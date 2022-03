I Missouri Tigers licenziano l’allenatore di basket maschile Konzo Martin dopo cinque stagioni

La scuola ha annunciato venerdì che il Missouri ha licenziato l’allenatore di basket maschile Konzo Martin dopo cinque stagioni.

Martin ha assunto i Tigers nel 2017 dopo tre stagioni in California, con lui nominato nel Missouri per sostituire Kim Anderson. I Tigers hanno raggiunto il campionato NCAA nella prima stagione di Martin e poi sono tornati al campionato nel 2021, ma non sono riusciti a uscire dal primo round in ciascuno.

In questa stagione, il Missouri ha vinto complessivamente 12-21 e 5-13 nel gioco SEC. La stagione dei Tigers si è conclusa giovedì con una sconfitta per 76-68 contro la LSU nel campionato SEC. Il Missouri ha perso sette delle ultime nove partite per concludere la stagione.

In cinque stagioni, Martin è andato 78-77 in totale.

Prima di assumere la sua posizione nel Missouri, Martin ha trascorso tre stagioni in California, tre nel Tennessee e tre nel Missouri. È andato a Sweet 16 con il Tennessee nel 2014 ed è apparso nei campionati NCAA con la California nel 2016. Martin ha anche trascorso otto stagioni come assistente allenatore al Purdue.

I Tigers stanno ora subendo la loro quarta ricerca per l’allenamento di allenatore di basket maschile dal 2011. Frank Heath e Anderson sono durati solo tre stagioni, mentre Martin è stato alla Columbia per cinque. Fonti hanno detto a ESPN che i probabili candidati che dovrebbero partecipare sono Matt McMahon di Murray State, l’assistente di Baylor Jerome Tang e Grant McCasland del Texas settentrionale e Todd Golden di San Francisco.

La scuola ha assunto Fogler Consulting per assistere nella ricerca.