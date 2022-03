Dopo aver rifiutato una riduzione dello stipendio, il futuro di DeMarcus Lawrence con i Dallas Cowboys sembra essere in dubbio

Indianapolis – Tra i giocatori più pagati dei Cowboys, il quarterback Dak Prescott ha un posto sicuro, L’ampia accoglienza di Amary Cooper E un’estremità difensiva apparentemente non è nemmeno quella di DeMarcus Lawrence.

Mentre i funzionari della squadra si avvicinano al rilascio di Cooper, che riceverà $ 20 milioni di stipendio base garantito se sarà nella lista il 20 marzo, Lawrence si trova in una posizione diversa.

Lawrence è il miglior e più costoso corridore di passaggio dei Cowboys, destinato a guadagnare $ 19 milioni nel 2022, il secondo stipendio più alto della squadra. Tuttavia, diverse fonti hanno affermato che il team ha chiesto a Lawrence una riduzione dello stipendio, che ha rifiutato.

Di solito, quando un giocatore si rifiuta di tagliare il suo stipendio, verrà presto rilasciato.

Nel 2014, i futuri funzionari dei Cowboys hanno chiesto al linebacker esterno DeMarcus Ware di chiedere una riduzione dello stipendio, cosa che ha rifiutato. Alla fine la merce è stata rilasciata. È stata una delle decisioni più difficili che ha dovuto prendere, ha affermato Jerry Jones, proprietario e direttore generale dei Cowboys.

Quando si tratta di Lawrence, Jones ha un’altra decisione difficile.

Dopo le stagioni consecutive del Pro Bowl nel 2017 e nel 2018 in cui Lawrence ha rispettato 25 sack, la produzione non è stata la stessa.

Nelle ultime tre stagioni, Lawrence ha avuto 14 sack e 33 colpi di quarterback. Ha giocato solo sette partite la scorsa stagione a causa di un osso rotto al piede.

Tuttavia, quando interpreta Lawrence, ha una presenza dinamica.

Sta alleviando la pressione dal compagno difensivo Randy Gregory affrontando la doppia squadra e l’emergere del talentuoso terzino Micah Parsons è in parte dovuto a ciò che Lawrence porta.

I Cowboys apprezzano le capacità di gestione del culo di Lawrence in una partita di corsa e la sua costante spinta in avanti quando passa.

È diventato anche un mentore di Parsons dentro e fuori dal campo, cosa che i funzionari dei Cowboys abbracciano. Ma il lato commerciale della NFL detta la partenza.

“Sentiamo tutti i giocatori del nostro roster”, ha affermato Stephen Jones, vicepresidente esecutivo dei Cowboys della National Scouting Combine. “Lo so [the media] Potresti prendere di mira i ragazzi che pensi che potremmo guardare, e quelli di solito sono quelli che guadagnano di più. Questo viene dal fare soldi, sfortunatamente in questo campionato. Il valore esiste? Lavoreremo sicuramente su questo”.

Con Gregory che è un agente libero senza restrizioni, l’aggiunta del licenziamento di Lawrence crea un vuoto in un’unità difensiva che è stata impressionante nella stagione 2021.

Se i Cowboys tagliano Lawrence e firmano nuovamente Gregory, ciò solleva una domanda.

I Cowboys sono una squadra migliore con Gregory e Dorance Armstrong (un altro free agent sfrenato dei Cowboys) sulla parte difensiva, dicono Lawrence e Gregory? O forse Lawrence e Armstrong? Riusciranno i Cowboys a schierare un’altra estremità difensiva e ad accoppiarlo con Lawrence?

Sembra irragionevole fare qualcosa del genere, ma il fatto che i Cowboys siano vicini a $ 25 milioni sopra il tetto salariale ha creato questi problemi. Dallas andrà in cima, ma il modo in cui lo ottengono influenza il roster, in particolare uno dei suoi giocatori più pagati.

Cutting Lawrence porta un risparmio di 19 milioni di dollari per il 2022 e genera 19 milioni di dollari di denaro morto distribuito nelle prossime due stagioni.

Ha senso rilasciare uno dei tuoi giocatori più produttivi?

I Cowboys hanno 21 free agent illimitati nella lista E sì, i dirigenti della squadra rivogliono tutti i giocatori. Questo non è realistico.

Avere molto spazio per firmare nuovamente la maggior parte di questi giocatori è importante e può avvenire attraverso la ristrutturazione del contratto e il rilascio di veterani come Cooper e Lawrence.

“Dobbiamo solo prendere alcune decisioni”, ha detto Stephen Jones. “Alcuni giocatori forti, ma penso che sfortunatamente se perdiamo un paio di buoni giocatori speriamo di continuare a fare un buon lavoro con il nostro processo di drafting e cercando valore nella free agency in modo da poter creare il modo in cui siamo stati storicamente arruolati ed è non in base alle necessità ma in base al miglior giocatore disponibile”.

Lawrence e la sua famiglia vogliono restare a Dallas. Sembra adattarsi a lui naturalmente. Se i Cowboys lo rilasciano pensando che possa tornare, le persone vicine alla parte difensiva credono che riceverà uno stipendio alto nel mercato aperto per le squadre che hanno bisogno di un attaccante.

Quando si tratta di Lawrence, è tra i più pagati nella sua posizione, e ora il suo mandato con il franchise con cui vuole rimanere è scarso.

Cowboy con lo stipendio più alto

giocatore posizione 2022 – Stipendio Base Anatra Prescott QB 20 milioni di dollari Amary Cooper WR 20 milioni di dollari De Marco Lorenzo DE 19 milioni di dollari Tyrone Smith LT 13,4 milioni di dollari Ezechiele Elliot RB $ 12,4 milioni

I migliori personaggi da cowboy

giocatore posizione Numero tetto salariale 2022 Anatra Prescott QB 34,4 milioni di dollari De Marco Lorenzo DE 27 milioni di dollari Amary Cooper WR 22 milioni di dollari Zach Martin RG $ 20,1 milioni Ezechiele Elliot RB $ 18,2 milioni READ James Harden afferma che non vaccinare Kyrie Irving ha avuto un ruolo "pochissimo" nel volere uno scambio per i 76ers

+++

Scopri di più sulla copertura dei Cowboys dal Dallas Morning News qui.