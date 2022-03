Il QB Mitchell Trubisky dice che intende firmare un contratto biennale con i Pittsburgh Steelers

quarterback free agent Mitchell Trubesky Ha in programma di firmare un contratto biennale con i Pittsburgh Steelers, ha detto lunedì a Jeremy Fowler di ESPN.

Trubisky ha detto che la sua decisione spetta agli Steelers e ai New York Giants.

“Questa è stata la migliore occasione per me e la mia famiglia… il modo migliore per tornare in campo e provare a vincere le partite… Devi uscire e vincerle”, ha detto Fowler.

A Pittsburgh gareggerà con Massone Rodolfo Per la posizione di quarterback titolare quando la franchigia iniziò nell’era post-Ben Roethlisberger. Roethlisberger si ritirò a gennaio dopo 18 stagioni con gli Steelers che lo aiutarono a vincere due Super Bowl e terminare la sua carriera con il quinto maggior numero di yard passate (64.088) nella storia della NFL.

Gli Steelers hanno anche un ex primo giocatore Dwayne Haskins Nel loro roster, il direttore generale Kevin Colbert ha detto all’inizio di questo mese che si aspetta di andare in un ritiro con quattro quarterback nel roster.

Il tempo lontano dal ruolo da titolare è stato ripagato per Trubisky, che ha trascorso la scorsa stagione come quarterback di riserva per i Buffalo Bills. Ha accettato un contratto di un anno da 2,5 milioni di dollari per giocare dietro il titolare Josh Allen Mentre impara dall’allenatore dei quarterback Ken Dorsey e dal coordinatore offensivo Brian Dabol, ora allenatore dei New York Giants.



Mentre la sua unica volta per giocare è arrivata quando i giochi erano fuori portata, Trubisky, un ex giocatore dei Chicago Bears, ha avuto la possibilità di ricominciare da capo in un nuovo ambiente.

“Andare a Buffalo mi ha davvero aperto gli occhi”, ha detto Trubisky a Fowler a febbraio. “… [Being] a Buffalo e [having] Un modo diverso di fare le cose, impari ciò che è possibile. Mi ha aiutato a tornare al calcio istintivo e a usare i miei talenti invece di pensare troppo”.

Trubisky, la seconda scelta assoluta nel Draft NFL 2017, ha iniziato 50 partite nelle sue quattro stagioni con i Bears, finendo con un record di 29-21. Ha completato il 64,1% dei suoi passaggi in carriera con 64 touchdown e 38 intercettazioni. Ha anche 1.081 yard in carriera e nove TD in corsa.

Trubisky, che compie 28 anni ad agosto, ha avuto una carriera stressante con i Bears. Ha raggiunto il Pro Bowl nel 2018 ed è stato poi respinto dall’allora allenatore Matt Nagy nel 2020 dopo aver fallito nel soddisfare le grandi aspettative.

Ha ottenuto il successo nella partita pre-stagionale dei Bells contro i Bears nel 2021, finendo 20 su 28 per 221 yard e touchdown.

Alaina Getzenberg e Brooke Pryor di ESPN hanno contribuito a questo rapporto.