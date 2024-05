I giocatori di Fallout sono inorriditi nello scoprire che hanno hackerato i terminali in modo errato per anni

I giocatori di Fallout di tutto il mondo sono rimasti inorriditi nell’apprendere di aver reso l’hacking molto più difficile di quanto fosse mai stato necessario. E lo fanno da anni.

Il franchise di Fallout si sta godendo un meritato periodo di tempo al sole in questo momento. Fallout76 meglio di quanto non sia mai stato, Fallout 4 Ha ottenuto un nuovo enorme aggiornamento e Amazon Lui cade La serie è stata il catalizzatore di tutto.

Con sempre più persone che raccolgono Fallout per la prima volta, sono state fatte molte nuove scoperte. E devo dire che io, per esempio, sono rimasto scioccato quando ho realizzato questo piccolo segreto dell’hacking.

Per coloro che non hanno familiarità con i giochi Fallout, è possibile hackerare alcuni terminali per accedere a documenti privati, disattivare le difese o aprire porte e casseforti.

L’hacking in Fallout include un minigioco di logica… non per tutti. Fondamentalmente, hai quattro tentativi per decifrare la password e puoi vedere quanto sei vicino alla password dopo ogni tentativo identificando le lettere e il loro posizionamento specifico che è coerente in ogni tentativo.

Ad esempio, un tentativo di hacking in Fallout potrebbe essere eseguito come segue: Dead (1/4) – Dune (3/4) – Dude (successo).

Se fai quattro tentativi e non funziona, il dispositivo si bloccherà. In alcuni giochi di Fallout, questo significa che sarai bannato permanentemente a meno che tu non riesca a trovare una password scritta da qualche parte mentre sei nel gioco Fallout 4 Puoi semplicemente aspettare un po’ e riprovare.

Ma in tutti i giochi di Fallout esiste un modo più semplice. Come ha sottolineato Jamie Moran TwitterNon solo puoi rimuovere le parole “non riuscite”, ma puoi anche ripristinare i tuoi tentativi se chiudi il terminale dopo il terzo tentativo.

Beh, immagino che alcune persone lo sapessero, ma in base alle risposte su Twitter, molti di noi non lo sapevano.

Caduta, figlio di puttana.

Credito immagine in primo piano: Bethesda

Argomenti: Fallout, Bethesda