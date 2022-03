Google chiude YouTube Vanced, una popolare app Android per il blocco degli annunci

YouTube Vanced, una popolare modifica dell’app ufficiale YouTube per Android, è stato interrotto. Il progetto annunciare Smettila durante il fine settimana. I leader del progetto sono stranamente timido Sul motivo per cui l’app è disattivata, ma il bordo Conferma che il messaggio di cessazione e desistere da parte di Google è la causa.

YouTube Fanseed, creato nel 2017, è una modifica dell’app Google YouTube per Android. Sviluppatori analizzare L’app YouTube ufficiale di Google ha aggiunto funzionalità aggiuntive e distribuito il codice risultante. La caratteristica principale di Vanced era il blocco degli annunci (il nome è YouTube “AdVanced”, ma senza “annuncio” – lo capisci?) e l’esecuzione in background. Oltre alla violazione del copyright della ridistribuzione del token di proprietà di Google e della violazione del marchio YouTube, puoi considerare Vanced una forma di pirateria poiché era fondamentalmente una versione crackata dell’app YouTube che abilitava gratuitamente la maggior parte delle funzionalità YouTube Premium da $ 12 al mese.

Tuttavia, Vanced non ha solo bloccato gli annunci; Ha anche aggiunto una serie di funzionalità richieste dalla community come un tema scuro più scuro, l’integrazione SubsorBlock e le preferenze di qualità video. Inoltre, Vanced ha riattivato il pulsante “Non mi piace” che è stato rimosso da YouTube e di cui si è sbarazzato youtube breve interfaccia utente. Il team di Vanced ha anche rilasciato “YouTube Music Vanced”, che ha apportato modifiche simili all’app YouTube Music. Vanced, ovviamente, non era consentito sul Play Store, quindi l’app open source “Vanced Manager” poteva verificare la presenza di aggiornamenti, installare entrambe le app Vanced e installare una versione modificata di MicroG Quindi puoi accedere con il tuo account Google.

Nel corso dei suoi cinque anni, Vanced era così famoso che è stata una coincidenza Di ritorno In un video ufficiale di Samsung. Non è chiaro il motivo per cui Google ha impiegato così tanto tempo per eliminare l’app e ci sono ancora molti client YouTube alternativi popolari, come FOSS NewPipe, che Google non sta perseguendo. Proprio il mese scorso, il Team Vanced ha fatto un’acrobazia provocatoria che prevedeva il conio di un simbolo non fungibile per il logo Vanced e qualcosa di potente speculazione È questa azione che ha fatto infuriare Google. Google tende per lo più a lasciare in pace la community di mod Android, ma sfruttare il tuo approccio legalmente discutibile farà sicuramente uscire gli avvocati.