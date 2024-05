La studentessa di Ole Miss è stata espulsa dalla confraternita per aver fatto gesti razzisti nei confronti di un manifestante

Videa scene Uno studente che si è spacciato per una scimmia che ha compiuto gesti razzisti nei confronti di una donna nera che faceva parte di una protesta filo-palestinese pianificata presso l’Università del Mississippi, conosciuta come Ole Miss, è diventato virale la scorsa settimana, e una confraternita ha annunciato domenica di aver sospeso un membro di il capitolo della scuola sull’incidente.

Quartier Generale Phi Delta Theta a Rapporto Era a conoscenza del video ampiamente condiviso di Ole Miss e ha affermato che “le azioni razziste nel video sono state azioni di un individuo e sono contrarie ai valori di Phi Delta Theta e Mississippi Alpha Chapter. La persona responsabile è stata sospesa dall’iscrizione venerdì , 3 maggio.”

L’individuo non è stato nominato e la scuola ha annunciato che sta conducendo un’indagine studentesca su uno studente senza nome.

La sezione universitaria della National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) ha identificato lo studente che fa i gesti della scimmia come James “JP” Staples della confraternita Phi Delta Theta. Posta su Instagram Sabato ha chiesto l’espulsione di Staples e dei due studenti, Connor Moore e Ross Davis Boys, che secondo esso erano entrambi membri della confraternita Kappa Alpha Order – “principali autori di commenti e azioni razzisti che costituiscono comportamenti umilianti e offensivi”. .”

Nelle ultime settimane, le proteste filo-palestinesi si sono diffuse nei campus americani, incontrando arresti e contro-proteste. A Ole Miss hanno partecipato circa 30 manifestanti filo-palestinesi.Pianificato“La protesta, mentre centinaia di spettatori e manifestanti li hanno scherniti e hanno cantato lo Star-Spangled Banner per soffocare i canti dei manifestanti.

Un avversario, firma Stampa libera del Mississippi Lo studente laureato Jaylin Smith è stato denunciato per abusi da parte dei contro-manifestanti.

I video dello scontro a Ole Miss hanno suscitato reazioni da parte dei legislatori che si sono espressi contro le proteste filo-palestinesi nei campus statunitensi. Il rappresentante repubblicano Mike Collins ha applaudito i contro-manifestanti Posta su X Ha descritto il video virale come “attività di assistenza per adolescenti di Ole Miss”. Nel frattempo, Reeves, un repubblicano, ha condiviso un video separato di manifestanti e manifestanti nel campus, dicendo che “mi scalda il cuore”.

Ma la reazione al palese razzismo in mostra è continuata. Ole Miss Associated Student Body, il governo studentesco dell’università, a Rapporto Durante la protesta “sono stati fatti commenti inaccettabili che si discostavano dai nostri valori più cari”.

Lo ha detto anche Jacob Batey, direttore delle notizie e delle relazioni con i media dell’università Notizie dell’ABC “Dichiarazioni offensive e inappropriate sono state fatte giovedì durante una manifestazione nel nostro campus”, ha detto, anche se “non possono commentare specificamente quel video”.

Il preside Glen Boyce ha scritto in una e-mail agli studenti e al personale giovedì sera che non ci sono stati arresti né feriti durante la manifestazione, che è stata “dispersa senza incidenti”. Tuttavia, Boyce ha scritto separatamente E-mail Venerdì sera, agli studenti è stato detto che “i dirigenti universitari sono consapevoli che alcune dichiarazioni sono offensive, offensive e inaccettabili, compresi atti che esprimono ostilità e sfumature razziali”.

“Le leggi sulla privacy degli studenti vietano di commentare qualsiasi studente in particolare. Stiamo lavorando per determinare se sono necessari più casi”, ha affermato.

Phi Delta Theta e Ole Miss non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento del TIME.

Boyce ha fatto riferimento al passato difficile di Ole Miss – in particolare, a una storia di razzismo con cui la scuola ancora lotta – nel suo promemoria ai membri dell’università, dicendo: “È importante riconoscere la nostra storia impegnativa e incidenti come questo che ci trattengono”.

“Questo è uno dei motivi per cui non prendiamo la situazione alla leggera e non possiamo lasciare che il comportamento inaccettabile di alcune persone parli per la nostra azienda o ci definisca”, ha affermato.