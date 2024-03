Un sondaggio di CBS News rileva che gli elettori ricordano bene l’economia di Trump, spingendo oggi Trump davanti a Biden nella leadership nazionale.

Mentre il Super Tuesday ufficializza una rivincita storica, gli elettori confrontano non solo due presidenti, ma due. Posti presidenziali.

Ora l’ex presidente Donald Trump è a capo di questo confronto. È davanti al presidente Biden a livello nazionale di quattro punti, il suo più grande vantaggio fino ad oggi. Ecco perché:

Gli elettori ora ricordano l’economia di Trump con più affetto di quanto non le apprezzino.

Anche se nessuno dei due ha ottenuto grandi risultati, gli elettori oggi guardano indietro alla presidenza di Trump con valutazioni retrospettive relativamente migliori di quelle che hanno finora valutato per la presidenza di Joe Biden.

(Per la cronaca, le persone hanno valutato bene l’economia nel 2019, ma durante l’ultimo anno in carica di Trump, le opinioni sono diminuite durante la pandemia.)

Questo è il caso, anche se le opinioni sull'economia odierna continuano a migliorare.

E' ancora il Sig. Non aiutare Biden, almeno non rispetto a Trump.

Sig. Questo perché si prevede che le politiche di Biden faranno aumentare i prezzi –

La stragrande maggioranza dei repubblicani afferma di aspettarsi prezzi più bassi se Trump verrà eletto.

Fa parte di un movimento più ampio: Mr. Alcuni dei difetti nei sondaggi di Biden derivano dal fatto che la sua stessa base democratica è relativamente critica nei suoi confronti. Il doppio dei democratici definisce giusta o povera la presidenza di Biden rispetto a quanto i repubblicani descrivono quella di Trump.

Molti più elettori pensano che Trump stia “combattendo per persone come loro” rispetto a Biden.

Molti più elettori pensano che Donald Trump abbia una visione per il Paese rispetto a Joe Biden.

Dopo diverse argomentazioni della campagna Biden sulle potenziali responsabilità di Trump, Mr.

Democrazia

La maggior parte degli americani pensa che Trump abbia cercato di rimanere in carica oltre il suo mandato, ma pensa che ci sia riuscito. Illegalmente.

(Tendono a votare pesantemente per il signor Biden.)

Ma il resto del Paese – compresi coloro che pensano che stesse cercando di essere legittimo – si rivolgerà a Trump.

Pertanto, il Sig. Biden non ha alcun vantaggio significativo.

Aborto e fecondazione in vitro

La maggioranza ritiene che la svolta di Roe sia negativa per il Paese, ma pochi ne incolpano Trump.

La maggioranza ritiene che la fecondazione in vitro dovrebbe essere legale.

Insediamento e confine

Trump ha un enorme vantaggio nel ridurre il numero di immigrati. È un problema che molti continuano a considerare, se non una crisi, almeno molto serio.

Trump contro Biden Salute

Come accadeva ormai da mesi, il sig. Ancor più di Biden, si ritiene che Trump abbia la salute fisica e cognitiva da servire.

Infine, ci sono le motivazioni degli elettori e le basi dei partiti.

“Negativo” e “deprimente” sono state le descrizioni più comunemente scelte dagli elettori quando è stato loro chiesto quali fossero le loro aspettative su un’altra campagna Biden-Trump.

Lo dicono soprattutto i democratici.

Sig. La maggior parte degli elettori di Biden pensa che questa sia un'elezione per lo più allarmante; E la maggior parte di loro Mr. Votano per opporsi a Trump piuttosto che per apprezzare Biden.

La maggior parte degli elettori di Trump afferma che si tratta di un’elezione sulla speranza per ciò che potrebbe accadere; La maggior parte di loro vota per Trump perché gli piace, signor Trump. Biden non ha opposizione.

L'effetto, almeno per ora, è questo: Mr. Biden è in ritardo perché è meno probabile che i democratici affermino che voteranno con certezza.

Questo sondaggio di CBS News/YouGov è stato condotto tra il 28 febbraio e il 1 marzo 2024, con un campione rappresentativo a livello nazionale di 2.159 adulti statunitensi intervistati. Il campione è stato ponderato in base al sesso, all'età, alla razza e all'istruzione in base al censimento della comunità americana del censimento degli Stati Uniti. e il censimento attuale, nonché le votazioni passate. Il margine di errore è ±2,8 punti.

