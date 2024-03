Eclissi solare totale: cosa aspettarsi durante l'evento di aprile 2024

Iscriviti alla newsletter scientifica Wonder Theory della CNN. Esplora l'universo con notizie su scoperte affascinanti, scoperte scientifiche e altro ancora.





CNN

—



Osservatori del cielo In tutto il Nord America l’8 aprile si verifica un’eclissi solare totale Messico, Stati Uniti e Canada.

L'evento sarà visto da milioni di persone, incluso 32 milioni di persone solo negli Stati Uniti – Coloro che percorrono il percorso percorso dall'ombra della Luna durante un'eclissi, chiamato percorso della totalità. Per coloro che si trovano in aree che sperimentano la totalità, l'ombra della Luna coprirà completamente il Sole. Coloro che si trovano sulla linea centrale del percorso vedranno l'eclissi che durerà dai 3 minuti e mezzo ai 4 minuti. NASA.

Prossimo Eclissi solare totale Non sarà più visto negli Stati Uniti fino all’agosto del 2044. (Sono passati più di sei anni La “Grande Eclissi Americana” del 2017.) E un'eclissi anulare non apparirà più in questa parte del mondo fino al 2046.

Ecco tutto ciò che devi sapere sull'imminente eclissi.

Un'eclissi solare totale si verifica quando la Luna passa tra la Terra e il Sole, bloccando completamente la faccia del Sole.

Le persone che si trovano sul percorso della totalità, o nei luoghi in cui l'ombra della luna copre completamente il sole, vedranno un'eclissi solare totale. Le persone al di fuori del percorso della totalità possono ancora vedere un'eclissi solare parziale, in cui la Luna blocca solo una parte della faccia del Sole.

Adries Latif/Reuters L'eclissi solare totale del 2017 è stata osservata a Mitchell, nell'Oregon.

Durante un'eclissi solare totale, il cielo si oscura all'alba o al tramonto e ci sono diverse fasi dell'eclissi che gli osservatori del cielo possono aspettarsi.

La Luna non appare all'improvviso tra la Terra e il Sole: il fenomeno inizia con un'eclissi parziale, in cui la Luna sembra prendere un “morso” dal Sole, facendo assomigliare il Sole a una mezzaluna. A seconda della posizione, l'eclissi parziale durerà tra 70 e 80 minuti. NASA.

Quando la Luna inizia a passare davanti al Sole, i raggi della stella brillano attorno alle valli sull'orizzonte lunare, creando goccioline luminose attorno alla Luna in un fenomeno noto come campane di Bailey.

Man mano che la totalità si avvicina, le perle di Bailey svaniscono rapidamente finché rimane un unico punto di luce, simile a uno scintillante anello di diamanti gigante.

Aubrey Gemignani/NASA L'effetto Bailey's Bell è visto mentre la Luna fa il suo movimento finale sopra il Sole durante un'eclissi solare totale su Madras, Oregon, il 21 agosto 2017.

Tutto sommato l'anello di diamanti sbiadirà e non ci sarà alcun segno di luce solare diretta. Stelle o pianeti luminosi possono brillare nel cielo buio e la temperatura dell'aria diminuirà quando il sole tramonta. L'oscurità improvvisa rende gli animali più silenziosi.

La cromosfera, o parte dell'atmosfera del Sole, brilla in un debole cerchio rosa attorno alla Luna, mentre la calda atmosfera esterna del Sole, o corona, appare come un bagliore bianco.

Mentre la Luna continua il suo viaggio attraverso la faccia del Sole, l'Anello di Diamanti, le Campane di Bailey e l'Eclissi Solare Parziale appaiono sul lato opposto della Luna rispetto al Sole. ricomparire completamente.

Un’eclissi solare totale sarà visibile in Messico, Canada e in più di 10 stati degli Stati Uniti, pur mantenendo la forma di mezzaluna. È prevista un'eclissi solare parziale Appare in 49 stati – tempo permettendo.

L'eclissi apparirà prima sull'Oceano Pacifico meridionale e inizierà il suo viaggio attraverso il Nord America. La costa del Pacifico del Messico è il punto di totalità del percorso, previsto alle 11:07 PT (14:07 ET).

Il percorso proseguirà attraverso Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pennsylvania, New York, Vermont, New Hampshire e Maine. Quindi, attraverserà il Canada sull'Ontario meridionale, il Quebec, il Nuovo Brunswick, l'Isola del Principe Edoardo e la Nuova Scozia, per finire sulla costa atlantica di Terranova alle 17:16 (15:46 ET).

Utilizza il nostro Mappa interattiva Per determinare come apparirà l'eclissi dalla tua posizione di visualizzazione.

È sicuro osservare il Sole senza protezione per gli occhi durante un'eclissi solare totale o solo per brevi momenti quando la Luna blocca completamente la luce solare e il Sole non è visibile. NASA.

Altrimenti, indossa occhiali da eclissi certificati ISO 12312-2 o utilizza un visore solare portatile.

Separatamente, il sole può essere osservato con un binocolo, un binocolo o una macchina fotografica Speciale filtro solare sulla parte anterioreFunziona come gli occhiali per eclissi.

L'esposizione diretta al sole può causare cecità o disturbi della vista. Durante l'eclissi solare totale del 2017, una giovane donna Diagnosi di retinopatia solare, i medici ritenevano che il danno alla retina fosse causato dalla radiazione solare e dagli occhiali da eclissi non posizionati correttamente su entrambi gli occhi dopo aver osservato l'eclissi. Non esiste una cura per la retinopatia solare. Può migliorare o peggiorare, ma è una condizione permanente.

Gli occhiali da sole che sono 100.000 volte più scuri e gli standard di sicurezza internazionali per gli occhiali da eclissi o i visori solari non funzioneranno.

Bruce Bennet/Getty Images Il 21 agosto 2017, gli spettatori indossando occhiali protettivi guardano l'eclissi solare parziale a Garden City, New York.

Le lenti degli occhiali per eclissi solare sono realizzate in polimero nero o resina infusa con particelle di carbonio, che bloccano quasi tutta la luce visibile, infrarossa e ultravioletta. Associazione planetaria. Gli occhiali da sole non bloccano la radiazione infrarossa.

Per produttori e rivenditori sicuri di occhiali eclissi e filtri per dispositivi ottici tra cui fotocamere e smartphone, vedere Elencato dall'American Astronomical Society.

Indossa gli occhiali da eclissi prima di alzare lo sguardo e ricorda di allontanarti dal sole prima di toglierli di nuovo. Tieni sempre d'occhio i bambini che indossano gli occhiali da eclissi per assicurarti che non li tolgano mentre guardano il Sole.

Se normalmente indossi gli occhiali, indossali e posiziona sopra gli occhiali da eclissi o tieni davanti a loro un visore portatile, afferma l'American Astronomical Society.

Non guardare il Sole con un dispositivo ottico non filtrato (obiettivo di una fotocamera, telescopio, binocolo) mentre si indossano occhiali da eclissi o si utilizza un visore solare portatile. NASA.

I raggi del sole possono comunque passare attraverso gli occhiali o filtrare sul visore, a seconda di quanto sono concentrati attraverso il dispositivo ottico, e possono causare gravi danni agli occhi.

Se hai acquistato gli occhiali per eclissi per visualizzare l'”Anello di fuoco”, conserva gli occhiali e i visori per eclissi a temperatura ambiente o nella loro confezione originale per evitare graffi durante l'eclissi solare totale di aprile.

Eclissi Offri agli scienziati l'opportunità di studiare il Sole e il modo in cui interagisce con la Terra in un modo unico La NASA ha selezionato diversi progetti Finanziamenti durante un'eclissi solare totale.

“Gli scienziati utilizzano da tempo le eclissi solari come scoperte scientifiche”, ha affermato in una nota la scienziata del progetto NASA Kelly Korek.

NASA L'eclissi solare totale del 2017 sarà visibile agli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

Un progetto si affiderà agli aerei di ricerca ad alta quota della NASA per scattare foto dell'eclissi da 50.000 piedi (15.240 metri) sopra la superficie terrestre per catturare dettagli mai visti prima nella corona solare. Le immagini potrebbero aiutare gli scienziati a cercare gli asteroidi in orbita attorno al Sole.

Gli operatori radioamatori proveranno un esperimento durante le eclissi solari anulari e totali per vedere come questi eventi cambiano il modo in cui viaggiano le onde radio. Gli operatori in diverse località registrano la forza dei loro segnali e la distanza percorsa. Gli scienziati sono ansiosi di tracciare questa distanza Poiché il Sole influenza direttamente l'atmosfera superiore della Terra, o ionosfera, consente alle comunicazioni radio di viaggiare su lunghe distanze. Ma quando la Luna blocca il Sole, le cose possono cambiare.

Sia gli scienziati che i cittadini scienziati intendono utilizzare il radiotelescopio Goldstone Apple Valley per osservare le regioni più attive del Sole durante le eclissi.

Adesso il sole si sta avvicinando Massimo solare entro la fine dell’annoE gli scienziati sono ansiosi di catturare questa azione culminante attraverso una serie di osservazioni che possono verificarsi solo durante un’eclissi.