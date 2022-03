La collaborazione per la campagna di Halo Infinite non arriverà con la stagione 2 a maggio

aura infinita343 Industries La stagione 2 non arriverà con la campagna cooperativa online quando verrà lanciata il 3 maggio annunciare. È previsto un rilascio “successivo” durante la stagione 2, senza una parola su una data di uscita esatta.

“Ci vorrà più tempo per ottenere un’esperienza cooperativa di alta qualità e completa su una rete a quattro giocatori”

Joseph Staten, Direttore Creativo aura infinita 343 dice che “mira a introdurre la collaborazione della rete della campagna più avanti nella seconda stagione”, ma non li raccoglierà al lancio. Non è chiaro se la campagna a schermo condiviso e quella cooperativa online verranno lanciate contemporaneamente, tuttavia, con Staten che menziona solo la collaborazione della rete prevista per il rilascio durante la stagione 2.

“Ci vorrà più tempo per raggiungere un’esperienza cooperativa di alta qualità e completa per una rete a 4 giocatori in un enorme mondo aperto. aura infinita“, spiega Staten nel post. “Ci impegniamo anche per una fantastica esperienza cooperativa a schermo diviso per due giocatori su tutte le console Xbox, dall’Xbox One originale a Xbox Series X, la campagna ampia e non lineare le sezioni presentano alcune delle grandi sfide dello schermo diviso che hanno richiesto tempo. Avremo più tempo per risolverle”.

Staten fornisce anche un aggiornamento su Forge, che è ancora sulla buona strada per una versione della terza stagione. Staten afferma che un piccolo gruppo di giocatori sta attualmente testando l’editor di livelli, con viaggi pubblici pianificati “entro la fine dell’anno”. Al lancio, la stagione 2 introdurrà una nuova arena e mappe Big Team Battle chiamate rispettivamente Catalyst e Breaker. Oltre al tanto atteso ritorno di King of the Hill, la Stagione 2 introdurrà anche due nuove modalità di gioco: Land Grab e Last Spartan Standing, che 343 descrive come una “modalità di eliminazione tutti contro tutti”.

aura infinita Lanciato ufficialmente lo scorso dicembre Senza una fucina e una campagna cooperativa. 343 Industries ha impostato la campagna cooperativa con un tempo iniziale per l’uscita della seconda stagione, ma la sua uscita è stata nuovamente posticipata in seguito Gli sviluppatori hanno deciso di estendere la prima stagione fino a maggio.