March Madness 2024: come guardare e trasmettere in streaming la partita di basket maschile di stasera senza cavo

La follia di marzo è iniziata. Ieri, la prima giornata intera di partite, ha visto il numero 11 Duquesne sconfiggere il numero 6 della BYU nella prima partita del torneo. Prima vittoria in un torneo NCAA in 50 anni. Più tardi nel corso della giornata, il numero 14 di Oakland ha sbalordito il numero 3 del Kentucky con un eroe del torneo a sorpresa. Jack Kolke ha segnato 10 triple, un'impresa competitiva imbarazzante. L'azione continua con le partite di oggi e stasera.

Il divertimento è iniziato venerdì La Northwestern rallenta la FAU negli straordinariQuando NO. 5 Stato di San Diego n. 12 per evitare un ribaltamento per l'UAB. Altrimenti, l'azione prevede diverse teste di serie, con UConn, Marquette, Baylor e Clemson che hanno ottenuto grandi vittorie a doppia cifra e hanno sconfitto avversari di livello inferiore.

Tutto quello che devi sapere per la March Madness di quest'anno, dalle partite del primo turno di stasera e della partita del secondo turno del fine settimana alle Final Four e alla partita del campionato nazionale. Per trasmettere in streaming tutte le partite del torneo, hai solo bisogno di due app, che costano $ 22 al mese: Max (con pubblicità) e Paramount Plus con Showtime.

Alla ricerca di un campionato ripetuto, Tristan Newton e gli UConn Huskies entrano nel torneo NCAA 2024 come testa di serie numero 1 nella regione orientale. Joe Buklewicz/Getty Images

Come posso guardare o trasmettere in streaming March Madness?



Come negli anni precedenti, il torneo sarà trasmesso su quattro canali: CBS, TBS, TNT e TruTV. Sì, è di nuovo il momento di trovare TrueTV sul tuo quadrante.

Puoi guardare questi canali con un abbonamento via cavo o un servizio di streaming TV in diretta, ma un'opzione più conveniente è iscriverti a un paio di servizi di streaming al mese: Max con Showtime e Paramount Plus. Se hai il piano Paramount Plus Essential più economico, non potrai guardare March Madness finché non passerai all'opzione più costosa.

Per soli $ 22, puoi guardare ogni partita di March Madness dal vivo. Con il servizio di streaming Max economico da $ 10 al mese, supportato da pubblicità, puoi guardare i giochi trasmessi su TBS, TNT e TruTV. Con il piano Paramount Plus da $ 12 al mese con Showtime, puoi guardare i giochi CBS.

Certo, dovrai destreggiarti tra più app, ma è un modo economico per catturare tutta l'azione.

Scoperta di Max/Warner Bros Max costa $ 10 al mese e mostra i giochi March Madness su TBS, TNT o TruTV. Se sei determinato a iscriverti a un solo servizio di streaming per guardare la partita, Max è la scelta più ovvia. Non solo mostrerà le partite del turno di apertura sulle tre reti di proprietà di Turner, ma mostrerà anche sia le partite delle Final Four che la partita del campionato nazionale, che sarà trasmessa in televisione su DPS. Gli sport dal vivo su Max richiederanno presto il componente aggiuntivo B/R Sports da $ 10 al mese, ma non dovrai cercarlo per guardare i giochi March Madness di quest'anno. Warner Bros. Discovery ritarda l'addebito ai clienti per l'opzione aggiuntiva fino a poco dopo la competizione.

Avrai bisogno del piano premium Paramount Plus con Showtime per trasmettere in streaming i giochi March Madness su CBS. Costa $ 12 al mese, più del doppio del prezzo di un piano non Showtime. Per il torneo di quest'anno, la CBS mostrerà le partite dal primo turno fino all'Elite Eight. Leggi la nostra recensione su Paramount Plus.

Quali dispositivi posso utilizzare per guardare March Madness?



Puoi trovare un'app per ciascun servizio da visualizzare su un iPhone o un telefono Android e su un iPad, tablet Android o tablet Amazon Fire. Max e Paramount Plus sono disponibili sulle principali piattaforme di streaming tra cui Roku, Apple TV, Android TV/Google TV e Fire TV, nonché sulle smart TV dei principali produttori LG, Samsung e Vizio. Entrambi i servizi sono accessibili tramite le console di gioco Xbox e PlayStation.

Per maggiori dettagli consultare l'elenco completo Dispositivi supportati per Max E Paramount Plus.

Posso trasmettere in streaming March Madness gratuitamente?

Vai alla NCAA Sito di March Madness Live Oppure usalo Applicazione March Madness dal vivo E puoi guardare le partite gratuitamente. Puoi guardare March Madness in diretta su dispositivi iOS e Android insieme a Apple TV, Roku, Fire TV e Xbox. L'app supporta anche AirPlay e Chromecast.

Come per la maggior parte delle cose gratuite, c'è un problema. Senza dimostrare di essere abbonato alla pay TV, riceverai solo un'anteprima di tre ore, dopodiché dovrai accedere per continuare a guardare.

Qual è il programma di March Madness per oggi?

Controlla il programma rimanente per le partite di venerdì e il programma per il secondo turno di sabato (tutti gli orari ET).

Venerdì 22 marzo

NO. 13 Yale contro n. 4 Auburn al TNT 16:15

NO. 10 Colorado contro n. 7 in Florida, 16:30 su TBS

NO. 9 Texas A&M contro No. 8 Nebraska, 18:50 su TNT

NO. 13 Vermont contro n. 4 Duke, 19:10 su CBS

NO. 16 Grambling vs. n. 1 a Purdue, 19:25 su TBS

NO. 13 Charleston contro No. 4 Alabama, 19:35 su TrueTV

NO. 16 Longwood c. n. 1 Houston, 21:20 su TNT

NO. 12 James Madison contro n. 5 Wisconsin alla CBS 21:40

NO. 9 TCU contro No. 8 Utah State, 21:55 su TBS

NO. 12 Grand Canyon contro n. 5 St. Mary's, 22:05 su TrueTV

Sabato 23 marzo

NO. 7 Dayton c. No. 2 Arizona alla CBS 12:45

NO. 5 Gonzaga contro n. 4 Kansas alla CBS, 15:15

NO. 9 Stato del Michigan contro n. 1 in North Carolina, 17:30 su CBS

NO. 7 Stato di Washington c. n. 2 Iowa State alle 18:10 TNT

NO. 14 Oakland contro il n. 11 NC State, 19:10 su TBS/TruTV

NO. 7 Texas contro n. 2 Tennessee alla CBS, 20:00

NO. 11 Duquesne contro n. 3 in Illinois, 20:40 su TNT

NO. 11 Oregon contro n. 3 a Creighton, 21:40 su TBS/TruTV

Qual è il programma del torneo March Madness?

Ecco il resto della tabella, arrotondato per eccesso:

Primo turno: dal 21 al 22 marzo

Secondo turno: dal 23 al 24 marzo

Dolce 16: dal 28 al 29 marzo

Elite Eight: dal 30 al 31 marzo

Final Four: sabato 6 aprile

Partita del campionato NCAA: lunedì 8 aprile

Come si presenta il girone di March Madness?

Puoi vedere Staffa ufficiale Guarda tutti gli incontri e cerca di identificare i potenziali sconvolgimenti e quali squadre arriveranno alle Final Four.

Quali sono le migliori squadre di basket universitario quest'anno?

Hai bisogno di aiuto per compilare la tua parentesi? Non posso offrire questo tipo di aiuto con un torneo a eliminazione diretta selvaggio e imprevedibile come March Madness.

Cosa posso dire di quel sito di scommesse online FanDuel è attualmente elencato Il campione in carica UConn è il favorito, seguito da Houston e Purdue. Nel livello successivo ci sono Arizona, North Carolina e Tennessee. Auburn, Creighton, Marquette e Iowa State sono i primi 10 favoriti nelle scommesse.

Qual è il miglior servizio di streaming TV in diretta per March Madness?



Tre dei cinque servizi di streaming TV in diretta offrono i quattro canali necessari per guardare ogni partita competitiva, ma tieni presente che non tutti i servizi supportano tutte le reti locali, quindi utilizza i collegamenti seguenti per assicurarti che CBS li trasporti ciascuno nella tua zona.

Consigliamo YouTube TV agli appassionati di basket universitario per la sua tariffa mensile relativamente bassa e la funzionalità multi-visualizzazione, che ti consente di guardare più partite contemporaneamente. È uno dei soli tre servizi ad offrire tutti e quattro i canali necessari per guardare ogni partita. Tuttavia, a $ 73 al mese, è più costoso che ottenere Max e Paramount Plus con Showtime.

Sling TV non ha CBS, ma è una buona opzione a basso costo se non hai bisogno di guardare tutte le partite del torneo, ma vuoi assicurarti di poter guardare le Final Four e la partita del campionato nazionale. A $ 40 al mese, tuttavia, costa più del doppio dell'abbonamento mensile a Max e Paramount Plus con Showtime, che ti consente di guardare ogni partita.

Hulu con Live TV e DirecTV Stream ha tutti i canali di cui hai bisogno, ma entrambi sono più costosi di YouTube TV e mancano di funzionalità come la visualizzazione multipla. Fubo offre la visualizzazione multipla ma non le reti Turner (DNT, TBS e TruTV), rendendolo una scelta sbagliata per March Madness.

Sarah Dew/CNET YouTube TV costa $ 73 al mese e include CBS, TBS, TNT e TruTV. Inserisci il tuo codice postale al suo interno Pagina di benvenuto Controlla se CBS è disponibile nella tua zona. YouTube TV non è l'unico servizio di streaming TV in diretta economico che offre tutti e quattro i canali di March Madness, ma è anche l'unico servizio che offre visualizzazioni multiple che ti consentono di guardare tutti e quattro i giochi contemporaneamente. E se c'è un evento sportivo che richiede più spettatori, è March Madness, in particolare i primi due round in cui si giocano più partite contemporaneamente. Leggi la nostra recensione su YouTube TV.

Hulu con Live TV costa $ 70 al mese e include CBS, TBS, TNT e TruTV. su di essa Pagina di notizie in tempo realePer vedere quali canali locali ricevi, puoi inserire il tuo codice postale dopo aver fatto clic sul collegamento “Visualizza canali nella tua zona”. Leggi la nostra recensione su Hulu con TV in diretta.

Flusso DirectV

catapulta Il piano Blue da $ 40 al mese di Sling TV include TBS, TNT e TruTV. Se non hai bisogno di guardare tutte le partite dei primi turni, Sling TV è un'ottima scelta perché mostra le partite di ogni turno del torneo, comprese le partite delle Final Four e la partita del campionato nazionale. Leggi la nostra recensione di Sling TV.

Tutti i servizi di streaming TV in diretta sopra elencati offrono prove gratuite, ti consentono di annullare in qualsiasi momento e richiedono una solida connessione Internet. Cerchi ulteriori informazioni? Consulta la nostra guida ai servizi di streaming TV in diretta.