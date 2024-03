Israele: il governo in tempo di guerra è stato scosso da una disputa tra Netanyahu e il suo più grande rivale

TEL AVIV, Israele (AP) – Un ministro del governo israeliano si è recato domenica a Washington per colloqui con funzionari statunitensi, attirandosi un rimprovero da parte del primo ministro Benjamin Netanyahu, secondo un funzionario israeliano, in segno di allargamento delle crepe nel governo israeliano in tempo di guerra. Dopo quasi cinque mesi di guerra con Hamas.

Il viaggio di Benny Gantz, il rivale politico centrista che si è unito al governo intransigente di Netanyahu nei primi giorni della guerra in seguito all'attacco di Hamas del 7 ottobre nel sud di Israele, avviene nel mezzo di profondi disaccordi tra Netanyahu e il presidente Joe Biden su come alleviare la crisi . La sofferenza dei palestinesi a Gaza e la creazione di una visione postbellica per la Striscia.

Erano gli Stati Uniti Spinto all'airdrop Gli aiuti sono arrivati ​​a Gaza sabato, dopo che ne erano arrivate decine I palestinesi corrono a prendere il cibo dai camion Sono stati uccisi la settimana scorsa. Gli airdrop aggirano ciò che era Sistema di distribuzione degli aiuti costosoCiò è stato ostacolato dalle restrizioni israeliane e da problemi logistici all’interno di Gaza, nonché dai combattimenti all’interno della piccola enclave. I funzionari umanitari affermano che i lanci aerei sono molto meno efficaci degli aiuti inviati tramite camion.

Le priorità degli Stati Uniti nella regione sono state sempre più ostacolate dal governo intransigente di Netanyahu, dove dominano gli ultranazionalisti. Il partito più moderato di Gantz a volte funge da contrappeso agli alleati di estrema destra di Netanyahu.

Un funzionario del partito Likud di Netanyahu ha detto che la visita di Gantz è avvenuta senza il permesso del leader israeliano. Il funzionario ha detto che Netanyahu ha avuto una “conversazione difficile” con Gantz riguardo al viaggio e gli ha detto che il Paese ha “un solo primo ministro”.

Un funzionario israeliano ha detto che Gantz ha informato Netanyahu della sua intenzione di recarsi negli Stati Uniti e coordinare i messaggi con lui. Il funzionario ha affermato che la visita mira a rafforzare le relazioni con Washington, aumentare il sostegno alla campagna di terra israeliana e spingere per il rilascio degli ostaggi israeliani detenuti a Gaza.

Secondo il suo Partito di Unità Nazionale, Gantz dovrebbe incontrare il vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris e il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan.

I due funzionari hanno parlato in condizione di anonimato perché non erano autorizzati a discutere della controversia con i media.

Netanyahu La sua popolarità è diminuita Dallo scoppio della guerra, secondo la maggior parte dei sondaggi d'opinione, molti israeliani lo ritengono responsabile del raid transfrontaliero di Hamas che ha provocato la morte di 1.200 persone, la maggior parte civili, e circa 250 persone, tra cui donne, bambini e anziani, rapito e portato via. A Gaza, secondo le autorità israeliane.

Secondo le stime, i successivi combattimenti uccisero almeno 30.410 palestinesi, circa due terzi dei quali erano donne e bambini. Ministero della Sanità a GazaChe non fa differenza tra civili e combattenti. Circa l’80% della popolazione di 2,3 milioni di persone è fuggita dalle proprie case e le agenzie delle Nazioni Unite affermano che centinaia di migliaia sono fuggite dalle proprie case. Sull'orlo della fame.

I critici affermano che il processo decisionale di Netanyahu è viziato da considerazioni politiche, cosa che Netanyahu nega. Le critiche si concentrano in particolare sui piani postbellici a Gaza. Netanyahu ha presentato una proposta che manterrebbe il controllo di sicurezza aperto di Israele sull'area con i palestinesi locali che gestiscono gli affari civili.

Gli Stati Uniti vogliono vedere progressi nella creazione di uno Stato palestinese e immaginano una rinnovata leadership palestinese che gestisca Gaza con un occhio verso una eventuale statualità.

Questa visione è contrastata da Netanyahu e dagli estremisti del suo governo. Un altro funzionario del Gabinetto Lui del partito di Gantz ha messo in dubbio il modo in cui è stata gestita la guerra e la strategia del Paese per liberare gli ostaggi.

Il governo di Netanyahu, il governo più conservatore e religioso mai visto in Israele, è stato scosso anche dalla scadenza ordinata dal tribunale per un nuovo progetto di legge che espande la coscrizione militare per gli ebrei ultra-ortodossi, molti dei quali sono esentati dal proseguire gli studi religiosi. La questione è stata sollevata poiché centinaia di soldati israeliani sono stati uccisi dal 7 ottobre e l’esercito sta cercando di rimpinguare i propri ranghi mentre la guerra continua.

Gantz, che secondo i sondaggi avrebbe abbastanza sostegno per diventare primo ministro se il voto si tenesse oggi, è visto come un politico moderato. Ma è rimasto ambiguo riguardo alla sua visione dello Stato palestinese.

Visita gli Stati Uniti se incontri progressi Sul fronte degli ostaggiCiò potrebbe aumentare ulteriormente il sostegno di Gantz. Israele lo ha fatto Framework sostanzialmente supportato Sabato un alto funzionario americano ha detto che Israele ha accettato un accordo di cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi a Gaza, e che ora spetta ad Hamas approvarlo. Ha parlato a condizione di anonimato secondo le regole di base stabilite dalla Casa Bianca per il briefing dei giornalisti.

Gli israeliani, profondamente scioccati dall’attacco di Hamas, hanno ampiamente sostenuto lo sforzo bellico come atto di autodifesa, anche se cresceva l’opposizione globale ai combattimenti.

Ma un numero crescente di persone esprime il proprio sgomento nei confronti di Netanyahu. I media israeliani hanno riferito che circa 10.000 persone hanno manifestato sabato sera per chiedere elezioni anticipate. Tali proteste sono aumentate nelle ultime settimane, ma rimangono molto più limitate rispetto alle manifestazioni scoppiate lo scorso anno contro il regime Il piano del governo per riformare il sistema giudiziario.

Reuven Hazan, professore di scienze politiche all’Università Ebraica di Gerusalemme, ha affermato che se le differenze politiche crescessero e Gantz si ritirasse dal governo, le porte si aprirebbero a proteste più ampie da parte di un pubblico che era già insoddisfatto del governo quando Hamas colpì.

“C’è molta rabbia”, ha detto, riferendosi alle lamentele che si erano accumulate molto prima del 7 ottobre. “Nel momento in cui si prova quella rabbia e si forma una coalizione disconnessa dal popolo, ci saranno fuochi d’artificio”.

Il governo di Netanyahu non crollerà se Gantz dovesse uscire, ma potrebbe perdere legittimità agli occhi di gran parte dell’opinione pubblica.

Domenica in Egitto sono ripresi i colloqui volti a raggiungere un cessate il fuoco a Gaza. I mediatori internazionali sperano di raggiungere un accordo che metta fine ai combattimenti e rilasci alcuni degli ostaggi rimasti prima dell'inizio del mese sacro del Ramadan, il 10 marzo.

Nel frattempo, i combattimenti infuriano a Gaza, dove i raid israeliani sabato scorso hanno ucciso più di 30 persone, tra cui donne e bambini, secondo i funzionari sanitari locali.

Almeno 14 persone sono state uccise in un attacco aereo contro una casa nella città di Rafah, situata nell'estremo sud del Paese, al confine con l'Egitto, secondo il dottor Marwan Al-Hams, direttore dell'ospedale dove si trovano i corpi sono stati trasferiti. Ha aggiunto che i morti, tra cui sei bambini e quattro donne, appartenevano tutti alla stessa famiglia. I parenti hanno detto che altre nove persone risultano disperse sotto le macerie.

Attacchi aerei israeliani hanno colpito anche due case nel campo profughi di Jabalia, una densa zona residenziale nel nord della Striscia di Gaza, uccidendo 17 persone, secondo la Protezione Civile.

Al-Shurafa ha riferito da Rafah, Striscia di Gaza, e Magdy ha riferito dal Cairo.

