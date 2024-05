I colloqui per il cessate il fuoco tra Israele e Hamas giungono nuovamente a un vicolo cieco

Ha detto: “Il cessate il fuoco deve essere permanente e stabile”.

Il signor Abu Marzouk è stato l’unico dei funzionari che ha parlato dei colloqui per permettere che venisse usato il suo nome. Gli altri hanno parlato in condizione di anonimato per trattare il tema delicato oppure perché non autorizzati a parlare con la stampa.

Abu Marzouk ha detto che Hamas crede che Netanyahu voglia raggiungere un accordo che consentirebbe a Israele di invadere Rafah dopo il rilascio degli ostaggi.

“Questo è il piano di Netanyahu”, ha detto.

Due funzionari a conoscenza dei colloqui hanno affermato che domenica anche una squadra tecnica del ministero degli Esteri del Qatar ha lasciato la capitale egiziana. Uno dei funzionari ha detto che il direttore della CIA Bill Burns ha incontrato domenica il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani a Doha per discutere di rimettere in carreggiata i colloqui.

La leadership politica di Hamas si riunirà lunedì a Doha per discutere di ciò che è accaduto al Cairo negli ultimi due giorni, ma il movimento intende continuare a partecipare ai negoziati “positivamente”, ha detto un alto funzionario di Hamas, che ha parlato a condizione di anonimato.

Un articolo di Cairo News, un canale televisivo statale egiziano, afferma che una delegazione di Hamas tornerà al Cairo martedì, ma un alto funzionario di Hamas ha detto che il gruppo non ha ancora preso una decisione.

Pietro Baker E Michael Crowley Ha contribuito segnalando a questo articolo.