L’iPad Air con silicio M1 dimostra che Samsung ha un problema con i tablet di fascia media

Chiunque legga il Galaxy Tab S8+ Revisioneo qualsiasi recensione di Tab S8, probabilmente ti opporrai al mio titolo. La nuova serie di tablet Samsung è Eccellente, le prestazioni veloci sono abbinate a un bellissimo schermo con una cornice sottile e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Samsung ha aggiornato i suoi tablet di punta proprio come dovrebbe, incluso rendere One UI meno di una versione precedente rispetto a iPadOS; E il Tab S8 costa solo $ 100 in più rispetto all’iPad Air.

Allora, qual’è il problema? È che qualsiasi offerta Samsung inferiore a $ 700 scende da un massimo in termini di prestazioni. Prezzo competitivo effettivo per iPad Air da 10,9 pollici, $ 600 con M1 è 12,4 pollici, $ 600 Galaxy Tab S7 FE Con Snapdragon 750G e 6 GB di RAM.

Confrontare il segmento dei laptop valutato con il segmento dei dispositivi mobili economici del 2020 è giusto quanto la corsa di Bugatti contro il Maggiolino VW in Forza Horizon 5.

Più giù, hai $ 500 Ipad miniil veloce tablet da 8,3 pollici con lo stesso SoC Bionic di iPhone 13. A meno che non si tenga conto del debole Galaxy Tab A7 Lite o del costoso Z Fold 3 che è di circa 8 pollici – e io di certo no – Samsung non ha alternative mini decenti.

Il Galaxy Tab S8 tiene il suo posto contro l’iPad in prima linea, Finora. Ma non vedo come le combinazioni Tab A o Tab FE possano sopravvivere allo sviluppo del nuovo Air con M1, data l’ostinata negligenza da parte di Samsung del mercato di fascia media.

Tutto sul silicone

iPad Air (2020) (Fonte immagine: Harish Jonnalagadda / Android Central)

Il recensore di lunga data di telefoni Android Harish Jonnalagadda confronta regolarmente i prodotti Apple contro la concorrenza. E sontuose lodi al primo iPad Air (2020) Per le velocità ultrarapide dell’A14 Bionic, tra molti altri vantaggi. Ora, Apple afferma che il nuovo iPad Air 5 con un chip octa-core M1 vedrà un aumento del 60% delle prestazioni della CPU e un’ottimizzazione della GPU del 100%.

Ai fan di Android non piace parlarne, ma gli iPhone con chip Bionic fanno davvero il giro della concorrenza a meno che tu non stia usando un telefono con una RAM pesante come Galaxy S22 Ultra.

Con l’iPad Air alimentato dall’M1, otterrai una versione ridotta della potenza che vedi in un MacBook – o anche nell’iPad Pro, che probabilmente avrà più RAM – ma anche un Air limitato probabilmente si attaccherà a un singolo tablet Snapdragon 8 Gen In prestazioni e sfoca qualcosa di meno.

La scelta di Apple di abbandonare Intel e sviluppare il proprio silicio ha generato enormi profitti, avvicinando i prodotti macOS e iPadOS. Ora, come si dice, eventuali sviluppi futuri che sono stati apportati alla gamma MacBook Pro Chip M2La maggior parte degli iPad diversi dai modelli entry-level alla fine trarranno vantaggio dalla maggior parte degli iPad.

Immagina un iPad Mini con il chip M1 o un futuristico iPad Air con M1 Pro. Come possiamo aspettarci che Samsung Tabs esegua dispositivi Qualcomm vecchi e di fascia media con cui competere colui il quale sottolineare?

Potrebbe anche essere più facile sviluppare software creativi per iPadOS perché funzionerà sullo stesso hardware dei MacBook incentrati sulla produttività. Nel frattempo, la maggior parte degli sviluppatori di app continua a trascurare i tablet Android.

A meno che qualcosa non cambi, Samsung continuerà a fare affidamento su Qualcomm invece che su Tutto a Exynossuggerito da alcuni miei colleghi.

In un mondo perfetto privo di infinite carenze di chip, forse Samsung potrebbe sviluppare abbastanza SoC Exynos per assumersi la piena responsabilità dello storage dei suoi tablet e intraprendere il percorso di Apple per migliorare la One UI sul proprio silicio. Ma dal momento che Samsung deve vendere decine di milioni di telefoni Galaxy S ogni anno oltre ai tablet, ciò non accade mai.

Un’altra soluzione sarebbe iniziare a fare affidamento su hardware di qualità reale per laptop. Intel è entusiasta di prendere l’azienda e alimentare i suoi tablet Samsung e i suoi Chromebook Galaxy. Ma a causa della separazione tra Android e Chrome OS, Samsung avrà molti problemi a cambiare il suo software con un nuovo hardware.

Fino a quando Google non colma questa lacuna, Samsung non ha un percorso hardware per competere con Apple alle sue condizioni.

Le schede piccole e medie di Samsung devono essere migliorate

Samsung Galaxy Tab S8+ Enorme e Cover per Tastiera (Fonte immagine: Michael Hicks / Android Central)

Non desidererei che Samsung corrisponda ad Apple per le prestazioni quando non è una richiesta equa, date tutte le prove di cui sopra. Tranne me Mattina Criticherà Samsung per essersi concentrata su tablet costosi o a basso prezzo.

Un tablet Samsung di fascia media, il Tab S7 “Fan Edition”, misura 12,4 pollici con una risoluzione di 2560 x 1600 e una batteria da 10.090 mAh, che è vicina all’S8+ in molte aree. L’azienda sudcoreana ha deciso che i suoi fan preferirebbero scendere a compromessi sulle prestazioni piuttosto che sulle dimensioni dello schermo a un prezzo inferiore.

Di seguito, dovrai scegliere il vecchio Galaxy Tab S6 Lite senza booster o il nuovo Tab A8 da 10,5 pollici con un chip Unisoc T618 disinstallato e 3-4 GB di RAM. Competono con i tablet Amazon Fire economici, non con i dispositivi Apple.

Se Samsung rilasciasse un tablet da 8 o 10 pollici con velocità di qualità Tab S8 a un prezzo inferiore, ciò attirerebbe un pubblico molto più ampio nella mia mente. Anche se non può eguagliare l’iPad Air 5 in termini di velocità, Samsung potrebbe rovinare il suo software multitasking che è diventato così popolare sui dispositivi pieghevoli e spingere i suoi Tab Mini come più versatili di quelli di Apple.

Per ora, gli studenti frugali o le persone che desiderano un dispositivo di streaming e navigazione a letto a velocità M1 non guarderanno due volte le offerte di Samsung. Non importa quanto siano fantastici i Tab S8, sono fondamentalmente tablet desktop che non vorrai conservare a lungo.

Samsung avanza I migliori tablet Android Di praticamente qualsiasi marca. Ma a meno che Samsung non voglia cedere completamente il mercato di fascia media ad Apple e mantenere i suoi tablet limitati agli utenti Android irriducibili, entro il prossimo anno ci darà il Tab S8 Mini o il Tab S8 FE scontati in modo competitivo.