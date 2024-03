Kate, Principessa del Galles: Sto ricevendo cure per il cancro

Scritto da Sean Coughlan

Corrispondente reale

22 marzo 2024, 17:59 GMT Aggiornato 1 ora fa

La principessa del Galles afferma di essere nelle prime fasi del trattamento dopo che le è stato diagnosticato un cancro.

In una dichiarazione video, Catherine ha detto che è stato un “enorme shock” dopo “un paio di mesi molto difficili”.

Ma ha inviato un messaggio positivo, dicendo: “Sto bene e divento più forte ogni giorno”.

I dettagli del suo cancro non sono stati rivelati, ma Kensington Palace afferma di essere fiducioso che la principessa si riprenderà completamente.

Una dichiarazione video di Katherine spiega che quando è stata sottoposta a un intervento chirurgico addominale a gennaio, non era noto che fosse presente alcun cancro.

La principessa disse: “Ma gli esami effettuati dopo l'operazione hanno mostrato la presenza di cancro. Pertanto, la mia équipe medica mi ha avvisato della necessità di sottopormi ad un ciclo di chemioterapia preventiva, e ora sono nelle prime fasi di questo trattamento”.

Ha iniziato la chemioterapia a fine febbraio. Il palazzo afferma che non condividerà nessun’altra informazione medica privata, compreso il tipo di cancro.

La principessa, 42 anni, ha detto che pensava a tutte le persone colpite dal cancro e ha aggiunto: “A tutti coloro che affrontano questa malattia, in qualsiasi modo, per favore non perdete la fede o la speranza. Non siete soli”.

Catherine ha detto che il recupero dall'intervento chirurgico a cui è stata sottoposta lo scorso gennaio, a causa di una condizione sconosciuta, ha richiesto del tempo e che la priorità ora è rassicurare la sua famiglia.

“William e io abbiamo fatto tutto il possibile per affrontare e gestire la situazione in privato per la nostra piccola famiglia.”

La principessa ha aggiunto: “Ci siamo presi un po' di tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo che fosse appropriato per loro, e per rassicurarli che sarei stata bene”.

Ha detto che la famiglia ora ha bisogno di “un po' di tempo, spazio e privacy”.

Il re e la regina furono informati della notizia sulla salute della principessa prima dell'annuncio di venerdì – e anche lo stesso re Carlo era in cura per il cancro.

Il re Carlo e Caterina furono brevemente curati contemporaneamente presso l'ospedale privato London Clinic: lì Caterina subì un intervento chirurgico addominale e il re fu ricoverato per una “procedura correttiva” per un ingrossamento della prostata.

Un portavoce di Buckingham Palace ha detto che il re è “molto orgoglioso di Catherine per aver avuto il coraggio di parlare come ha fatto lei”.

Dopo il tempo trascorso insieme in ospedale, “nelle ultime settimane è rimasto in stretto contatto con la sua amata nuora”.

Il principe Harry e Meghan hanno inviato un messaggio dicendo: “Auguriamo salute e guarigione a Kate e alla famiglia, e speriamo che possano farlo nella privacy e nella pace”.

Non è previsto che Catherine e il principe William si presentino con la famiglia reale a Pasqua, e non ci sarà un ritorno anticipato ai doveri ufficiali per la principessa.

Kensington Palace ha anche affermato che l'improvvisa assenza del principe William da una cerimonia funebre il 27 febbraio è stata dovuta alla scoperta della diagnosi di cancro di Catherine.

Fonte immagine, Studi della BBC Commenta la foto, La principessa del Galles è apparsa in un videomessaggio mentre annunciava di essere sottoposta a cure per il cancro

La coppia ha dovuto affrontare intense speculazioni pubbliche e frenesia sui social media sulla sua salute dopo l'intervento chirurgico di gennaio. Non ha partecipato ad alcun evento ufficiale da Natale.

Nella sua dichiarazione video, ha parlato del sostegno che la sua famiglia le dà: “Avere William al mio fianco è anche una grande fonte di conforto e rassicurazione.

“Così come l'amore, il sostegno e la gentilezza mostrati da tanti di voi. Significa molto per noi.”

Kensington Palace ha detto che il video della principessa è stato girato mercoledì dai BBC Studios, il braccio di produzione della BBC.

BBC News ha dichiarato in un comunicato: “Insieme ad altri media, Kensington Palace ha informato BBC News di questo annuncio questo pomeriggio”.

Ci sono state richieste di privacy da parte del palazzo dopo settimane di speculazioni e teorie cospirative sulla coppia reale.

La situazione si è intensificata dopo che le agenzie fotografiche hanno ritirato una foto della principessa in occasione della festa della mamma, il 10 marzo, a causa di preoccupazioni relative all'editing digitale, per le quali la principessa si è poi scusata.

Ci sono state anche teorie sui social media riguardo a riprese video che mostravano il principe William e Catherine fare shopping a Windsor all'inizio di questa settimana.

Il primo ministro Rishi Sunak ha detto venerdì che Catherine ha mostrato “un enorme coraggio” nella sua dichiarazione, augurandole una “pronta guarigione”.

Ha detto: “Nelle ultime settimane sono stato sottoposto a un intenso esame e sono stato trattato ingiustamente da alcuni settori dei media di tutto il mondo e sui social media.

“Quando si tratta di problemi di salute, come tutti gli altri, dovrebbe avere privacy per concentrarsi sulle cure e stare con la sua amorevole famiglia”.

Il leader laburista Sir Keir Starmer ha detto che i suoi pensieri sono rivolti alla famiglia reale, aggiungendo di essere “incoraggiato” dal “tono ottimista di Catherine e dal suo messaggio di fede e speranza”.

“Qualsiasi diagnosi di cancro è scioccante. Ma posso solo immaginare lo stress aggiuntivo nel ricevere questa notizia in mezzo alle speculazioni selvagge che abbiamo visto nelle ultime settimane”, ha detto.

William e Catherine “hanno diritto alla privacy e, come ogni genitore, aspetteranno di scegliere il momento giusto per dirlo ai propri figli”.

Il professor Pat Price, oncologo e fondatore della campagna Catch Up with Cancer, ha elogiato la principessa per aver parlato “con tanta sincerità e candore”.

“Come nel caso della diagnosi di King, ciò darà senza dubbio a molte persone un incentivo vitale a farsi controllare e darà agli altri malati di cancro più fiducia nel parlare della propria esperienza.

“Questa pubblicità ricorda in modo forte e scioccante che il cancro non ha rispetto per l’età o lo status sociale”.