopre l’imminente rovina del mondo.

Per evitare la rovina, Ringo e Figue scendono su Aion nel mondo umano. Si dirigono per proteggere le due persone necessarie per evitare la distruzione, ma entrambe sono già state uccise.

Ringo utilizza l’abilità speciale di Aion “Soul Hack” per far rivivere i loro bersagli. Lavorando al fianco dei Devil Summoners, Ringo e Figue cercano di svelare un mistero sul futuro del mondo in gioco.

Riuscirai a evitare la distruzione…?

■ Personaggi

Ringo (Doppiato da Tomoyo Kurosawa)

Agente per la prossima generazione di forme di vita informatiche Aion. Essendo una bambina nata, ha una forte curiosità per la società umana e le emozioni. È in prima linea con Arrow e altri evocatori di demoni, combattendo per evitare la rovina.

FIGURA (Doppiato da Nanako Mori)

Agente Aion, come Ringo. Brillante e riservata, è come la sorella maggiore di Ringo, che avanza al suo ritmo. Figue ha anche un interesse e ammirazione per l’umanità ed è molto amichevole nei confronti degli umani. È specializzato nell’analisi delle informazioni e gestisce il supporto logistico.

Freccia (Doppiato da Kaito Ishikawa)

Agente della Società Yatagarasu dell’Evocatore del Diavolo. Uno dei “bersagli da proteggere per evitare la fine del mondo” scoperto da Aion. Ucciso in incognito, ma rianimato dal Soul Hack di Ringo. Di solito è un ragazzo tranquillo che non dice molto. Ma è anche onesto, emotivo e apprezza molto la morale. Per questo motivo lui e la mia nascita spesso si scontrano.

il mio compleanno (Doppiato da Ami Koshimizu)

Agente della Società degli Evocatori del Diavolo Società Fantasma. È stata uccisa da un alleato per un motivo sconosciuto. Dopo essere stata rianimata dal Soul Hack di Ringo, accompagna Ringo alla ricerca della causa della sua morte. È calma e razionale. Pone grande enfasi sulla razionalità e sulla competenza e a volte può prendere decisioni difficili, ma le sue esperienze passate sembrano avere un ruolo.

sizu (Doppiato da Masaya Matsukazi)

Evocatore di demoni indipendente. Ucciso da un agente della Società dei Fantasmi, ma rianimato dal Soul Hack di Ringo. Accompagna Ringo e gli altri nel perseguimento di un determinato obiettivo. È romantico, affascinante e lussuoso. Dal momento che può leggere l’aria e agire di conseguenza, è spesso il mediatore tra Arrow e Milady. Mantiene la squadra in esecuzione senza intoppi.

■ Parole chiave

ione

Al di là della comprensione umana, nato dai più remoti confini della tecnologia. Guardare il mondo umano nell’ombra. Un giorno, scopre il destino imminente del mondo e invia gli agenti Ringo e Vig per fermarlo.

Evocatore del diavolo

Umani che contraggono con i demoni e usano le loro incredibili capacità per risolvere problemi oltre la comprensione umana. Ci sono anche alcuni evocatori, d’altra parte, che usano il loro potere per il male, come l’assassinio e il crimine. Ringo e la sua compagnia combattono per evitare la distruzione e vengono coinvolti nelle opposte società di evocatori di demoni, la Società Fantasma e Yatagarasu.

demoni

Esseri spirituali che sono esistiti accanto agli umani fin dai tempi antichi. Non sono necessariamente esseri malvagi, e anche gli dei e le fate cadono sotto il nome di demoni. Si dice che in un certo luogo ci sia un’arte segreta di fondere i demoni per formare nuovi demoni.

COMP

Uno strumento che aiuta a evocare i demoni. Ogni utente ha un aspetto diverso e può essere modificato per assomigliare al proprio oggetto o decorazione preferito. Le società e le società di Ringo sono state modificate con la tecnologia Aion, consentendo loro di equipaggiare i demoni direttamente alla COMP stessa.

Hackera l’anima

Una delle funzioni di Aion. È la capacità di intervenire e migliorare la mente e lo spirito umani. Ringo Soul Hack viene utilizzato su coloro che sono appena morti e interferisce con i loro ricordi al momento della loro morte. Permette a una persona di riprendersi esprimendo il suo rimorso per la morte e il suo forte desiderio di vivere.

il sabato

Attacca il punto debole del nemico per lanciare un attacco totale!

Goditi un sistema di battaglia ancora più emozionante basato sui familiari sistemi Press Turn Shin Megami Tensei E il Carattere serie.

Regni – Città segrete

Nelle città abitate dagli umani, ci sono città segrete chiamate regni in cui solo gli evocatori di demoni possono entrare. In quelle città, i demoni vanno di pari passo con Devil Summoners e ci sono molte strutture per l’evocatore come la fusione dei demoni, gli aggiornamenti COMP e la raccolta di informazioni.

■ Personale