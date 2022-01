Tempesta invernale: neve e forti nevicate iniziano a colpire 80 milioni di Stati Uniti sudorientali sotto allerta meteorologica invernale

Gli allarmi meteorologici invernali si sono diffusi negli Stati Uniti orientali, a più di 1.400 miglia dal Mississippi al Maine, un’area che rappresenta 80 milioni di persone, hanno affermato i meteorologi della CNN.

“Sono particolarmente preoccupato per le tempeste di neve che colpiscono l’interno della Carolina del Sud e del Nord.

“C’è decisamente vento a 40 mph, il che interromperà l’elettricità nella zona”, ha detto.

L’area del Piemonte Centrale della Carolina del Nord ha riportato nevicate domenica mattina Centro previsioni tempesta (SPC). Si prevede che le gelate mattutine continueranno in alcune parti della Carolina del Nord centrale. Stava nevicando in tutto il sud-est della Virginia e si prevedeva che si sarebbe gradualmente trasformato in gelo.